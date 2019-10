Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül, hogy testhez igazítja alkotmányát, és nem mindegy számára, hogy ezt ellenzékének öntudatra ébredése vagy teljes megsemmisülése kíséri majd.","shortLead":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül...","id":"201941_a_valasztasok_masnapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f180dfe-7e1e-45da-a6a1-4dee70b774b9","keywords":null,"link":"/360/201941_a_valasztasok_masnapjan","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Véget ér a kampány, de nem biztos, hogy lesz benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","shortLead":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","id":"20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bd1ba-9a6c-4204-95ab-341e792f8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","timestamp":"2019. október. 13. 07:44","title":" A Fidesz szegedi jelöltje a hvg.hu-nak: szoros verseny lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30bbd2d-acaf-4260-b490-2dbb7b99144a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit és az amerikai sajtó is beszámol a magyar önkormányzati választásról.","shortLead":"A brit és az amerikai sajtó is beszámol a magyar önkormányzati választásról.","id":"20191014_ellenzek_fidesz_orban_viktor_karacsony_gergely_budapest_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a30bbd2d-acaf-4260-b490-2dbb7b99144a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2527cdb5-9bba-4333-9677-57731dadcc67","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_ellenzek_fidesz_orban_viktor_karacsony_gergely_budapest_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 08:20","title":"Az ellenzék győzelméről írnak az angolszász lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545ccdfe-2bd0-47c7-89e5-96999f16b8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szavazott, majd utána válaszolt a Borkai Zsoltot érintő kérdésekre. ","shortLead":"Orbán Viktor szavazott, majd utána válaszolt a Borkai Zsoltot érintő kérdésekre. ","id":"20191013_Orban_a_Borkaiugyrol_Majd_hetfon_mondom_el_a_velemenyem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=545ccdfe-2bd0-47c7-89e5-96999f16b8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d96478-de1d-4dd0-b1df-fe940ca16ed9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Orban_a_Borkaiugyrol_Majd_hetfon_mondom_el_a_velemenyem","timestamp":"2019. október. 13. 08:59","title":"Orbán a Borkai-ügyről: \"Majd hétfőn mondom el a véleményem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","shortLead":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","id":"20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b83520-c852-43aa-ac3d-588a5075633b","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","timestamp":"2019. október. 13. 22:27","title":"Elhunyt Ráduly Margit rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel 700 szavazat különbséggel győzte le az ellenzék jelöltjét, Glázer Tímeát.","shortLead":"Közel 700 szavazat különbséggel győzte le az ellenzék jelöltjét, Glázer Tímeát.","id":"20191013_Borkai_Zsolt_nyert_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed330ba2-5b43-49e2-bd39-7b1924c838d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Borkai_Zsolt_nyert_Gyorben","timestamp":"2019. október. 13. 22:40","title":"Borkai Zsolt nyert Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor...","id":"20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed3645-6cb4-413a-8c87-87f03a53c290","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 13. 22:16","title":"Karácsony Gergely az új főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","shortLead":"A cél, hogy az Európai Unió elvárása szerint csökkenjen az új autók szén-dioxid-kibocsátása. ","id":"20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68e5d13-8a16-4d5a-b2d2-c308d90d0304","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Hibrid_Suzukik_keszulnek_majd_Eszergomban","timestamp":"2019. október. 12. 09:49","title":"Hibrid Suzukik készülnek majd Eszergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]