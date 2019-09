Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"053d515d-bb03-4a06-8ae7-d63b56f3456b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az MSZP-t és a Fideszt is jelentették már fel a választók listázása miatt, ott mégsem robogott ki a rendőrség két napon belül házkutatást tartani. Arra sem találtunk nyomot, hogy egyáltalán kimentek volna. Pikó András kampánystábjánál viszont szerda este házkutatást tartottak. Ez a választási szakértő szerint példátlan.","shortLead":"Az MSZP-t és a Fideszt is jelentették már fel a választók listázása miatt, ott mégsem robogott ki a rendőrség két napon...","id":"20190912_kubatov_lista_mszp_fidesz_piko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053d515d-bb03-4a06-8ae7-d63b56f3456b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5b6d86-a3a5-4b03-9559-a57892e46616","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_kubatov_lista_mszp_fidesz_piko","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:26","title":"A Fidesz-székházat valamiért nem túrta fel a rendőrség adatokat keresve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartották az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalást abban a perben, amelyet öt ellenzéki országgyűlési képviselő indított a tavaly decemberben, az MTVA székházánál történtek miatt.","shortLead":"Megtartották az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalást abban a perben, amelyet öt ellenzéki országgyűlési képviselő...","id":"20190912_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_elsofoku_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927d6fd-00c7-4638-aafc-86ac7048c3c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_elsofoku_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 12. 22:07","title":"Szeptember végén hirdetnek ítéletet az MTVA-székházban akciózó képviselők ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8481666e-1961-43c7-84bf-7f178f2363d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diákok követelik a köznevelési törvény visszavonását, egyelőre szolid akcióval. ","shortLead":"Diákok követelik a köznevelési törvény visszavonását, egyelőre szolid akcióval. ","id":"20190913_koznevelesi_torveny_tiltakozas_diaksztrajk_iskolabojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8481666e-1961-43c7-84bf-7f178f2363d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d8549b-c9ae-4579-a51b-9085576b2692","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_koznevelesi_torveny_tiltakozas_diaksztrajk_iskolabojkott","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:57","title":"Ez a diáksztrájk nem rengeti meg az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz agresszió elleni harcra.","shortLead":"Az orosz agresszió elleni harcra.","id":"20190913_Tobb_szazmillio_dollaros_amerikai_katonai_segelyt_kap_Ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2a2872-990c-4550-962e-955878122766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f9a587-6b2b-4c61-99e0-89a8781a3a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_Tobb_szazmillio_dollaros_amerikai_katonai_segelyt_kap_Ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:07","title":"Több száz millió dolláros amerikai katonai segélyt kap Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást kér az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében.","shortLead":"Beismerő vallomást kér az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében.","id":"20190912_Magyar_Nemzet_12_evre_kuldene_az_ugyeszseg_fegyhazba_Gyarfas_Tamast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f8b9ff-a3a5-415e-8b19-cc12102388d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Magyar_Nemzet_12_evre_kuldene_az_ugyeszseg_fegyhazba_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:01","title":"Magyar Nemzet: 12 évre küldené az ügyészség fegyházba Gyárfás Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben felkészülniük az autósoknak. ","shortLead":"Egyelőre még kellemes 20+ fokos hőmérséklet mellett telnek napjaink, de a közelgő fagyos időszakra nem árt időben...","id":"20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ecf812-2c91-4c2e-b84d-f1beab46656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d63c4b-396d-4e9e-b6af-a738465497fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_a_tel_kozeledtet_jelzi_az_elso_idei_teligumi_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:41","title":"A tél közeledtét jelzi az első idei téligumiteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják a Volkswagenek dízelmotorjainak működését. ","shortLead":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják...","id":"20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6415885-66a4-4fd4-aa7c-74890b77bf81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:55","title":"A német hatóság is a VW mellé állt: nincs csalószoftver az autóikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:30","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]