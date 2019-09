Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egészségügyi miniszterét, akit szombaton őrizetbe is vettek a hatóságok.","shortLead":"Az ebolajárvány megfékezésére szánt források hűtlen kezelésével gyanúsítják a Kongói Demokratikus Köztársaság volt...","id":"20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f198af-73bf-402c-8cb6-8dcdeaf3a031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2622e6-f34d-4087-b35f-a582f65f84f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Ebolajarvany_hutlen_kezelessel_gyanusitanak_egy_kongoi_exminisztert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:04","title":"Ebolajárvány: hűtlen kezeléssel gyanúsítanak egy kongói exminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","shortLead":"A rendező a szabadság elleni támadást lát az ellenzéki jelölt kampányközpontjában tartott házkutatásban.","id":"20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54384cf5-f311-4a0d-937f-305de070fef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Alfoldi_Robert_is_Piko_melle_allt","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:50","title":"Alföldi Róbert is Pikó András mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ő például nem hívatna be ilyesmiért nagykövetet.","shortLead":"Ő például nem hívatna be ilyesmiért nagykövetet.","id":"20190913_Szijjarto_hiszterikus_a_szlovakok_reagalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b981381d-7a85-4a1e-80e9-e8437510df3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Szijjarto_hiszterikus_a_szlovakok_reagalasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:19","title":"Szijjártó: Hisztérikus a szlovákok reakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érvelni illene, nem fogyatékosozni - írta az érdekvédelmi szövetség a főpolgármesternek.","shortLead":"Érvelni illene, nem fogyatékosozni - írta az érdekvédelmi szövetség a főpolgármesternek.","id":"20190914_Egy_kozszereplo_nem_fogyatekosozhat__uzente_az_ertelmi_fogyatekosok_szovetsege_Tarlosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e630f97-a204-4d85-8d25-950eb2d76a52","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Egy_kozszereplo_nem_fogyatekosozhat__uzente_az_ertelmi_fogyatekosok_szovetsege_Tarlosnak","timestamp":"2019. szeptember. 14. 09:16","title":"Egy közszereplő nem fogyatékosozhat - üzente az értelmi fogyatékosok szövetsége Tarlósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartották az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalást abban a perben, amelyet öt ellenzéki országgyűlési képviselő indított a tavaly decemberben, az MTVA székházánál történtek miatt.","shortLead":"Megtartották az ítélethirdetés előtti utolsó tárgyalást abban a perben, amelyet öt ellenzéki országgyűlési képviselő...","id":"20190912_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_elsofoku_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f927d6fd-00c7-4638-aafc-86ac7048c3c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_mtva_szekhaz_ellenzeki_kepviselok_elsofoku_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 12. 22:07","title":"Szeptember végén hirdetnek ítéletet az MTVA-székházban akciózó képviselők ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e5f4c4-c1d1-4465-be6f-6acff493c8f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első szabadon választott Országgyűlés képviselője és jegyzője volt.","shortLead":"Az első szabadon választott Országgyűlés képviselője és jegyzője volt.","id":"20190913_Meghalt_Toth_Sandor_iro_parlamenti_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0e5f4c4-c1d1-4465-be6f-6acff493c8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda49b85-1103-41c7-95ff-6f4f929a4dff","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Meghalt_Toth_Sandor_iro_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 20:47","title":"Meghalt Tóth Sándor író, volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"November közepéig tarthat a felújítás most elkezdett része.","shortLead":"November közepéig tarthat a felújítás most elkezdett része.","id":"20190914_Lezarassal_es_terelessel_folytatodik_az_M7es_autopalya_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0ce966-39dc-4142-87b9-baad4a060422","keywords":null,"link":"/cegauto/20190914_Lezarassal_es_terelessel_folytatodik_az_M7es_autopalya_felujitasa","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:28","title":"Lezárással és tereléssel folytatódik az M7-es autópálya felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jogvédők által orwellinek nevezett társadalmi pontrendszert még csak teszteli a pekingi vezetés, amely szeretné rendszerhű sereggé formálni a kínaiakat, és ehhez minden csúcstechnológiai eszköze meg is van – olvasható az e heti HVG hetilapban.","shortLead":"A jogvédők által orwellinek nevezett társadalmi pontrendszert még csak teszteli a pekingi vezetés, amely szeretné...","id":"20190913_kina_osztalyozas_lakossag_megfigyeles_pontrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e01dd4-5857-4040-80eb-fb4dc96de8fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190913_kina_osztalyozas_lakossag_megfigyeles_pontrendszer","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:57","title":"Kína osztályozná a lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]