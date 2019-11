Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53e7bd46-2b51-4498-ae38-fff48ea4334c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alfred Hitchcock kedvenc színésznőjének a karrierje és az élete is váratlanul ért véget. ","shortLead":"Alfred Hitchcock kedvenc színésznőjének a karrierje és az élete is váratlanul ért véget. ","id":"20191112_90_eves_lenne_Grace_Kelly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e7bd46-2b51-4498-ae38-fff48ea4334c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603d5550-3113-4cba-9a23-79e08379341a","keywords":null,"link":"/elet/20191112_90_eves_lenne_Grace_Kelly","timestamp":"2019. november. 12. 08:55","title":"90 éves lenne Grace Kelly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360...","id":"20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae6c51-5b61-4c92-bfc6-1015cd3efbea","keywords":null,"link":"/360/20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","timestamp":"2019. november. 12. 08:00","title":"Radar360: Mészáros változtat az energiapiacon, Gyurcsány youtuber lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De egyelőre halasztják a bevezetését. A pénzügyminiszter azt is elmondta, miért.","shortLead":"De egyelőre halasztják a bevezetését. A pénzügyminiszter azt is elmondta, miért.","id":"20191113_varga_mihaly_nyugdijkotveny_magyar_allampapir_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb5c02a-341c-49c7-ab60-29ad874f6d0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_varga_mihaly_nyugdijkotveny_magyar_allampapir_plusz","timestamp":"2019. november. 13. 12:41","title":"Varga szerint a kormány nem tett le a nyugdíjkötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","shortLead":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","id":"20191112_karlman_King_terepjaro_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933686a-b000-4e3d-92b3-c778251e7e78","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_karlman_King_terepjaro_suv","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Egyetlen ismert járműre sem hasonlít a világ legdrágább szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség Soroksáron: az ellenzéki képviselők rögtön az alakuló ülésén megmutatták a Fidesz támogatta polgármesternek, hogy mire számíthat. És a legfontosabb pozíciókról még csak ezután döntenek. ","shortLead":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség...","id":"20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3b0b6-bbf8-4f68-9f51-cc11dbb3693e","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 06:15","title":"Összefogott az ellenzék Soroksáron: fizetés nélkül maradt a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel 18 százalékkal volt magasabb az építőipari termelés volumene szeptemberben egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Közel 18 százalékkal volt magasabb az építőipari termelés volumene szeptemberben egy évvel korábbihoz képest.","id":"20191112_Nagyon_megindult_az_epitoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a075695c-8e9b-4c99-a2e6-75cc3ca7284b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191112_Nagyon_megindult_az_epitoipar","timestamp":"2019. november. 12. 09:37","title":"Nagyon megindult az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező párosban nemrég sorozatban harmadszor győzött a WTA-világbajnokságon.","shortLead":"A magyar teniszező párosban nemrég sorozatban harmadszor győzött a WTA-világbajnokságon.","id":"20191112_orban_viktor_babos_timea_wta_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c9bee-cced-49b6-9f19-a0330d137f8a","keywords":null,"link":"/sport/20191112_orban_viktor_babos_timea_wta_gyozelem","timestamp":"2019. november. 12. 12:12","title":"Orbán levélben gratulált Babosnak a tripla vb-győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e426f2-f9ef-44f4-9d1a-92536d8882a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hétszer annyi a műanyagdarabka, mint a hal Hawaii partjainál – derült ki egy frissen elvégzett kutatásból.","shortLead":"Hétszer annyi a műanyagdarabka, mint a hal Hawaii partjainál – derült ki egy frissen elvégzett kutatásból.","id":"20191113_hawaii_muanyagszennyezes_tengeri_halak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25e426f2-f9ef-44f4-9d1a-92536d8882a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a441d3-a9ab-40d5-95a2-2e69ac2559fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_hawaii_muanyagszennyezes_tengeri_halak","timestamp":"2019. november. 13. 18:03","title":"Elszörnyedtek a kutatók, amikor meglátták, mennyi műanyag van Hawaii partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]