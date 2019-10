Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","shortLead":"A Fejér megyei lány testvérével egy menyasszonyiruha-kölcsönző beindítására és rendezvényszervezésre kapott pénzt.","id":"20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31a5b6d-adf3-4043-97b5-d295824a70ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2c35a-a376-407a-a671-e2111433dadf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_unios_tamogatas_borkai_zsolt_rakosfalvy_zoltan_fotok","timestamp":"2019. október. 07. 05:45","title":"Magyar Hang: Uniós támogatást nyert el a Borkaival látható lányok egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időjárásra kell készülni: a hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is lehetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"Változékony időjárásra kell készülni: a hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is...","id":"20191006_idojaras_elorejelzes_meteorologia_fagy_napsutes_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d210e0a5-42d0-4eca-8c61-660575f8731d","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_idojaras_elorejelzes_meteorologia_fagy_napsutes_eso","timestamp":"2019. október. 06. 20:45","title":"Fagy, napsütés, eső – lesz minden a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955716f7-919a-408a-9d65-ada3c292f620","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Abarth által készített kisautó hátsó szárnyát több fokozatban lehet állítani, a legnagyobb leszorítóerő 42 kilogramm.","shortLead":"Az Abarth által készített kisautó hátsó szárnyát több fokozatban lehet állítani, a legnagyobb leszorítóerő 42 kilogramm.","id":"20191008_meregzsak_hatalmas_allithato_szarnyat_es_180_loerot_kapott_a_kis_fiat_500","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955716f7-919a-408a-9d65-ada3c292f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917f8323-95d4-42e3-a503-4376ca19aa2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_meregzsak_hatalmas_allithato_szarnyat_es_180_loerot_kapott_a_kis_fiat_500","timestamp":"2019. október. 08. 07:59","title":"Hatalmas állítható szárnyat és 180 lóerőt kapott a kis Fiat 500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b92652-628b-4688-ac7c-f67ebb574ea7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Új pénzügyi alap létrehozását fogja javasolni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci megjelenésének elősegítésére az új összetételű Európai Bizottságban az emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységekért felelős portfólió élére jelölt Valdis Dombrovskis, aki erről keddi brüsszeli meghallgatásán beszélt.","shortLead":"Új pénzügyi alap létrehozását fogja javasolni a kis- és középvállalkozások (kkv-k) piaci megjelenésének elősegítésére...","id":"20191008_Penzzel_tomne_a_kkvkat_az_uj_unios_biztosjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b92652-628b-4688-ac7c-f67ebb574ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcceb8e-a386-41fd-9487-02318f2b23c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_Penzzel_tomne_a_kkvkat_az_uj_unios_biztosjelolt","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Pénzzel tömné a kkv-kat az új uniós biztosjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f210f26-a683-42eb-a783-76a20dd60d3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trónörökös a családjával együtt tekintett meg egy labdarúgó meccset a hétvégén. A cukiság garantált volt a lelátón.","shortLead":"A trónörökös a családjával együtt tekintett meg egy labdarúgó meccset a hétvégén. A cukiság garantált volt a lelátón.","id":"20191008_Barcsak_mindenkinek_lenne_egy_olyan_szurkoloja_mint_Gyorgy_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f210f26-a683-42eb-a783-76a20dd60d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba9e496-71f8-470c-9eb2-44197aee580a","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Barcsak_mindenkinek_lenne_egy_olyan_szurkoloja_mint_Gyorgy_herceg","timestamp":"2019. október. 08. 11:45","title":"Bárcsak mindenkinek lenne egy olyan szurkolója, mint György herceg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde1a4c8-5733-4303-b28f-0dbb16d190ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.","shortLead":"Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.","id":"20191006_nyolcadik_olimpia_tokio_okszana_csuszovityina_tornasz_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde1a4c8-5733-4303-b28f-0dbb16d190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9368676-765b-4a69-80c8-e6534efe8d51","keywords":null,"link":"/sport/20191006_nyolcadik_olimpia_tokio_okszana_csuszovityina_tornasz_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 06. 17:05","title":"Nyolcadik olimpiájára készülhet a tornászlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre durvul a kampány Szegeden is: nőverés, felmondott szerződés és a helyi egyetem is súlyosbítja.","shortLead":"Egyre durvul a kampány Szegeden is: nőverés, felmondott szerződés és a helyi egyetem is súlyosbítja.","id":"20191007_Noveros_feljelentes_is_bekerult_a_szegedi_kampanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7578813f-a2ce-4145-9eac-e1960cae9066","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Noveros_feljelentes_is_bekerult_a_szegedi_kampanyba","timestamp":"2019. október. 07. 16:30","title":"Nőverős feljelentés is bekerült a szegedi kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b6ffc2-085b-4f1f-9c31-f03f8cd66e6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy brit részecskegyorsító technológiája segíthet megfejteni egy 2000 éve, a Vezúv kitörésekor elszenesedett római kori papirusztekercs tartalmát.","shortLead":"Egy brit részecskegyorsító technológiája segíthet megfejteni egy 2000 éve, a Vezúv kitörésekor elszenesedett római kori...","id":"20191007_herculaneium_2000_eves_papirusztekercsek_titka_vezuv_kitorese_romai_kor_diamond_light_source_reszecskegyorsito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b6ffc2-085b-4f1f-9c31-f03f8cd66e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de36cda2-daa7-4f93-9a16-e252097f1c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_herculaneium_2000_eves_papirusztekercsek_titka_vezuv_kitorese_romai_kor_diamond_light_source_reszecskegyorsito","timestamp":"2019. október. 07. 08:33","title":"Végre fény derül a 2000 éves papirusztekercsek titkára, egy részecskegyorsító segíthet megfejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]