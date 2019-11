Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"755be51f-8744-46c0-b712-514f72b5528d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület szerint Orbán Viktor hűbérbirtokként kezeli az önkormányzatokat.","shortLead":"A kerület szerint Orbán Viktor hűbérbirtokként kezeli az önkormányzatokat.","id":"20191119_Osszellenzeki_ellenallast_szorgalmat_a_XV_kerulet_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755be51f-8744-46c0-b712-514f72b5528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b256d7-218f-46a7-a4f7-767f2d8bb7e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Osszellenzeki_ellenallast_szorgalmat_a_XV_kerulet_Budapesten","timestamp":"2019. november. 19. 14:21","title":"Összellenzéki ellenállást szorgalmaz a XV. kerület Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ebben a parlamentben olyan sok dolgunk már nincs – véli Hadházy Ákos, de szerinte nem kell mindenkinek kivonulnia az Országházból. Kerpel-Fronius Gábor momentumos főpolgármester-helyettes szerint ha a Momentum parlamenti párt lenne, kivonulnának.","shortLead":"Ebben a parlamentben olyan sok dolgunk már nincs – véli Hadházy Ákos, de szerinte nem kell mindenkinek kivonulnia...","id":"20191119_Hadhazy_Ez_nem_demokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49faaf1f-ccb8-4b63-b511-4d0114701ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069e6a63-4b47-452f-9348-354cd90b1b81","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Hadhazy_Ez_nem_demokracia","timestamp":"2019. november. 19. 05:30","title":"Hadházy: Ez nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi vastag jégpáncélja alatt folyékony vízóceán húzódik, mely valószínűleg kétszer akkora, mint a Földé.\r

","shortLead":"A NASA kutatói ezzel először tudták igazolni korábbi sejtésüket. Több bizonyíték is arra utal, hogy több kilométernyi...","id":"20191119_Vizet_lovellt_ki_gejzirkent_a_Jupiter_Europa_nevu_holdja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd985659-9394-4702-901d-7440f0b974d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3146f13a-dcd7-4f39-8c19-b82d788e5a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_Vizet_lovellt_ki_gejzirkent_a_Jupiter_Europa_nevu_holdja","timestamp":"2019. november. 19. 17:44","title":"Gejzírként lövellte a vizet a Jupiter Európa nevű holdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna avatójára készült imázsfilmet gyártotta.","shortLead":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna...","id":"20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e408f884-03b2-4317-93be-69c2b1a1bc1c","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","timestamp":"2019. november. 19. 19:54","title":"Az FTC vezérigazgatójának a cége készítette a filmet, amin Orbán kirúgja a labdát a Karmelita Kolostorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók állandók, a módszerek változnak. A Facebookon most beindult átverési hullám mindent bevet, hogy kárt okozzon a felhasználóknak.","shortLead":"A csalók állandók, a módszerek változnak. A Facebookon most beindult átverési hullám mindent bevet, hogy kárt okozzon...","id":"20191118_facebook_atveres_csalas_kickstarter_indiegogo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64e4cb4-7d10-43df-8f26-60cf318889d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_facebook_atveres_csalas_kickstarter_indiegogo","timestamp":"2019. november. 18. 10:03","title":"Sok pénzét bukhatja, ha nem vigyáz, újfajta átverés terjed a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak. ","shortLead":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják...","id":"20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc64017-330a-43c6-a742-6b357da2c355","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2019. november. 18. 12:36","title":"Nem vették tárgysorozatba a törököket elítélő határozatot a parlament külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre ítélhető. ","shortLead":"A Kúria jogegységi döntése szerint ha valaki saját elhatározásból közli, hogy vérontást fog elkövetni, börtönbüntetésre...","id":"20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f09a6-83d4-4a04-9e33-3d229f8c046a","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_fenyegeto_uzenetekert_is_borton_jarhat","timestamp":"2019. november. 19. 07:07","title":"A fenyegető üzenetekért is börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mozart felesége szerint a zeneszerző rajongott a táncért.","shortLead":"Mozart felesége szerint a zeneszerző rajongott a táncért.","id":"20191119_A_becsult_leutesi_ar_duplajaert_kelt_el_Mozart_egy_fiatalkori_partituraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a73f9a-5007-4b0a-8e9c-69e3abded968","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_A_becsult_leutesi_ar_duplajaert_kelt_el_Mozart_egy_fiatalkori_partituraja","timestamp":"2019. november. 19. 09:51","title":"Elképesztő áron kelt el Mozart fiatalkori partitúrája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]