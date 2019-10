Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","shortLead":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","id":"20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e61ab-b90f-4d70-b351-2ae86c860b3d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","timestamp":"2019. október. 16. 06:12","title":"\"Keleti partnerség\" - Orbán egy rakás új fotót tett ki a bakui útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három játékost zártak ki a Hearthstone csapatból.","shortLead":"A jelek szerint nem ijesztette meg a Blizzard videojátékcéget, hogy a játékosok fellázadtak ellene, mert újabb három...","id":"20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8d9799-d17d-4f53-98e2-4db9a2178601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a14e29-7f68-4372-b8d0-706335cc2705","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_blizzard_kina_hongkong_hearthstone","timestamp":"2019. október. 17. 09:33","title":"Újabb videojátékosokat zárt ki a Blizzard, mert kiálltak a hongkongi tüntetők mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon, a rendszer néhány órán belül kizárta őket, és visszalépni sem tudtak. A miértet egyelőre senki sem tudja, de volt, aki egy hónapig nem fért hozzá a fiókjához.","shortLead":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon...","id":"20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d2b3ec-e229-4e65-9a3d-22a730494ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_facebook_lockout_uzemzavar_felhasznaloi_fiok_felfuggesztese","timestamp":"2019. október. 17. 13:03","title":"Jelentették a Facebooknak a csalókat, cserébe őket tiltotta ki a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették, hogy az megsemmisítsen olyan daganatokat, amelyeket az immunterápia más formái nem képesek észlelni.","shortLead":"Egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára és segítették...","id":"20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938fc1c9-9015-479d-91df-cae8eb1ce1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2577e756-6883-4eb2-a8a3-1a7c2babeb42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_rejtozkodo_rakos_sejtek_immunrendszer_yale","timestamp":"2019. október. 17. 12:03","title":"GPS-ként mutat rá a rejtőzködő rákos sejtekre egy forradalminak ígérkező új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament fideszes elnöke az utolsó, még létező lehetőséget is megszünteti, hogy nem kormánypárti újságíró kérdést tehessen fel a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A parlament fideszes elnöke az utolsó, még létező lehetőséget is megszünteti, hogy nem kormánypárti újságíró kérdést...","id":"20191017_A_CEUtol_Orban_Rahel_pelenkajaig_Igy_nyirja_tovabb_a_fuggetlen_sajto_lehetosegeit_Kover_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91470d8b-3619-4290-ab30-17fc3d323a63","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_A_CEUtol_Orban_Rahel_pelenkajaig_Igy_nyirja_tovabb_a_fuggetlen_sajto_lehetosegeit_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. október. 17. 14:57","title":"A CEU-tól Orbán Ráhel pelenkájáig: Így nyírja tovább a független sajtó lehetőségeit Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca94586-4016-4491-893e-9291bfa15ecc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kesmához tartozó Dunántúli Napló egyik újságírója olyan novellát írt, amely megszólalásig hasonlít egy már megjelent történethez.","shortLead":"A Kesmához tartozó Dunántúli Napló egyik újságírója olyan novellát írt, amely megszólalásig hasonlít egy már megjelent...","id":"20191016_Kinos_plagiumugybe_keveredett_a_kormanymedia_egyik_lapja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca94586-4016-4491-893e-9291bfa15ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7403c73c-4016-40af-b37c-b9cb6e5b2d39","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Kinos_plagiumugybe_keveredett_a_kormanymedia_egyik_lapja","timestamp":"2019. október. 16. 09:39","title":"Kínos plágiumügybe keveredett a kormánymédia egyik lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10514d80-eb42-4515-8cb5-e1143c1de772","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halála után szimbolikusan átértelmezhető Térey János posztumusz könyvének címe, már csak azért is, mert a kötet kompozícióját még a szerző állította össze","shortLead":"Halála után szimbolikusan átértelmezhető Térey János posztumusz könyvének címe, már csak azért is, mert a kötet...","id":"201942_konyv__dantei_korbetekintes_terey_janos_nagy_tervekkel_jottem_rosmersholmba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10514d80-eb42-4515-8cb5-e1143c1de772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a077c97-294a-4831-bcfd-0cf72df5a61e","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__dantei_korbetekintes_terey_janos_nagy_tervekkel_jottem_rosmersholmba","timestamp":"2019. október. 17. 12:30","title":"Térey János posztumusz kötete: mintha érezte volna a közelgő véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","shortLead":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","id":"20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8659bd1b-3708-4572-aa25-8b69b5098e9c","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 15. 18:05","title":"Mogyoróültetvényeket telepítene az agrárminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]