[{"available":true,"c_guid":"81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő Debrecenben és Nyíregyházán, illetve további négy településen, Miskolcon, Oszláron, Szegeden, Székesfehérváron is kifogásolt a levegőminőség.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint a szokatlanul meleg és száraz időjárás ellenére egészségtelen a levegő...","id":"20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81b9a3a4-ce9b-4321-a0ab-1f17eb36b5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1feaa3-ab75-42ac-80b2-d3db691b99c9","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Tobbfele_javult_a_levego_minosege_de_nehany_helyen_tovabbra_is_magas_a_legszennyezettseg","timestamp":"2019. október. 21. 14:15","title":"Több városban továbbra is magas a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem ért be a kórházba. ","shortLead":"A házaspár nem ért be a kórházba. ","id":"20191021_Szules_baba_hazaspar_mentos_park","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2848c8-d488-4f35-a799-bc1ae9941d0f","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Szules_baba_hazaspar_mentos_park","timestamp":"2019. október. 21. 10:29","title":"A parkban indult meg a szülés, szerencsére épp arra járt egy mentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92d226f-3bb3-43c7-92ea-7130aac3fe61","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Minden szülő tudja, hogy gyermeke boldogabb és jobban viselkedik, amikor jól kipihente magát. Ez azonban nem jelenti, hogy gyerekünk örül, ha le kell feküdnie.","shortLead":"Minden szülő tudja, hogy gyermeke boldogabb és jobban viselkedik, amikor jól kipihente magát. Ez azonban nem jelenti...","id":"20191022_Nehezen_alszik_el_a_gyereke_Ezek_a_tippek_segithetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a92d226f-3bb3-43c7-92ea-7130aac3fe61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83d5ffc-a530-41b1-a1ef-f966e89dba25","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191022_Nehezen_alszik_el_a_gyereke_Ezek_a_tippek_segithetnek","timestamp":"2019. október. 22. 14:15","title":"Nehezen alszik el a gyereke? Ezek a tippek segíthetnek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","shortLead":"A British Museumban mutatják be a több mint 3600 éves nebrai korongot.","id":"20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d33c6e3-ac6c-4282-b0dc-b24a767fea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea173fe-f24d-4c32-9739-f74776e5da3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_nebrai_korong_egbolt_british_museum_kiallitas","timestamp":"2019. október. 21. 21:05","title":"Londonba viszik a korongot, rajta a világ első égboltábrázolásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat az orosz állam.\r

\r

","shortLead":"Brit és közel-keleti országok szervezeteit támadta a Turla hackercsoport, amelyet több forrás szerint is támogat...","id":"20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7133a-7aec-47c6-a20c-138d73df0d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_Orosz_hackerek_irani_alcaba_bujva_tamadtak_20_orszag_szervezeteit","timestamp":"2019. október. 21. 09:14","title":"Orosz hackerek iráni álcába bújva támadták 20 ország szervezeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","shortLead":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","id":"20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24f6614-bb8d-430e-83b8-a715d3c73bf6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","timestamp":"2019. október. 21. 13:45","title":"Hónapokig nem volt médiaengedélye, de csak most szűnik meg a szombathelyi propagandalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f635f4f-ee2e-4707-ad10-d520315370df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maritza Ciblus elsőre nagyon megijedt, amikor azt látta, 18 hónapos kisfia mellett még valaki fekszik az ágyában. Kiderült, van racionális magyarázat a látottakra.","shortLead":"Maritza Ciblus elsőre nagyon megijedt, amikor azt látta, 18 hónapos kisfia mellett még valaki fekszik az ágyában...","id":"20191021_babamonitor_bebior_optikai_csalodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f635f4f-ee2e-4707-ad10-d520315370df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c277dc-4531-4f92-8f69-bd180f202c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_babamonitor_bebior_optikai_csalodas","timestamp":"2019. október. 21. 13:03","title":"Azt hitte, szellemet lát a babamonitoron, de az igazság ennél sokkal viccesebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs is fehér – összegzi vizsgálódása tapasztalatait Laki Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia emeritus kutatója.","shortLead":"Van a Fidesz-közeli vállalkozók köre, majd egy hatalmas, kiterjedt szürkezóna, az együttműködőké, és szinte már nincs...","id":"201942__laki_mihaly__fideszkozeli_vallalkozokrol_meszaros_lorincrol__a_halozat_csapdajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d7fe2f-625c-4d99-9e0d-7dbd04404a8e","keywords":null,"link":"/360/201942__laki_mihaly__fideszkozeli_vallalkozokrol_meszaros_lorincrol__a_halozat_csapdajaban","timestamp":"2019. október. 21. 11:15","title":"MTA-kutató: Magyarországon már nem lehet a hatalomtól teljesen függetlenül üzletelni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]