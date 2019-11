Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 600 ezer forintos kabátot egy berettyóújfalui gyárban készítették.","shortLead":"A 600 ezer forintos kabátot egy berettyóújfalui gyárban készítették.","id":"20191115_Magyarorszagon_keszult_Meghan_Markle_angol_hercegno_kabatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5343279a-e757-4c44-86c9-a92f3bb2f350","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Magyarorszagon_keszult_Meghan_Markle_angol_hercegno_kabatja","timestamp":"2019. november. 15. 21:08","title":"Magyarországon készült Meghan Markle angol hercegnő kabátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nincsenek jótékony hatással a depresszióra és a szorongásra az omega-3 zsírsavak – cáfoltak meg brit kutatók egy általános vélekedést. ","shortLead":"Nincsenek jótékony hatással a depresszióra és a szorongásra az omega-3 zsírsavak – cáfoltak meg brit kutatók...","id":"201946_az_omega3_hatastalan_csekely_esely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c404e065-8a73-4c01-9fbe-5e1c798544af","keywords":null,"link":"/360/201946_az_omega3_hatastalan_csekely_esely","timestamp":"2019. november. 14. 16:00","title":"Feleslegesen szedjük, mit sem ér az omega-3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem középpontjába. Most újratervezhetnek. ","shortLead":"A Penta nagy kedvenc lett a közbeszerzéseknél, de a Normafánál tervezett fakivágások miatt került most a figyelem...","id":"201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c25751-4460-4c8f-a273-9ea28d15c818","keywords":null,"link":"/360/201946_penta_nem_csak_anormafanal_jarcsucsra","timestamp":"2019. november. 16. 09:00","title":"Máshol is hasít a cég, amelyik a Normafánál fákat vághat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint nem biztos, hogy a távoltartás elegendő visszatartó erő a párjával szemben. Az ügyvédje arról számolt be, hogy nincs rendben, hogy még csak a bűnügyi felügyeletét sem rendelték el a férfinak.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint nem biztos, hogy a távoltartás elegendő visszatartó erő a párjával szemben. Az ügyvédje arról...","id":"20191114_Megtorlastol_tart_a_brutalisan_megvert_bujaki_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df35be8a-1f9e-4046-bda7-6d8c4da9ea78","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Megtorlastol_tart_a_brutalisan_megvert_bujaki_no","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Megtorlástól tart a brutálisan megvert bujáki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új IT Kompetencia Központot hoz létre Budapesten a Nokia. A bővítés okán legalább 120 új pozíciót alakítanak ki.","shortLead":"Új IT Kompetencia Központot hoz létre Budapesten a Nokia. A bővítés okán legalább 120 új pozíciót alakítanak ki.","id":"20191114_nokia_magyarorszag_it_informatika_allas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffde80f6-15d2-489d-9cee-4158b3f58deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_nokia_magyarorszag_it_informatika_allas","timestamp":"2019. november. 14. 12:15","title":"Toboroz a Nokia, 120 informatikai szakembert vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","shortLead":"Az angol, a francia és a cseh labdarúgó-válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.\r

","id":"20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d978f5-29dc-4d6f-8eff-eac4e7d3e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c0603-61ea-4c7a-a786-9b44ffb948b0","keywords":null,"link":"/sport/20191115_foci_eb_selejtezok_ujabb_kijuto_valogatottak","timestamp":"2019. november. 15. 07:38","title":"Mészároltak az angolok és a portugálok – megvannak az újabb Eb-résztvevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos döntési jogkörein. ","shortLead":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos...","id":"20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f56517-75f9-40d0-82e3-335ab305e90e","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","timestamp":"2019. november. 14. 20:28","title":"Parlamenti bizottságok korlátoznák Palkovics hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","shortLead":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","id":"20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6827ccb4-88dc-494a-9f76-4c8aab224703","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","timestamp":"2019. november. 15. 07:50","title":"Félmilliárd forintos kifizetetlen számlát hagyott maga után a Fidesz Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]