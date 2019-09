Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6343a119-36fb-4c03-b1f4-9d45c50dfe07","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Úgy tűnik, ők is a csúcsszezont szeretik.","shortLead":"Úgy tűnik, ők is a csúcsszezont szeretik.","id":"20190913_Meghatraltak_a_balatoni_moszatok_az_oszi_huvostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6343a119-36fb-4c03-b1f4-9d45c50dfe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b81af-c1db-4754-a8a5-c83271ae4062","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Meghatraltak_a_balatoni_moszatok_az_oszi_huvostol","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:31","title":"Meghátráltak a balatoni moszatok az őszi hűvöstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül ki Rétvári Bence államtitkárnak Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából.\r

","shortLead":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül...","id":"20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c890fac2-5dff-41db-9d01-9e5d98244233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:14","title":"Az ukrán nyugdíjasok is megkapják a magyar rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt néhány évtizeden belül már lesznek jégmentes nyarak a Jeges-tengeren. ","shortLead":"A klímaváltozás miatt néhány évtizeden belül már lesznek jégmentes nyarak a Jeges-tengeren. ","id":"20190913_olvadas_jeg_eszakisarkvidek_klimavaltozas_jeges_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55efc1d3-003a-4f2b-a39d-0f7ac4338ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_olvadas_jeg_eszakisarkvidek_klimavaltozas_jeges_tenger","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:33","title":"Óriási területen olvadt el a jég az északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","shortLead":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","id":"20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea0c734-70d1-48c8-9cf7-791071419559","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:08","title":"Pörög a magyar építőipar, de közelíthet az aranykor vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már nem tulajdonosa az újkígyósi ingatlannak, még mindig ott lakik a feleségével.","shortLead":"Bár már nem tulajdonosa az újkígyósi ingatlannak, még mindig ott lakik a feleségével.","id":"20190913_simonka_gyorgy_ujkigyos_ingatlan_zar_ala_vetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7623c42-78ea-411e-9061-80c83efb22b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_simonka_gyorgy_ujkigyos_ingatlan_zar_ala_vetel","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:34","title":"Zár alá vették Simonka György otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormányfő legújabb személyzeti politikájának megfelelően Perényi Zsigmond magasan képzett, több nyelvet beszélő, világlátott szakember. Miután pedig a Fidesz keltetőjében nevelték ki, ezért maximálisan lojális, fegyelmezett katona, aki egyaránt bevethető itthon és a brüsszeli csatákban.","shortLead":"A kormányfő legújabb személyzeti politikájának megfelelően Perényi Zsigmond magasan képzett, több nyelvet beszélő...","id":"20190913_Bemutatjuk_kit_allitott_Orban_Viktor_az_unios_ezermilliardok_szetosztasanak_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=051bc489-7c0c-45c4-9e80-39c0242a5974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d597ef-6447-45d1-ba05-e33a28107a6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_Bemutatjuk_kit_allitott_Orban_Viktor_az_unios_ezermilliardok_szetosztasanak_elere","timestamp":"2019. szeptember. 13. 18:00","title":"Bemutatjuk, kit állított Orbán Viktor az uniós ezermilliárdok szétosztásának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendőrség is foglalkozik a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt.","shortLead":"A rendőrség is foglalkozik a közvélemény-kutatásnak álcázott lejárató kampány miatt.","id":"20190914_Nyomoz_a_rendorseg_a_ragalmazo_telefonos_kampanyokat_vegzo_ceg_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9caab827-7fa4-4705-b930-9ca95f66ccf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f533fba-7cc2-40b9-bb73-da2d6b554c33","keywords":null,"link":"/kkv/20190914_Nyomoz_a_rendorseg_a_ragalmazo_telefonos_kampanyokat_vegzo_ceg_utan","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:56","title":"Nyomoz a rendőrség a rágalmazó telefonos kampányokat végző cég után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közleményben nem említik, hogy két évvel ezelőtt hogyan váltak el útjaik. ","shortLead":"A közleményben nem említik, hogy két évvel ezelőtt hogyan váltak el útjaik. ","id":"20190913_Vigszinhaz_bucsu_Marton_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c4914f-61b4-4c83-8df0-2a7253b4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c02f0a-ac30-4015-ad46-a9798b686702","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Vigszinhaz_bucsu_Marton_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:40","title":"A Vígszínház is búcsúzik Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]