Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földtörvény módosítása után bontottak szerződést a brit tulajdonú társasággal, a Világbank választott bírósága most hozta meg az ítéletet.","shortLead":"A földtörvény módosítása után bontottak szerződést a brit tulajdonú társasággal, a Világbank választott bírósága most...","id":"20191115_Tobb_milliardos_karteritest_koteles_fizetni_az_allam_egy_agrarcegnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ac7533-2b76-4b23-b83f-84901ab8a9a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Tobb_milliardos_karteritest_koteles_fizetni_az_allam_egy_agrarcegnek","timestamp":"2019. november. 15. 10:35","title":"Többmilliárdos kártérítést köteles fizetni az állam egy agrárcégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A PGNiG lengyel állami gázszolgáltató 2022 után nem vesz földgázt a Gazprom orosz gázipari vállalattól.","shortLead":"A PGNiG lengyel állami gázszolgáltató 2022 után nem vesz földgázt a Gazprom orosz gázipari vállalattól.","id":"20191115_A_lengyeleknek_mar_a_datumuk_is_megvan_mikortol_intenek_bucsut_az_orosz_gaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ddd5e2-4a63-4202-85f3-e5cbd084ffbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_A_lengyeleknek_mar_a_datumuk_is_megvan_mikortol_intenek_bucsut_az_orosz_gaznak","timestamp":"2019. november. 15. 16:49","title":"A lengyeleknek már a dátumuk is megvan, mikortól intenek búcsút az orosz gáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi még 2018 augusztusában adott be egy szabadalmi tervet a kínai hatóságnak, amiből kiderül, milyen irányba gondolkodnak.","shortLead":"A Xiaomi még 2018 augusztusában adott be egy szabadalmi tervet a kínai hatóságnak, amiből kiderül, milyen irányba...","id":"20191115_xiaomi_osszehajthato_okostelefon_szabadalmi_terv_tervrajz_kagylotelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08d0684-6849-43b7-a126-1c36dfe80212","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_xiaomi_osszehajthato_okostelefon_szabadalmi_terv_tervrajz_kagylotelefon","timestamp":"2019. november. 15. 16:03","title":"Előkerült egy érdekes terv arról, milyen telefonokban gondolkodik a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol előfordulhatnak. ","shortLead":"Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol...","id":"20191116_Eger_szaladgalt_a_BajcsyZsilinszky_korhaz_fizetos_szobajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a001524-0842-4593-a1a4-29fefc321981","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Eger_szaladgalt_a_BajcsyZsilinszky_korhaz_fizetos_szobajaban","timestamp":"2019. november. 16. 19:32","title":"Egér szaladgált a Bajcsy-Zsilinszky kórház fizetős szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b590e8-3f2d-46a6-ac05-8c41e4ee7447","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191115_Roganek_most_mar_vedenek_a_gyerekeik_kepmasat_de_eddig_hasznaltak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b590e8-3f2d-46a6-ac05-8c41e4ee7447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b363f-c891-4718-909b-1651b1014537","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Roganek_most_mar_vedenek_a_gyerekeik_kepmasat_de_eddig_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. november. 15. 15:19","title":"Rogánék most már védenék a gyerekeik képmását, de eddig használták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lila fénnyel világítják ki a Lánchidat ma, hogy felhívják a figyelmet a koraszülöttek és családjaik támogatásának fontosságára.","shortLead":"Lila fénnyel világítják ki a Lánchidat ma, hogy felhívják a figyelmet a koraszülöttek és családjaik támogatásának...","id":"20191117_Lilaba_borul_a_Lanchid_vasarnap_este","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f01cb8-3100-40f4-9a1f-cbb5fa68fce2","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Lilaba_borul_a_Lanchid_vasarnap_este","timestamp":"2019. november. 17. 08:52","title":"Lilába borul a Lánchíd vasárnap este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","shortLead":"Bognár Zoltán hivatalos vadászövezeten kívül lőtt, állítása szerint csak önvédelemből. ","id":"20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf5354c-c1fd-48f0-84e8-db9995912902","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Orvvadaszattal_gyanusitjak_Fertod_fideszes_polgarmesteret","timestamp":"2019. november. 16. 19:50","title":"A orvvadászattal gyanúsított fideszes szerint ő csak önvédelemből lőtt a vadkanra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48adac87-4448-462f-809f-d8e4ca0797e6","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A berlini nagykoalíció pártjainak munkáját vezetőváltások, belső ellentétek, önjelölt megváltók és megoldásra váró kérdések kísérik. Bár az utóbbiakból egyet most talán sikerült rendezni. ","shortLead":"A berlini nagykoalíció pártjainak munkáját vezetőváltások, belső ellentétek, önjelölt megváltók és megoldásra váró...","id":"201946__nemet_koalicio__uj_tipusu_falak__elnoki_vetelkedok__haladekot_adtak_maguknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48adac87-4448-462f-809f-d8e4ca0797e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baff7f94-3818-4444-b96f-2d4498fc2e9c","keywords":null,"link":"/360/201946__nemet_koalicio__uj_tipusu_falak__elnoki_vetelkedok__haladekot_adtak_maguknak","timestamp":"2019. november. 16. 12:00","title":"A német koalíció próbája volt az alapnyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]