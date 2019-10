Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostanra állították vissza az Aramco abkaiki bázisát a támadás előtti állapotra.","shortLead":"Mostanra állították vissza az Aramco abkaiki bázisát a támadás előtti állapotra.","id":"20191003_Helyreallt_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52351e98-b26d-4ac0-9eb0-0828d34da129","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Helyreallt_a_szaudi_olajtermeles_a_drontamadas_utan","timestamp":"2019. október. 03. 19:48","title":"Helyreállt a szaúdi olajtermelés a dróntámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha gondolkodni még nem is képes, de tudományos felfedezéseket már meg tud jósolni a mesterséges intelligencia. 