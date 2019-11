Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b12cb60e-3a9f-41fd-92b9-68d5401e09ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Iván tavaly szabadult feltételesen a 13 éves börtönbüntetéséből, a múlt héten viszont kerítés gyanúja miatt a rendőrök előállították. Ha jogerősen elítélik, akkor le kell ülnie a maradék 4,5 évet is.","shortLead":"Sz. Iván tavaly szabadult feltételesen a 13 éves börtönbüntetéséből, a múlt héten viszont kerítés gyanúja miatt...","id":"20191118_A_Cozmagyilkossag_egyik_resztvevojet_vihettek_be_kerites_miatt_a_rendorok_Enyingrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b12cb60e-3a9f-41fd-92b9-68d5401e09ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a24d5b-d935-4c40-a10d-a2d356c66fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_A_Cozmagyilkossag_egyik_resztvevojet_vihettek_be_kerites_miatt_a_rendorok_Enyingrol","timestamp":"2019. november. 18. 11:07","title":"A Cozma-gyilkosság egyik résztvevőjét kaphatták el prostituált futtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil sem maradhatott ki. A fekete humorú, kissé ügyetlen lovag kalandját bemutató videojáték most 4K-ban és újratervezett grafikával tért vissza. Ráadásul úgy, hogy közben minden hibát benne hagytak.","shortLead":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil...","id":"20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29445951-a2bb-4c7b-96e9-6a10224d40ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2019. november. 17. 11:05","title":"Feltámasztották a PlayStation egyik klasszikusát, ismét játszható a MediEvil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","shortLead":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","id":"20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fada9a8f-6fe2-4828-ae0d-876886f05fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","timestamp":"2019. november. 18. 11:21","title":"A KFC új étterme már csak autósokat szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez volt a szombat esti programja. ","shortLead":"Ez volt a szombat esti programja. ","id":"20191118_Trump_maganvetitest_tartott_a_Jokerbol_a_Feher_Hazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcab189-69ca-4605-974a-9efbbfcd9c5d","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Trump_maganvetitest_tartott_a_Jokerbol_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. november. 18. 10:19","title":"Trump magánvetítést tartott a Jokerből a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ee3057-dd9f-400b-ad63-c6b2bad03e17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lemondott az ügyvezető igazgató, elbocsátások is lesznek, szünetelnek az operaprodukciók, elmarad az együttműködés a genfi operaházzal, és egy, a Balti államokba tervezett turné is. ","shortLead":"Lemondott az ügyvezető igazgató, elbocsátások is lesznek, szünetelnek az operaprodukciók, elmarad az együttműködés...","id":"20191118_megszoritas_Budapesti_Fesztivalzenekar_taotamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ee3057-dd9f-400b-ad63-c6b2bad03e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d14a7b0-077e-41e6-9c93-339804f8604c","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_megszoritas_Budapesti_Fesztivalzenekar_taotamogatas","timestamp":"2019. november. 18. 10:58","title":"Súlyos megszorítások a Budapesti Fesztiválzenekarnál a tao-támogatás megszűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy amerikai foci meccset akart megnézni a baráti társaság, de tragédia lett a vége. ","shortLead":"Egy amerikai foci meccset akart megnézni a baráti társaság, de tragédia lett a vége. ","id":"20191118_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_kerti_partin_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c6d19-bb53-486d-93dc-a00b509a60b7","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_kerti_partin_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. november. 18. 08:25","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai kerti partin, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már a szállodacsoport is szabadulna tőlük, cserébe benyelne pár évnyi áfacsökkentést, ráadásul rájuk hárítaná az új turisztikai adót.","shortLead":"Sok ügyfél szabadulna az Abbázia-csoport sok évtizedes, kőbe vésett üdülési jogi szerződéseiből. Most már...","id":"20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c247224-2e8c-4f36-a9a7-62024a742fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ced49-b952-4c2b-8cba-9fd08564a615","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Szaz_eves_udulesi_jogok_a_legnagyobb_szallodacsoport_meg_akar_valni_az_ugyfeleitol","timestamp":"2019. november. 17. 13:30","title":"Üdülési jogok: a legnagyobb szállodacsoport megválna az ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e140ab-fca8-4daf-af0f-8ec4de74d180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020. január 1-jén egy új szabály lép életbe a YouTube-nál a gyerekek védelme érdekében, és ez befolyásolja a tartalomfeltöltők életét.","shortLead":"2020. január 1-jén egy új szabály lép életbe a YouTube-nál a gyerekek védelme érdekében, és ez befolyásolja...","id":"20191118_youtube_gyerekvideo_gyerekeknek_szant_video_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e140ab-fca8-4daf-af0f-8ec4de74d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b965fadf-d746-458b-a988-23257c5bef5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_youtube_gyerekvideo_gyerekeknek_szant_video_hirdetes","timestamp":"2019. november. 18. 11:03","title":"Január 1-től mindenkit büntet a YouTube, aki nem pipál ki egy opciót a feltöltésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]