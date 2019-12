Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed","c_author":"HVG","category":"360","description":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","shortLead":"Garai Péter Tibor már a trieszti kikötőprojekt előkészítésében is részt vett.","id":"20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80659677-ee71-41d3-8129-bdfcd42b6aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f463d9c5-7d0a-4d2c-948c-1af6128b90ad","keywords":null,"link":"/360/20191204_ADRIA_PORT_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. december. 04. 12:01","title":"Berkeley-n végzett vezérrel indul a magyar tengeri manőver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Párban jár a hó és Mészáros Lőrinc, a Fidesz legyőzte a hackereket. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191205_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f0ba1-e466-44a7-8b6b-fa1d0f7ceb35","keywords":null,"link":"/360/20191205_Radar360","timestamp":"2019. december. 05. 08:00","title":"Radar360: Orbán fut a sajtó elől, egy 22 éves törvényt bont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai vállalat alapjaiban változtatna a szélvédő tisztításán. ","shortLead":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai vállalat alapjaiban változtatná a szélvédő tisztításán. ","id":"20191205_jon_a_lezer_a_tesla_szamuzne_a_100_eves_multu_hagyomanyos_ablaktorloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48595faa-554c-41c9-887b-54f9be976b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_jon_a_lezer_a_tesla_szamuzne_a_100_eves_multu_hagyomanyos_ablaktorloket","timestamp":"2019. december. 05. 09:21","title":"Jön a lézer: a Tesla száműzné a 100 éves múltú hagyományos ablaktörlőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b27cf20-3d7e-4140-83be-c7883b19df96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Műtéttel kell pótolni a koponyatetőt Rukián.","shortLead":"Műtéttel kell pótolni a koponyatetőt Rukián.","id":"20191204_Eletmento_mutetre_keszul_Csokay_doktor_a_sziami_ikrek_egyiket_kell_operalnia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b27cf20-3d7e-4140-83be-c7883b19df96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b92cb5c-c73f-4d84-995f-8be08163f4a8","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Eletmento_mutetre_keszul_Csokay_doktor_a_sziami_ikrek_egyiket_kell_operalnia","timestamp":"2019. december. 04. 09:21","title":"Életmentő műtétre készül Csókay doktor: a sziámi ikrek egyikét kell újra operálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József arról beszélt egy keddi rendezvényen, hogy Spanyolországban politikai foglyok vannak. A spanyol nagykövet ezt visszautasította.","shortLead":"Szájer József arról beszélt egy keddi rendezvényen, hogy Spanyolországban politikai foglyok vannak. A spanyol nagykövet...","id":"20191204_A_spanyol_nagykovet_reagalt_Szajerre_aki_politikai_foglyokrol_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a188a46c-a7ee-44bf-ba11-a4e513526a47","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_A_spanyol_nagykovet_reagalt_Szajerre_aki_politikai_foglyokrol_beszelt","timestamp":"2019. december. 04. 17:10","title":"A spanyol nagykövet visszautasította Szájer József állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester hivatalos tájékoztatást kér a színházak szabadságát csorbító törvényjavaslatról.","shortLead":"A főpolgármester hivatalos tájékoztatást kér a színházak szabadságát csorbító törvényjavaslatról.","id":"20191205_Karacsony_A_kormany_tisztazza_a_szandekait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575a7194-44bf-447f-a0fc-9b5878834172","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Karacsony_A_kormany_tisztazza_a_szandekait","timestamp":"2019. december. 05. 19:26","title":"Karácsony: A kormány tisztázza a szándékait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több óvoda és iskola vezetőjével beszéltük át, mit hozhat a beiskolázási szigor. ","shortLead":"Több óvoda és iskola vezetőjével beszéltük át, mit hozhat a beiskolázási szigor. ","id":"20191204_Sokat_sporolhat_a_kormany_a_beiskolazasi_szigoron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaa7683-0344-4df9-a786-cbf56d9ebfa4","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Sokat_sporolhat_a_kormany_a_beiskolazasi_szigoron","timestamp":"2019. december. 04. 11:26","title":"Káoszt okozhat a kötelező beiskolázás, de a kormány legalább spórol rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","shortLead":"A Qualcomm 3D Sonic Max nevű fejlesztése nem csak nagyobb felületen olvas, egyidőben akár két ujjat is azonosít.","id":"20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aff1d5b-b095-4d8f-a1ae-79164b04a014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650e2e36-0a2b-47ab-a3a8-c9127419509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_ujjlenyomat_olvaso_3d_sonic_max_sensor_azonositas","timestamp":"2019. december. 04. 11:33","title":"Ez az ujjlenyomat-olvasó kerül az új telefonokba – állítják, forradalmi változást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]