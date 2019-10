Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9...","id":"20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ed5aa2-ad9f-4eae-a330-42200cb4b0da","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. október. 27. 19:52","title":"Újra a Joker a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják, de csak példás családapák lehetnének felszentelt papok.","shortLead":"Az amazonasi térség püspökeinek többsége szerint olyan kevés a pap, hogy a cölibátus részleges feloldását javasolják...","id":"20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e530f51-86d3-4893-8427-9e0430dba48b","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Megszavaztak_a_puspokok_kerik_Ferenc_papat_hogy_nos_ferfiak_is_lehessenek_papok","timestamp":"2019. október. 27. 07:10","title":"Megszavazták a püspökök: kérik Ferenc pápát, hogy nős férfiak is lehessenek papok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c841f4-1c93-45cc-bff8-ecc2f3354301","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyarság eredeténe központi elvárásait új káderek is nehezen préselik át az általuk irányított kutatóhelyeken. Közben már a Princetonon is a hunokat keresik – igaz, ott prekoncepciók nélkül.","shortLead":"A magyarság eredeténe központi elvárásait új káderek is nehezen préselik át az általuk irányított kutatóhelyeken...","id":"201943__alternativ_ostortenet__megrendelesre__genetika__hun_reneszansz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c841f4-1c93-45cc-bff8-ecc2f3354301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64793bbf-239a-4094-8ada-a7c4e910bd9b","keywords":null,"link":"/360/201943__alternativ_ostortenet__megrendelesre__genetika__hun_reneszansz","timestamp":"2019. október. 26. 16:00","title":"Igény volna a hun rokonság bizonyítására, de a szakemberek nem hajolnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund jelölése nyílt titok a kutatók között, de sokan nem látnák szívesen a neurobiológust az Akadémia élén.","shortLead":"Freund jelölése nyílt titok a kutatók között, de sokan nem látnák szívesen a neurobiológust az Akadémia élén.","id":"20191028_Az_Orbankozeli_Freund_Tamas_lehet_az_MTA_uj_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40126cc-2654-4901-b7d6-db2e4c240568","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Az_Orbankozeli_Freund_Tamas_lehet_az_MTA_uj_elnoke","timestamp":"2019. október. 28. 11:13","title":"Az Orbán-közeli Freund Tamás lehet az MTA új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9bd0f4-08d2-4f45-9cd5-e3099054be6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 24 millió euróért árverezték el a gótikus olasz festő, Cimabue festményét, amelynek idős francia tulajdonosa nem is sejtette, milyen értékű alkotás.","shortLead":"Több mint 24 millió euróért árverezték el a gótikus olasz festő, Cimabue festményét, amelynek idős francia tulajdonosa...","id":"20191027_A_larvak_is_tanusitottak_a_Cimabuefestmeny_eredetiseget_el_is_kelt_8_milliard_forintert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a9bd0f4-08d2-4f45-9cd5-e3099054be6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a188a9-4c85-4452-83d4-6e31e5074ec4","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_A_larvak_is_tanusitottak_a_Cimabuefestmeny_eredetiseget_el_is_kelt_8_milliard_forintert","timestamp":"2019. október. 27. 18:51","title":"A lárvák is tanúsították a Cimabue-festmény eredetiségét, el is kelt 8 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Novembertől az Erste számlaszámára kell utalni.","shortLead":"Novembertől az Erste számlaszámára kell utalni.","id":"20191028_Erre_figyeljen_ha_az_Aegonnal_kotott_lakastakarekszerzodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d462367-39db-4ac7-8c0d-7430ef6f7e65","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Erre_figyeljen_ha_az_Aegonnal_kotott_lakastakarekszerzodest","timestamp":"2019. október. 28. 10:51","title":"Erre figyeljen, ha az Aegonnál kötött lakástakarék-szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","shortLead":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","id":"20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77f048-791d-47cc-82b7-5f5c65b5d230","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","timestamp":"2019. október. 27. 13:03","title":"Átláthatatlanabbá tenné Zugló ügyeit Horváth Csaba polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model 3 több elemét felhasználó új kocsit az elektromos autógyár internetes oldalán.","shortLead":"A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model...","id":"20191027_Hamarabb_kezdodhet_az_uj_Tesla_a_Model_Y_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02bc3-2b49-4b88-8d75-2c8af2ebb7e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hamarabb_kezdodhet_az_uj_Tesla_a_Model_Y_gyartasa","timestamp":"2019. október. 27. 18:59","title":"Hamarabb kezdődhet az új Tesla, a Model Y gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]