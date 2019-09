Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nemzetközi hadgyakorlatra érkeznek a konvojok. ","shortLead":"Egy nemzetközi hadgyakorlatra érkeznek a konvojok. ","id":"20190905_katonai_konvoj_M7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8313262-0311-44fe-9465-c7f2d3a0e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_katonai_konvoj_M7","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:08","title":"Megint katonai konvojok járnak majd az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugodtan nevezhető politikai véleményformálásnak, amit a Google és a Facebook csinál – mondta a Figyelőnek az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"Nyugodtan nevezhető politikai véleményformálásnak, amit a Google és a Facebook csinál – mondta a Figyelőnek...","id":"20190905_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_google_facebook_atlathatosag_emberi_jogok_szolasszabadag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dc5188-52dc-4d2b-8167-16020dc4e742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_google_facebook_atlathatosag_emberi_jogok_szolasszabadag","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:18","title":"Varga Judit miniszter elmondta, mit szeretne a Google-tól és a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy művészeti projekt keretében kerültek élő fák a futballpályára. Az újraértelmezett stadion nagyon izgalmasan néz ki. ","shortLead":"Egy művészeti projekt keretében kerültek élő fák a futballpályára. Az újraértelmezett stadion nagyon izgalmasan néz ki. ","id":"20190905_Erdot_ultettek_egy_stadion_kozepebe_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13980d6e-953c-4803-af37-2e623aafcb43","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Erdot_ultettek_egy_stadion_kozepebe_Ausztriaban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:32","title":"Stadionba erdőt? Ausztriában megcsinálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus. A Kádár-kockák után most jöhetnek a nemzeti szellemiségű típusházak.","shortLead":"50 évre szeretné meghatározni a vidék építészeti arculatát a Lechner Tudásközpontban készítendő tervkatalógus...","id":"20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1e65e0-6858-4d9a-b6bd-bc1c9b41b1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_kadarkocka_lechner_nemzeti_mintaterv_katalogus","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:55","title":"A vidék építészete: a Kádár-kockák után jön a Nemzeti Mintaterv Katalógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Méregdrága élményparkjával az az üzletember a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, aki összehozta Mészáros Lőrinc első luxusszállodáját. Szepesi Richárd már 9 milliárd mennyei mannához jutott.","shortLead":"Méregdrága élményparkjával az az üzletember a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, aki...","id":"20190904_Megint_jo_helyre_hulltak_az_allami_milliardok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa8662a-84a1-4e12-8b43-cecfe8afcfc9","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_Megint_jo_helyre_hulltak_az_allami_milliardok","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:15","title":"Megint jó helyre hulltak az állami milliárdok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián, hogy a felelősségvállalásban fokozatok vannak, a család és nemzet után jön az emberiség. \r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián...","id":"20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29c734-bb01-4227-bd0f-f53f8591dceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:24","title":"Semjén: Magyarország minden valódi menekültnek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","shortLead":"Egy kicsit távolodunk a történelmi mélyponttól.","id":"20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5213cc09-76c0-44e0-a524-bf2f33c34a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Erosodik_a_forint_mar_329_az_euroarfolyam","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:36","title":"Erősödik a forint, egyre távolabb vagyunk a 330-as eurótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf2a7ec-ba7a-4278-8a34-3f739ef962ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelentős extra teljesítményt egyszerűen egy notebook csatlakoztatásával kapja meg az ikonikus sportkocsi.","shortLead":"A jelentős extra teljesítményt egyszerűen egy notebook csatlakoztatásával kapja meg az ikonikus sportkocsi.","id":"20190904_nehany_gombnyomas_es_kozel_200_loerot_kap_az_uj_porsche_911","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf2a7ec-ba7a-4278-8a34-3f739ef962ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2a432b-8d37-40bc-8db4-1d743fed0f5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_nehany_gombnyomas_es_kozel_200_loerot_kap_az_uj_porsche_911","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:21","title":"Néhány gombnyomás és közel 200 lóerőt kap az új Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]