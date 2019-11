Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig van olyan patika, ahol kapni lehet. Pedig az újszülöttek számára létfontosságú a K-vitamin.","shortLead":"Alig van olyan patika, ahol kapni lehet. Pedig az újszülöttek számára létfontosságú a K-vitamin.","id":"20191112_Orszagos_hiany_van_Kvitaminbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f978f55a-0e39-4e1b-b26c-f218bdd89fd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_Orszagos_hiany_van_Kvitaminbol","timestamp":"2019. november. 12. 12:55","title":"Országos hiány van K-vitaminból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön rész készül a legendás sorozatból.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön...","id":"20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be50294-3dfc-40e9-887c-6772d927f91d","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","timestamp":"2019. november. 13. 10:25","title":"Valami készül: tényleg visszatér a Jóbarátok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján a korábban becsült duplája is lehet a pénzügyi korrekció.","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján a korábban becsült duplája is lehet a pénzügyi korrekció.","id":"20191112_Tobb_szazmilliard_forintos_buntetest_vallalt_be_a_kormany_hogy_jojjenek_az_EUpenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a7bc7-ff4a-4923-8bb7-686825683b20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Tobb_szazmilliard_forintos_buntetest_vallalt_be_a_kormany_hogy_jojjenek_az_EUpenzek","timestamp":"2019. november. 12. 14:09","title":"500 milliárd forintos büntetést vállalt be a kormány, hogy jöjjenek az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","shortLead":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","id":"20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821e576-179e-45a2-a01c-cba422c776df","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","timestamp":"2019. november. 12. 16:32","title":"Karácsony kiléptetné a fővárost a kukaholding botrányos rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás a színházakban. Legújabb filmje szórakoztató rendszerkritika, október 23-án viszont Karácsony Gergellyel állt egy színpadon. Portréinterjú Nagy Zsolttal.","shortLead":"Metoo-ügyben a szakma krémje szerinte \"kussol\", és nem csak fizikailag, verbálisan is folyik a bántalmazás...","id":"201945_nagy_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec0ddb78-5970-4bce-9bab-47357e75b078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a7c837-6106-4de9-a13e-05a527bd4da2","keywords":null,"link":"/360/201945_nagy_zsolt","timestamp":"2019. november. 13. 11:00","title":"Nagy Zsolt: \"Taccsra tesznek, ha ellenvéleményed van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f59121-24fb-45d0-9f53-737c455e71d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb technológiai vállalatok újításának tervei mostanság rendre hetekkel korábban kiszivárognak. Ennek fényében meglepő, hogy a Facebook kedden váratlanul egy új szolgáltatását jelentette be. A Facebook Pay fizetési rendszer webes vásárlásnál is használható, de arra is alkalmas, hogy pénzt küldjünk egy messengeres ismerősnek.","shortLead":"A legnagyobb technológiai vállalatok újításának tervei mostanság rendre hetekkel korábban kiszivárognak. Ennek fényében...","id":"20191112_facebook_pay_mobilfizetes_penzkuldes_facebookon_messengeren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f59121-24fb-45d0-9f53-737c455e71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0438dcff-3767-4b09-bb00-920b76524c3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_facebook_pay_mobilfizetes_penzkuldes_facebookon_messengeren","timestamp":"2019. november. 12. 20:03","title":"Itt a Facebook Pay: pénzt küldhet ismerőseinek a Messengeren, de fizethet is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ír bioetanol-királyok egyre nagyobb vagyont kezelnek Magyarországon.","shortLead":"Az ír bioetanol-királyok egyre nagyobb vagyont kezelnek Magyarországon.","id":"20191105_PANNONIA_SOLAR_hatalmas_vagyont_kezelnek_az_irek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5fdd1-259f-4b9f-97ba-a8b08c7d45c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bd9e09-09c4-46d1-9e97-b54cf427203a","keywords":null,"link":"/360/20191105_PANNONIA_SOLAR_hatalmas_vagyont_kezelnek_az_irek","timestamp":"2019. november. 12. 12:00","title":"Írországból jöttek, mesterségük címere a bioetanol, ebből lettek milliárdosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297af52b-7896-4fb8-9033-ae78894ef491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kontinens egyik legszebb tengerpartján ezután csak jegy ellenében lehet majd fürödni. Így próbálják meg távol tartani a tömeget. ","shortLead":"A kontinens egyik legszebb tengerpartján ezután csak jegy ellenében lehet majd fürödni. Így próbálják meg távol tartani...","id":"20191112_Belepodijat_fognak_szedni_Europa_foldi_paradicsomaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297af52b-7896-4fb8-9033-ae78894ef491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d690d67-1de1-4b31-9685-b693129ad156","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Belepodijat_fognak_szedni_Europa_foldi_paradicsomaban","timestamp":"2019. november. 12. 15:25","title":"Belépődíjat fognak szedni Európa földi paradicsomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]