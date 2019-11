Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f6fbd0d-3fe0-422b-baa3-3235ac8011ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal fiúkat és férfiakat támadott meg a városban egy öt fős galeri. ","shortLead":"Fiatal fiúkat és férfiakat támadott meg a városban egy öt fős galeri. ","id":"20191108_Astoria_Gellert_hegy_rablobanda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f6fbd0d-3fe0-422b-baa3-3235ac8011ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab59df1-49f2-4614-a3ab-1c58d78a047a","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Astoria_Gellert_hegy_rablobanda","timestamp":"2019. november. 08. 11:52","title":"Az Astorián és a Gellért-hegyen is garázdálkodott az öttagú rablóbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz településen ismétlik lesz megismételt önkormányzati választás vasárnap választási bizottsági vagy bírósági döntés alapján, egyebek mellett pénzfelajánlások, szabálytalan lakcímlétesítések, valamint a mozgóurnás szavazás szabályainak megsértése miatt.","shortLead":"Tíz településen ismétlik lesz megismételt önkormányzati választás vasárnap választási bizottsági vagy bírósági döntés...","id":"20191109_Onkormanyzati_valasztas_tiz_helyen_vasarnap_ujra_voksolnak_poziciokat_bukhat_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aca43bc-ea44-49c1-be7c-4b10cc224fc7","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Onkormanyzati_valasztas_tiz_helyen_vasarnap_ujra_voksolnak_poziciokat_bukhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. november. 09. 08:12","title":"Önkormányzati választás: tíz helyen vasárnap újra voksolnak, pozíciókat bukhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","shortLead":"Andrés Iglesias argentin művész egy hatalmas freskót festett egy tűzfalra az öko-aktivistáról.","id":"20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4844d7b-6cdc-46b8-985e-1a42668a94e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53016314-92e0-4449-80f2-15b0633d5566","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Gigantikus_Greta_Thunberg_orzi_San_Franciscot","timestamp":"2019. november. 09. 17:18","title":"Gigantikus Greta Thunberg őrzi San Franciscót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kerületet DK-s polgármester vezeti.","shortLead":"Mindkét kerületet DK-s polgármester vezeti.","id":"20191109_Czegledy_Csaba_irodaja_munkat_kapott_Erzsebetvarosban_es_Ujbudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989f5297-e028-42b9-b725-6054f4f67670","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Czegledy_Csaba_irodaja_munkat_kapott_Erzsebetvarosban_es_Ujbudan","timestamp":"2019. november. 09. 09:12","title":"Czeglédy Csaba irodája munkát kapott Erzsébetvárosban és Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Enélkül a visegrádi országok legalacsonyabb minimálbére lehet a magyar.","shortLead":"Enélkül a visegrádi országok legalacsonyabb minimálbére lehet a magyar.","id":"20191107_Tiz_szazalekos_minimalberemelest_kernek_a_szakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15039484-244c-40aa-8dc1-ade71db5b010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deca4ae5-ea4f-4cb3-9154-b1cf1bd5347d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Tiz_szazalekos_minimalberemelest_kernek_a_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 07. 21:56","title":"Tíz százalékos minimálbér-emelést kérnek a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint annak a kormánynak a nevében beszél a miniszter, amelyik orosz ügynököket engedett be az országba.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint annak a kormánynak a nevében beszél a miniszter, amelyik orosz ügynököket engedett be...","id":"20191107_FeketeGyor_visszaszolt_Gulyasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f07dd-ab9b-4a0e-aaa4-a82713501607","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_FeketeGyor_visszaszolt_Gulyasnak","timestamp":"2019. november. 07. 20:38","title":"Fekete-Győr keményen visszaszólt Gulyásnak az ügynöközésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa – elkészítené saját okosóráját. Az eszköz a jövő év második negyedében érkezhet.","shortLead":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa –...","id":"20191109_oneplus_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebf5de7-d94b-4229-82e8-054c9a27adcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_oneplus_okosora","timestamp":"2019. november. 09. 16:03","title":"Spéci órát ad ki az olcsóbb csúcstelefonjairól ismert OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szalagkorlátot is átszakították a Ferihegyi úton karambolozó járművek, az autóba beszorult két ember. ","shortLead":"A szalagkorlátot is átszakították a Ferihegyi úton karambolozó járművek, az autóba beszorult két ember. ","id":"20191108_Busz_es_auto_utkozott_a_ferihegyi_gyorsforgalmin_lezartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8bd4f5-2d48-4b62-86c9-204054db27f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Busz_es_auto_utkozott_a_ferihegyi_gyorsforgalmin_lezartak","timestamp":"2019. november. 08. 17:04","title":"Busz karambolozott, emberek szorultak egy autóba a Ferihegyi úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]