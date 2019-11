Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív osztály. ","shortLead":"A veszprémi kórház jelentette a hatóságoknak, hogy szakemberhiány miatt nem tud teljes létszámmal működni az intenzív...","id":"20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233313b4-063d-4918-867b-65b64f8b6d18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Szakemberhiany_miatt_az_intenziv_osztaly_harmada_nem_uzemelt_Veszpremben","timestamp":"2019. november. 26. 09:14","title":"Nincs dolgozó, részben leállt az intenzív osztály Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a334fdd5-28a6-4f69-b46d-8936fbc80bfc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar közéleten edződött nézők otthon érezhetik magukat, ha jegyet váltanak a spanyol politika legfelsőbb szintjeit átszövő korrupciót bemutató thrillerre. ","shortLead":"A magyar közéleten edződött nézők otthon érezhetik magukat, ha jegyet váltanak a spanyol politika legfelsőbb szintjeit...","id":"201947_film__mashol_ring_a_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a334fdd5-28a6-4f69-b46d-8936fbc80bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45580003-34b6-4c17-9d6d-dd8c57131da1","keywords":null,"link":"/360/201947_film__mashol_ring_a_rendszer","timestamp":"2019. november. 26. 10:00","title":"Akár Magyarországon is játszódhatna a spanyol politikai thriller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","shortLead":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","id":"20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb721041-2832-4314-8b08-5a5968c2fe1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Öt évre leülteti a Kúria Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ahogy arra számítani lehetett, az év új előadója díjat Billie Eilish kapta a Los Angeles-i gálán.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, az év új előadója díjat Billie Eilish kapta a Los Angeles-i gálán.","id":"20191125_Amerikai_Zenei_Dijak_Taylor_Swift_tarolt_Michael_Jacksont_is_maga_moge_utasitotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecefb9f-ee3e-44cf-ba11-8ba8d0d0087a","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Amerikai_Zenei_Dijak_Taylor_Swift_tarolt_Michael_Jacksont_is_maga_moge_utasitotta","timestamp":"2019. november. 25. 10:29","title":"Amerikai Zenei Díjak: Taylor Swift tarolt, Michael Jacksont is maga mögé utasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5316b3-1867-4839-8bc7-272bfc567d8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tandemet hónapokkal ezelőtt lopták el, most egy ismeretlen juttatta vissza a gazdájának.","shortLead":"A tandemet hónapokkal ezelőtt lopták el, most egy ismeretlen juttatta vissza a gazdájának.","id":"20191125_tandembicikli_gyor_lopas_latasserult_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5316b3-1867-4839-8bc7-272bfc567d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603397ef-f064-4ebe-9862-ca995f22ee27","keywords":null,"link":"/elet/20191125_tandembicikli_gyor_lopas_latasserult_ferfi","timestamp":"2019. november. 25. 19:10","title":"Visszakapta felbecsülhetetlen értékű, ellopott bringáját a látássérült férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EMMI a hétvégén sikerjelentést tett közzé a magyar oktatási rendszerről, a PDSZ szerint mindez csak a kiüresedő kommunikáció egy példája. Közben egy új ENSZ-jelentés is alaposan lehúzza a magyar oktatási rendszert.\r

\r

","shortLead":"Az EMMI a hétvégén sikerjelentést tett közzé a magyar oktatási rendszerről, a PDSZ szerint mindez csak a kiüresedő...","id":"20191125_PDSZ_a_miniszterium_elvesztette_a_kapcsolatot_a_valosaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adf367f-9592-45b8-b534-eb18b3a1550d","keywords":null,"link":"/elet/20191125_PDSZ_a_miniszterium_elvesztette_a_kapcsolatot_a_valosaggal","timestamp":"2019. november. 25. 14:24","title":"Elvesztette a kapcsolatát a valósággal az EMMI – állítja a minisztériumnak írt válaszában a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86b4074-004f-4209-8686-eeee4ea48c34","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson szerint, ha a Skót Nemzeti Párt vezette skót kormány hivatalosan engedélyt kér az újabb függetlenségi népszavazásra, a kérvényt tartalmazó levelet visszaküldik a feladónak.","shortLead":"Boris Johnson szerint, ha a Skót Nemzeti Párt vezette skót kormány hivatalosan engedélyt kér az újabb függetlenségi...","id":"20191126_skot_fuggetlenseg_brit_kormany_skocia_fuggetlensegi_nepszavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86b4074-004f-4209-8686-eeee4ea48c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8bd5c-a1a4-416c-b776-3bca1fbb875d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_skot_fuggetlenseg_brit_kormany_skocia_fuggetlensegi_nepszavazas","timestamp":"2019. november. 26. 21:05","title":"Tárgyalni sem lesz hajlandó a skót függetlenségről a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyitóképernyőn elhelyezett, hatalmas reklámfelületet már egy ideje teszteli a YouTube. Úgy tűnik, jónak ítélik, mert most globálisan bevezették az okostelevíziókon.","shortLead":"A nyitóképernyőn elhelyezett, hatalmas reklámfelületet már egy ideje teszteli a YouTube. Úgy tűnik, jónak ítélik, mert...","id":"20191125_youtube_masthead_reklam_nagykepernyos_reklam_youtube_tv_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50371673-78ee-4f3c-a13e-b1887a1a7264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d5503c-504c-41d9-bf5b-be3b759046bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_youtube_masthead_reklam_nagykepernyos_reklam_youtube_tv_applikacio","timestamp":"2019. november. 25. 14:03","title":"Megjött az újfajta reklám a YouTube-ra, és kifejezetten idegesítő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]