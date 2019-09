Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás, lejáratás\", \"mondvacsinált okok\", \"kommunista idők\", \"bevándorláspárti többség\". Arról nem esett szó, hogy az EP szakbizottságában felhozott összeférhetetlenség valóban fennáll-e.","shortLead":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás...","id":"20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dfef4f-cc57-4d52-a36c-60eaad6a4d53","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:57","title":"Kovács Zoltán: \"Internacionalista boszorkányüldözés\" zajlik Trócsányi László ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc98818-f8f1-4071-9272-da46e9d9dfe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20190928_Skateparkot_avatott_Tallai_Andras_Mezokovesden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc98818-f8f1-4071-9272-da46e9d9dfe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ea393b-1c66-4222-991b-87955d82c3ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Skateparkot_avatott_Tallai_Andras_Mezokovesden","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:28","title":"Skate-parkot avatott Tállai András Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt francia államfőt hétfőn helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"A volt francia államfőt hétfőn helyezik örök nyugalomra.","id":"20190928_Orban_Viktor_is_ott_lesz_Jacques_Chirac_temetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e8b8c6-5185-4547-8b07-2488d4b87ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Orban_Viktor_is_ott_lesz_Jacques_Chirac_temetesen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:58","title":"Orbán Viktor is ott lesz Jacques Chirac temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b046c1af-a108-4563-92f4-a0314e98685e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A gyáraknak napi 20 millió alkatrészre van szüksége, a megegyezés nélküli kilépés esetén megbénulhat a termelés. ","shortLead":"A gyáraknak napi 20 millió alkatrészre van szüksége, a megegyezés nélküli kilépés esetén megbénulhat a termelés. ","id":"20190929_Jaguar_Brexit_leallas_gyar_alkatresz_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b046c1af-a108-4563-92f4-a0314e98685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea604f-2901-417a-abf9-c924841ebd26","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Jaguar_Brexit_leallas_gyar_alkatresz_termeles","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:29","title":"A Jaguar három brit gyárát leállítja egy hétre a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08de9d88-4224-4698-86eb-95e4c1153ec4","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Ismét Magyarországra látogat az ír-kelta zenét játszó formáció, a Celtic Woman. Az együttes egyik énekesével, Éabha McMahonnal beszélgettünk például arról, miért tanult meg egy ősi ír éneklési stílust, és hogyan lehet megkeresni egy ír népdallal a nagymamája rég eltűnt szerelmét.","shortLead":"Ismét Magyarországra látogat az ír-kelta zenét játszó formáció, a Celtic Woman. Az együttes egyik énekesével, Éabha...","id":"20190929_celtic_woman_Eabha_McMahon_ancient_land","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08de9d88-4224-4698-86eb-95e4c1153ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c762d7-b881-49e4-bcfa-367c59ef8f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_celtic_woman_Eabha_McMahon_ancient_land","timestamp":"2019. szeptember. 29. 20:30","title":"A nagymama régi szerelmének a nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy volt csecsen katonát ölt meg Berlinben egy férfi, aki mögött profi hátország biztosította a szükséges dokumentumokat, majd, miután elfogták, törölték az adatbázisokból. A bérgyilkos keresztül-kasul járta a schengeni rendszert.



","shortLead":"Egy volt csecsen katonát ölt meg Berlinben egy férfi, aki mögött profi hátország biztosította a szükséges...","id":"20190928_Velhetoen_orosz_allami_hatterrel_segitett_ferfi_gyilkolt_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65957ef-ca7a-4906-a64f-95c92695fff2","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Velhetoen_orosz_allami_hatterrel_segitett_ferfi_gyilkolt_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:28","title":"Vélhetően orosz állami háttérrel segített férfi gyilkolt Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint amilyen például a Netflix. Az alábbi oldal épp a Netflix és az Amazon Prime Video elképesztően gazdag kínálatában segít eligazodni.","shortLead":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint...","id":"20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f01f0-66a5-4e91-a07b-5726446c7312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:03","title":"Nem tudja, mit nézzen a Netflixen? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilótának sikerült katapultálnia.","shortLead":"A pilótának sikerült katapultálnia.","id":"20190929_Lezuhant_egy_MiG29es_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e076794f-08aa-4c77-a4d9-05f5b2cb3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a617ad-ca13-40f5-8ba9-17db995c0694","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Lezuhant_egy_MiG29es_Szlovakiaban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:28","title":"Lezuhant egy MiG-29-es Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]