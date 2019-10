Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b271-7aff-405e-9e36-e0073ad142ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","timestamp":"2019. október. 31. 05:10","title":"Nem tartogat sok meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette az Európai Bíróság a főtanácsnoki indítványt a Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, a menekültek be nem fogadása miatt indított eljárásban.","shortLead":"Közzétette az Európai Bíróság a főtanácsnoki indítványt a Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen, a menekültek...","id":"20191031_Elveszitheti_a_masodik_kvotapert_is_Magyarorszag_az_EU_Birosagan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daac1dbb-72bd-4c41-b9ce-4c7aedc5acac","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Elveszitheti_a_masodik_kvotapert_is_Magyarorszag_az_EU_Birosagan","timestamp":"2019. október. 31. 12:21","title":"Elveszítheti a második kvótapert is Magyarország az EU Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","id":"20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39aae31-c390-4455-b73f-92d94e6df761","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","timestamp":"2019. október. 30. 14:02","title":"Kiéheztetni vagy pozícióban hagyni – így készül a Fidesz az ellenzéki együttműködés szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 4. reaktorblokk csütörtökön 8 óra 16 perckor állt le \"automatikus védelmi működés\" miatt.","shortLead":"A 4. reaktorblokk csütörtökön 8 óra 16 perckor állt le \"automatikus védelmi működés\" miatt.","id":"20191031_pask_atomeromu_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ea7b46-b149-4313-8bb6-fae1badbd6d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_pask_atomeromu_leallas","timestamp":"2019. október. 31. 10:18","title":"Leállt a paksi atomerőmű egyik blokkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött okostelefon. De felmerül a kérdés: Ön kinek töltené fel a telefonját a saját akkumulátorával?\r

","shortLead":"A mobilunk működéséért sok mindenre hajlandóak vagyunk, mivel napjainkra létszükségletté vált a mindig feltöltött...","id":"samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe92aa97-e150-4c07-a934-18e88df7cb87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9e381e-d551-4dd8-a552-53989a466af5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191030_power_share_mobiltolto_wireless_kutatas","timestamp":"2019. október. 30. 07:30","title":"A pénznél is többet ér a feltöltött telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Aránytalanul nagy számban érinti a fiatalokat az e-cigarettával összefüggő tüdőbetegség – hívta fel a figyelmet az amerikai járványügyi központ (CDC), amely jelentésében az e-cigarettával összefüggő, tüdőt károsító betegségek veszélyeiről ír.","shortLead":"Aránytalanul nagy számban érinti a fiatalokat az e-cigarettával összefüggő tüdőbetegség – hívta fel a figyelmet...","id":"20191030_ecigaretta_ecigi_karos_hatsa_tudobetegseg_veszelye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ce48f9-5071-4a5c-bb80-02d06116a036","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_ecigaretta_ecigi_karos_hatsa_tudobetegseg_veszelye","timestamp":"2019. október. 30. 09:03","title":"Aránytalanul nagy számban betegednek meg fiatalok az e-cigitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A diplomaták pénzügyi vitában állnak az államkincstárral, ezért sztrájkolni kezdtek. ","shortLead":"A diplomaták pénzügyi vitában állnak az államkincstárral, ezért sztrájkolni kezdtek. ","id":"20191030_vilagszerte_bezartak_az_izraeli_kulkepviseletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0b53c2-49a8-4db3-84b7-72ecb3667e05","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_vilagszerte_bezartak_az_izraeli_kulkepviseletek","timestamp":"2019. október. 30. 13:07","title":"Világszerte bezártak az izraeli külképviseletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló csatlakozott a korábbi kezdeményezésekhez, és az együttműködő családoknak részletfizetést és egyéb támogatási formákat kínál, hogy biztonságban érezhessék magukat a téli időszakban.\r

\r

","shortLead":"Zugló csatlakozott a korábbi kezdeményezésekhez, és az együttműködő családoknak részletfizetést és egyéb támogatási...","id":"20191030_Zuglo_is_meghirdette_a_kilakoltatasok_leallitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e419b36-edf5-47c9-8536-84b37e697217","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Zuglo_is_meghirdette_a_kilakoltatasok_leallitasat","timestamp":"2019. október. 30. 15:26","title":"Zugló is meghirdette a kilakoltatások leállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]