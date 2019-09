Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57593680-a65f-481c-9be5-a62ca72f6c2a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kórházlátogatással kezdte a harmadévet a 95-ben végzett színészosztály, miután egyikük a pszichiátriára került - erről is mesélnek a szereplők az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben. Emlékezetes előadások archív felvételeiből derül ki, mikor szokott össze a legendás Horvai-Kapás színészosztály. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a harmadik, befejező epizód a cikkben elérhető. ","shortLead":"Kórházlátogatással kezdte a harmadévet a 95-ben végzett színészosztály, miután egyikük a pszichiátriára került - erről...","id":"20190928_Osztalytalalkozo_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57593680-a65f-481c-9be5-a62ca72f6c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48939049-ab6c-47f7-a3a9-6cb5f21176d5","keywords":null,"link":"/360/20190928_Osztalytalalkozo_harmadik_resz","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:00","title":"Doku360: \"Kéri Kitty eltörte a fülem egy Bud Spencer-es pofonnal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak 2011 és 2018 között 665 milliárd forintot vett ki az Orbán-kormány az autósok zsebéből azzal, hogy nem csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre. Ma már viszont nem lehetséges a csökkentés a gyenge forint miatt.","shortLead":"Csak 2011 és 2018 között 665 milliárd forintot vett ki az Orbán-kormány az autósok zsebéből azzal, hogy nem...","id":"20190928_Felfoghatatlan_osszeget_buknak_az_autosok_azzal_hogy_a_kormany_nem_csokkentette_az_uzemanyagok_jovedeki_adojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466fec07-5f4c-42ed-b3e8-54a359f0e855","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Felfoghatatlan_osszeget_buknak_az_autosok_azzal_hogy_a_kormany_nem_csokkentette_az_uzemanyagok_jovedeki_adojat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:06","title":"Felfoghatatlan összeget buknak az autósok azzal, hogy a kormány nem csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt egy angol mérnökökből és orvosokból álló kutatócsapat jelentette be a Londonban rendezett UbiComp nemzetközi komputertechnológiai konferencián.","shortLead":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt...","id":"201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8edf1f0-31f5-4d18-b7b1-82d2ae4d7c7a","keywords":null,"link":"/360/201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:00","title":"Sok mindent észrevehetnek az orvosok abból, hogy ki hogyan tetriszezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami a szívéhez a legközelebb áll. Ez az önkormányzatok. De hozzátette: „elsősorban azokat a településeket segíteném, ahol a kormánypárti polgármesterjelöltek győztek.”","shortLead":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami...","id":"20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b407932d-1ac3-4ab7-9d3c-3b090613f72b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:33","title":"Kósa Lajos: Elsősorban azokat segíteném, ahol a Fidesz polgármesterjelöltjei győztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemondott pénteken Kurt Volker, az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja, miután a tisztségviselő neve felmerült a Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 25-i telefonbeszélgetésével kapcsolatos kiszivárogtatott jelentésben - közölte a CNN amerikai hírtelevízió az ügyre rálátásra bíró saját három forrására hivatkozva.","shortLead":"Lemondott pénteken Kurt Volker, az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja, miután a tisztségviselő...","id":"20190928_Lemondott_az_amerikai_kormany_Ukrajnaval_foglalkozo_kulonmegbizottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=311022aa-c91d-4c01-b7da-8840f3109859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941317ae-3fb8-44b4-aa5b-7cd6372082b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Lemondott_az_amerikai_kormany_Ukrajnaval_foglalkozo_kulonmegbizottja","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:28","title":"Lemondott az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hacsak nem történik a januárihoz hasonló baki.","shortLead":"Hacsak nem történik a januárihoz hasonló baki.","id":"20190929_nyugdij_folyositas_idopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c06353-159e-44c7-9e6c-1c509c34fb94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_nyugdij_folyositas_idopont","timestamp":"2019. szeptember. 29. 17:27","title":"Jó hír a nyugdíjasoknak: előbb érkezik a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes leépítés az európai bankokat érinti.","shortLead":"A világon a bankok az idén eddig csaknem 60 ezer ember elbocsátását jelentették be, méghozzá gyakorlatilag az összes...","id":"20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a80f80-d606-41bd-9785-292869e0e7b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Nem_megy_jol_a_vilag_bankjainak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:35","title":"Nem megy jól a világ bankjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e8ff8e-a7ef-4385-ac07-ff28d0a8f676","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet.","id":"20190929_Kisiklott_egy_hullamvasut_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08e8ff8e-a7ef-4385-ac07-ff28d0a8f676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6896d52e-98ba-490e-90cf-ccd16d31dcdf","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Kisiklott_egy_hullamvasut_Mexikoban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:59","title":"Kisiklott egy hullámvasút Mexikóban, két ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]