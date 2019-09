Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme – ezért demonstráltak Nagykállóban.","shortLead":"A diszkrimináció elleni fellépés, illetve a saját érdekeik védelme – ezért demonstráltak Nagykállóban.","id":"20190916_roma_jogvedok_tiltakozas_orosz_mihaly_zoltan_kepviselojelolt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece109db-db9d-4135-a7b8-935cd76b435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_roma_jogvedok_tiltakozas_orosz_mihaly_zoltan_kepviselojelolt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:27","title":"Roma jogvédők tiltakoztak Orosz Mihály Zoltán képviselő-jelölti indulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc6720b-40a9-492d-bbac-f5f9530754e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy melléképület bontásakor találtak rá a munkások. Most a Google térképével találták meg. Igaz a jármű sem az. Bomba szerint ez már tényleg „dedós" támadás, mert a nevéről nem tehet, a kampány grafikai elemei nem is hasonlítanak a termék megjelenésére, ráadásul ezeket jogosan használja. 