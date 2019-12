Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65cd5046-e895-42cd-b641-bbfc77dde8a7","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Könyvet írt Victoria Eugenia Henao, a világ egykor leghírhedtebb drogbárójának özvegye. Memoárjának magyarországi bemutatóját arra is felhasználta, hogy felvilágosító előadást tartson fiataloknak a kábítószerek ártalmairól. A hvg360-nak anyanyelvén, spanyolul adott interjúban pedig beszél arról is, hogy könyvét egyfajta bocsánatkérésnek is szánta azokért a bűnökért, amelyeket 1993-ban, Kolumbiában likvidált férje korábban elkövetett.","shortLead":"Könyvet írt Victoria Eugenia Henao, a világ egykor leghírhedtebb drogbárójának özvegye. Memoárjának magyarországi...","id":"20191205_pablo_escobar_drogbaro_kolumbia_victoria_eugenia_henao_interju_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65cd5046-e895-42cd-b641-bbfc77dde8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de30f29d-bec3-4081-8411-21ea32fede58","keywords":null,"link":"/360/20191205_pablo_escobar_drogbaro_kolumbia_victoria_eugenia_henao_interju_konyv","timestamp":"2019. december. 05. 19:00","title":"\"Pablo Escobar megerőszakolt, majd elvitt abortuszra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több titka van annak, miért sikeres a balti ország oktatási rendszere.","shortLead":"Több titka van annak, miért sikeres a balti ország oktatási rendszere.","id":"20191204_Miert_brilliroznak_az_esztek_a_PISAteszteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903b375-5407-4f79-8d37-c51d79e2dc65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Miert_brilliroznak_az_esztek_a_PISAteszteken","timestamp":"2019. december. 04. 06:18","title":"Ami hiányzik a magyar iskolákból: ezért brillíroznak az észtek a PISA-teszteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt illetően. Spoiler: nagyon.","shortLead":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1be3c-d996-4d91-9a85-9f0ce2582ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","timestamp":"2019. december. 05. 20:03","title":"Megnézték, mire képes a Qualcomm új csúcsprocesszora, a Snapdragon 865","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b6264-246a-4e48-bcd0-39c133d1c023","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hideg idő miatti magasabb fűtési igényekkel és az ünnepi díszkivilágítással magyarázható, hogy csúcsterhelést kapott az áramellátó rendszer.","shortLead":"A hideg idő miatti magasabb fűtési igényekkel és az ünnepi díszkivilágítással magyarázható, hogy csúcsterhelést kapott...","id":"20191205_Megdolt_a_magyar_aramfogyasztasi_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b6264-246a-4e48-bcd0-39c133d1c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058a89a6-4f66-4891-ad8d-2d1b8788eeca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Megdolt_a_magyar_aramfogyasztasi_rekord","timestamp":"2019. december. 05. 10:19","title":"Szerdán délután megdőlt a magyar áramfogyasztási rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyi baleset történt.","shortLead":"Munkahelyi baleset történt.","id":"20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d97f7f-d358-4ac0-922f-e0c7b065b113","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_matrai_eromu_halalos_munkahelyi_baleset_zagytarozo","timestamp":"2019. december. 04. 07:26","title":"Meghalt egy ember a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","shortLead":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","id":"20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a3d33c-5ebd-461f-ab5f-609891162713","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","timestamp":"2019. december. 04. 17:31","title":"Átalakítják a 2022-es vb-re az európai selejtezők rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A finn elnökség terve még az Európai Bizottságénál is szűkmarkúbb, márpedig a kormány már azt is mereven elutasította. ","shortLead":"A finn elnökség terve még az Európai Bizottságénál is szűkmarkúbb, márpedig a kormány már azt is mereven elutasította. ","id":"20191204_MFF_javaslat_eu_koltsegvetes_finn_elnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce317608-6225-4e71-a22e-991408c87444","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_MFF_javaslat_eu_koltsegvetes_finn_elnokseg","timestamp":"2019. december. 04. 06:48","title":"Még több EU-pénzt bukhat el Magyarország az új költségvetési javaslattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös polgármester-jelöltjét. A jelölt a szerződések átvizsgálását és elszámoltatást ígér.","shortLead":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös...","id":"20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038ce96b-0ca3-4159-9e7e-fba5723ba3be","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Pollreisz Balázs ellenzéki jelölt: Győr tele van mocsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]