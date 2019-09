Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű adatigényléssel azt is megtudta, hogy jelenleg összesen 7657 ilyen okmány van használatban.\r

\r

","shortLead":"A Külügyminisztérium 16952 diplomata-útlevelet állított ki 2010 óta – értesült a Népszava. A lap a tárcától közérdekű...","id":"20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95a4de98-a862-4442-85a4-80816610523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792c127c-d2b6-4b5d-b44b-ab29528d938e","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_diplomacia_diplomata_utlevel_kulgazdasagi_es_kulugyminiszterium","timestamp":"2019. szeptember. 09. 08:51","title":"Több ezren kaptak diplomata-útlevelet az Orbán-kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is felröppent már a hír, hogy lesz újabb kiadása az Apple olcsó iPhonejának, az iPhone SE-nek. A legújabb értesülések biztosak abban, hogy jövő tavasszal végre tényleg megérkezik ez a telefon.","shortLead":"Többször is felröppent már a hír, hogy lesz újabb kiadása az Apple olcsó iPhonejának, az iPhone SE-nek. A legújabb...","id":"20190909_apple_olcso_iphone_se_megjelenes_2020_tavaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b633f8-63c7-47b1-9dba-128ed43093eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_olcso_iphone_se_megjelenes_2020_tavaszan","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:03","title":"Tényleg sokkal olcsóbb iPhone jöhet végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c309d86-8dcc-40d6-b838-b9a70c0811c0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190908_Marabu_FekNyuz_Jon_az_OLAF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c309d86-8dcc-40d6-b838-b9a70c0811c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f223bd-333c-4c68-9c8a-8593288e1032","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Marabu_FekNyuz_Jon_az_OLAF","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:19","title":"Marabu FékNyúz: Jön az OLAF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benne van a Facebook, a Twitter és a Google is.","shortLead":"Benne van a Facebook, a Twitter és a Google is.","id":"20190908_Nagykoaliciot_epit_a_BBC_az_alhirek_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e14e2b-7958-4f27-9fe0-780acf587bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Nagykoaliciot_epit_a_BBC_az_alhirek_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:36","title":"Nagykoalíciót épít a BBC az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős aszfalt miatt az egyik kanyar elkezdte gyűjteni az autókat.","shortLead":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős...","id":"20190908_Video_szuperkaotikus_futam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c5d46-738b-4ba9-b4b8-f04285ac584b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Video_szuperkaotikus_futam","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:47","title":"Videó: 11 autó tört össze ugyanott egy autóversenyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","shortLead":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","id":"20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f900e-d6c6-4fe6-b90d-61f320e8435b","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:10","title":"NAÜ: továbbra is együttműködnek Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és a kabriózás rajongói már nyithatják is a pénztárcájukat.","shortLead":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és...","id":"20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2f170-331d-423c-91dd-229aed3f508a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:21","title":"Ritka nap a mai: íme, a második vadonatúj Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török elnök újabb pénzügyi segítséget kér, ellenkező esetben megnyitja az utat a szíriai menekültek előtt Európa felé. ","shortLead":"A török elnök újabb pénzügyi segítséget kér, ellenkező esetben megnyitja az utat a szíriai menekültek előtt Európa...","id":"20190907_Erdogan_ismet_a_menekultekkel_zsarolta_az_Europai_Uniot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a117c284-dcc4-467f-9511-a51f18556a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc45f46-99bc-4945-99c2-2d1d221b0926","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Erdogan_ismet_a_menekultekkel_zsarolta_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 21:11","title":"Erdogan ismét a menekültekkel zsarolta az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]