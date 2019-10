Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Karácsony utolérte Tarlóst, Trump extrém ötlettel állt elő a bevándorlás megfékezésére és EP-képviselők nyilatkoztak Trócsányi bukásáról. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony utolérte Tarlóst, Trump extrém ötlettel állt elő a bevándorlás megfékezésére és EP-képviselők nyilatkoztak...","id":"20191002_Radar_360_Szijjarto_az_USAban_vedte_a_sajtoszabadsagot_elhunyt_Karel_Gott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f8087e-57d4-4549-8bfb-ebc101e956d1","keywords":null,"link":"/360/20191002_Radar_360_Szijjarto_az_USAban_vedte_a_sajtoszabadsagot_elhunyt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 17:30","title":"Radar 360: Szijjártó az USA-ban védte a sajtószabadságot, elhunyt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bc2116-e80b-4ab7-ad62-62914919d888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viharral érkezett a hidegfront Zala és Somogy megyébe. Több helyen kidőlt fák miatt kellett intézkedniük a tűzoltóknak, illetve a bádogtetőket sem kímélte az ítéletidő.","shortLead":"Viharral érkezett a hidegfront Zala és Somogy megyébe. Több helyen kidőlt fák miatt kellett intézkedniük a tűzoltóknak...","id":"20191002_Fakat_dontott_ki_es_tetoket_tepett_fel_a_szel_Zalaban_es_Somogyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bc2116-e80b-4ab7-ad62-62914919d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a464d052-b6d7-4d4f-99c3-8d126f80b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Fakat_dontott_ki_es_tetoket_tepett_fel_a_szel_Zalaban_es_Somogyban","timestamp":"2019. október. 02. 18:58","title":"Fákat döntött ki, tetőket tépett fel a szél Zalában és Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa1b98a-c5d1-4071-bc85-d07f3a641708","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nagy port kavart 2013 májusában, amikor egy miskolci bölcsőde teraszán az ott alvó kicsikre omlott a fal. A balesetnek azóta sincs felelőse, a rendőrség évekkel később megszüntette a nyomozást. A legsúlyosabb állapotú kisfiúnak maradandó sérülései lettek, azóta is vizsgálatokra és kezelésekre jár, a család évek óta küzd a kárpótlásért, eddig hiába. ","shortLead":"Nagy port kavart 2013 májusában, amikor egy miskolci bölcsőde teraszán az ott alvó kicsikre omlott a fal. A balesetnek...","id":"20191003_Hat_eve_raomlott_gyerekukre_a_fal_azota_is_varjak_a_segitseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa1b98a-c5d1-4071-bc85-d07f3a641708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb267a60-ba7e-4093-a48b-1225cd4daf88","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Hat_eve_raomlott_gyerekukre_a_fal_azota_is_varjak_a_segitseget","timestamp":"2019. október. 03. 20:02","title":"Hat éve ráomlott gyerekükre a fal, azóta is várják a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok és a tudósok is gyakran figyelmeztetnek az átlagosnál nagyobb aszteroidákra. Ezúttal négy objektumról érkeztek a hírek, de a rosszabb, hogy közülük hármat csak az elmúlt 24 órában vettek észre a szakemberek.","shortLead":"A csillagászok és a tudósok is gyakran figyelmeztetnek az átlagosnál nagyobb aszteroidákra. Ezúttal négy objektumról...","id":"20191002_aszteroida_kisbolygo_fold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616ed92d-c91d-4e7f-8279-53030f276450","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_aszteroida_kisbolygo_fold","timestamp":"2019. október. 02. 13:03","title":"Négy aszteroida is a Föld közelébe jött, de nem ez az aggasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","shortLead":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","id":"20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48b20ea-101b-4acf-b186-14cd551d9f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","timestamp":"2019. október. 02. 12:42","title":"Elektromos autókat vesz a kórházaknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők személyét nem ismerni, így eltiltani senkit nem tudnak, illetve feljelentés sem történt.","shortLead":"Az elkövetők személyét nem ismerni, így eltiltani senkit nem tudnak, illetve feljelentés sem történt.","id":"20191003_zahony_hazak_ingatlan_valasztasi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8abdcd-f99b-46c9-a367-08276a540e81","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_zahony_hazak_ingatlan_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. október. 03. 14:20","title":"Szemet szúrt a választási bizottságnak, hogy Záhonyban 9-10 ember él papíron a házakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c9e633-8c3c-4027-a6bc-c1849e570b31","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kereskedők november 1-től már nem kötelesek elfogadni a régi fizetőeszközt.","shortLead":"A kereskedők november 1-től már nem kötelesek elfogadni a régi fizetőeszközt.","id":"20191002_magyar_nemzeti_bank_500_forintos_bankjegy_meddig_ervenyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49c9e633-8c3c-4027-a6bc-c1849e570b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255e3887-7a71-40b1-879d-d6ef5d9b4e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_magyar_nemzeti_bank_500_forintos_bankjegy_meddig_ervenyes","timestamp":"2019. október. 02. 15:59","title":"Már csak október végéig lehet fizetni a régi 500 forintossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]