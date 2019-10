Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A fővállalkozó, a Market Építő Zrt. egyik alvállalkozója csak így győzi a munkát. Megkeresésünkre igyekeztek nyugtatni: olasz a rendszám, magyar a teherautó-sofőr. Debrecen Nagymacs városrészében jártunk, megnéztük, hol tart a BMW-gyár építése.","shortLead":"A fővállalkozó, a Market Építő Zrt. egyik alvállalkozója csak így győzi a munkát. Megkeresésünkre igyekeztek nyugtatni...","id":"20191021_Olasz_rendszamu_berautokkal_epitik_a_BMW_debreceni_gyarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c498660b-4243-46b8-a82b-3698d8d91fda","keywords":null,"link":"/kkv/20191021_Olasz_rendszamu_berautokkal_epitik_a_BMW_debreceni_gyarat","timestamp":"2019. október. 21. 11:46","title":"Olasz rendszámú bérautókkal építik a BMW debreceni gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b213bd18-56a8-40ec-87d1-9d06b4bda5d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még az is látszik, hogy elindulás előtt pálinkát iszik a férfi.","shortLead":"Még az is látszik, hogy elindulás előtt pálinkát iszik a férfi.","id":"20191019_Video_ittas_vezetes_motor_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b213bd18-56a8-40ec-87d1-9d06b4bda5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00abe4e-e7c1-4c17-9c57-c5d0e02a9ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Video_ittas_vezetes_motor_rendorseg","timestamp":"2019. október. 19. 20:00","title":"Videóra vette, ahogy részegen motorozik - a rendőrség közzétette a felvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","shortLead":"A dél-egyiptomi Luxorban harminc színes fakoporsóra bukkantak a kutatók, a bennük lévő múmiák épen megmaradtak.","id":"20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a90d7a-65fb-4eb8-acdf-840be6da331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4469743f-50f3-4a50-9920-51abc1a65036","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Haromezer_eves_oegyiptomi_szarkofagokat_talaltak_Luxorban_bennuk_ep_mumiakkal","timestamp":"2019. október. 20. 15:17","title":"Háromezer éves óegyiptomi szarkofágokat találtak Luxorban, bennük ép múmiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7f3165-2a62-4a89-8acc-e48390e927ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök levélben ad eligazítást a fideszes önkormányzati politikusoknak, hogyan viszonyuljanak a sokak számára ismeretlen helyzethez. ","shortLead":"A miniszterelnök levélben ad eligazítást a fideszes önkormányzati politikusoknak, hogyan viszonyuljanak a sokak számára...","id":"20191021_Harcolj_a_rossz_dontesek_ellen__Orban_levelet_irt_a_fideszes_onkormanyzati_politikusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7f3165-2a62-4a89-8acc-e48390e927ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e094205-4838-483d-a4d3-b104da73e1e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Harcolj_a_rossz_dontesek_ellen__Orban_levelet_irt_a_fideszes_onkormanyzati_politikusoknak","timestamp":"2019. október. 21. 13:10","title":"\"Harcolj a rossz döntések ellen!\" – Orbán levelet írt a fideszes önkormányzati politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem találtak használható nyomokat a négy évvel ezelőtti bűncselekmény óta.","shortLead":"Nem találtak használható nyomokat a négy évvel ezelőtti bűncselekmény óta.","id":"20191019_miskolci_csecsemogyilkossag_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06c92c3-01f9-492f-8d0c-b9b38ea780f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_miskolci_csecsemogyilkossag_nyomozas","timestamp":"2019. október. 19. 20:12","title":"Nem nyomoznak a miskolci csecsemőgyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07d964-3109-45f2-b7e1-0cdee0d74d49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódást okozott a bétatesztelőknek a Photoshop iPadre optimalizált, Rocket kódnéven futó változata: sok fontos funkció hiányzik belőle.\r

\r

","shortLead":"Csalódást okozott a bétatesztelőknek a Photoshop iPadre optimalizált, Rocket kódnéven futó változata: sok fontos...","id":"20191021_adobe_photoshop_ipad_verzio_rocket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f07d964-3109-45f2-b7e1-0cdee0d74d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73039048-dd25-4f0b-90f2-bdf1cfc5b5c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_adobe_photoshop_ipad_verzio_rocket","timestamp":"2019. október. 21. 15:03","title":"Még az idén megérkezhet iPadre a Photoshop, de nem lehet felhőtlen az öröm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e66266-98fe-4ba5-a509-6b3300d7cf99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Aláírást is gyűjtenek ezért. ","shortLead":"Aláírást is gyűjtenek ezért. ","id":"20191020_Tisza_Istvanra_nevezne_at_a_Szabo_Ervin_Konyvtarat_a_Mi_Hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e66266-98fe-4ba5-a509-6b3300d7cf99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b55e35d-1afc-458d-b9f8-4ff760324a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tisza_Istvanra_nevezne_at_a_Szabo_Ervin_Konyvtarat_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. október. 20. 15:34","title":"Tisza Istvánra nevezné át a Szabó Ervin Könyvtárat a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]