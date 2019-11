Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fürjes Balázs szerint nem az a kérdés, hogy a sorozat fináléja Magyarországra kerül-e, hanem az, hogy mikor.","shortLead":"Fürjes Balázs szerint nem az a kérdés, hogy a sorozat fináléja Magyarországra kerül-e, hanem az, hogy mikor.","id":"20191115_Nehany_even_belul_Bajnokok_Ligajadontot_rendez_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a6a1ac9-2e2d-467a-88a5-91be071568eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedb019f-70a7-46d3-8063-60d61913682e","keywords":null,"link":"/sport/20191115_Nehany_even_belul_Bajnokok_Ligajadontot_rendez_Budapest","timestamp":"2019. november. 15. 15:09","title":"Az új Puskás Arénával már a BL-döntő megrendezését is megcélozta a kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önmagában a jelentősen növekvő korrupció nem elég ehhez. ","shortLead":"Önmagában a jelentősen növekvő korrupció nem elég ehhez. ","id":"20191115_Zsiday_elmondta_mibe_bukhat_bele_az_Orbankormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41aa16b7-e555-4e98-8a65-0367dcdd7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc9036d-0b96-4999-9286-73b1cf960b6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Zsiday_elmondta_mibe_bukhat_bele_az_Orbankormany","timestamp":"2019. november. 15. 11:15","title":"Zsiday Viktor elmondta, mibe bukhat bele az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák hatóságok közzétették az elhunytak keresztneveit.","shortLead":"A szlovák hatóságok közzétették az elhunytak keresztneveit.","id":"20191115_szlovakia_buszbaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75f9206-9f70-44a6-9490-0ccbb9fc0d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_szlovakia_buszbaleset","timestamp":"2019. november. 15. 08:10","title":"Szlovák busztragédia: öten 18 év alattiak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","shortLead":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","id":"20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70797f73-58ff-4a7d-802c-4d804ddd34dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","timestamp":"2019. november. 15. 10:03","title":"Újabb veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6fa848-1cdd-40ef-bb34-6cb8be8924ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelölt válaszai nem győzték meg a baloldali és a liberális frakciókat, pótkérdések jönnek. ","shortLead":"A magyar biztosjelölt válaszai nem győzték meg a baloldali és a liberális frakciókat, pótkérdések jönnek. ","id":"20191114_meghallgatas_Varhelyi_Oliver_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6fa848-1cdd-40ef-bb34-6cb8be8924ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4953759a-4a71-4770-9331-2f0656fb47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_meghallgatas_Varhelyi_Oliver_szavazas","timestamp":"2019. november. 14. 14:59","title":"Nem ment át meghallgatásán Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válást közleményben bejelentő házaspár több mint tíz éve betonbiztos szereplője volt a bulvárnak. ","shortLead":"A válást közleményben bejelentő házaspár több mint tíz éve betonbiztos szereplője volt a bulvárnak. ","id":"20191115_Roganek_hazassagarol_olyan_dolgokat_is_megtudtunk_amit_nem_akartunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dbc65b-bc56-4524-94df-4a69d34e6287","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Roganek_hazassagarol_olyan_dolgokat_is_megtudtunk_amit_nem_akartunk","timestamp":"2019. november. 15. 15:13","title":"Rogánék házasságáról olyan dolgokat is megtudtunk, amit nem akartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ez az álom végre megvalósult.”","shortLead":"„Ez az álom végre megvalósult.”","id":"20191115_Orban_az_uj_Puskas_Arenarol_Jo_ha_szazevente_egyszer_nyilik_lehetoseg_ilyen_beruhazasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a828c0f1-bccc-44c7-b369-c730412f5183","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Orban_az_uj_Puskas_Arenarol_Jo_ha_szazevente_egyszer_nyilik_lehetoseg_ilyen_beruhazasra","timestamp":"2019. november. 15. 08:54","title":"Orbán az új Puskás Arénáról: Jó, ha százévente egyszer nyílik lehetőség ilyen beruházásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik a pénzt.\r

","shortLead":"Az még kérdés, hogy újabb plakátkampány kezdődik, vagy a jelenleg is futó kormányzati kommunikációs kampányokba öntik...","id":"20191114_kormanyzati_kampany_kommunikacio_rogan_antal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a571452-0870-4fab-94f2-d5f4bb4eb1c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_kormanyzati_kampany_kommunikacio_rogan_antal","timestamp":"2019. november. 14. 14:26","title":"Megint elköltenek 2,9 milliárdot kormányzati kampányokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]