Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","shortLead":"Kivonulni biztosan nem fognak, ellenben több területen fejlesztenék a szolgáltatásaikat.","id":"20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdfe94b-e5cc-4b17-b88c-ea5fc3f4b5b9","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_Elarulta_a_Tesco_mit_tervez_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 09. 11:48","title":"Elárulta a Tesco, mit tervez Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nem csak a távol eső kis helységekben csökken a népességszám: a demográfiai leépülés veszélye mindinkább sújtja a nagyobb hazai települések egy részét is. ","shortLead":"Már nem csak a távol eső kis helységekben csökken a népességszám: a demográfiai leépülés veszélye mindinkább sújtja...","id":"201949_elvandorlasi_hullam_paks_tiszaujvaros_szeghalom_alejton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5393201b-fa3a-4a94-acc6-9a9b72bbf47d","keywords":null,"link":"/360/201949_elvandorlasi_hullam_paks_tiszaujvaros_szeghalom_alejton","timestamp":"2019. december. 09. 11:00","title":"Elvándorlási hullám: elavultak a 2011-es népszámlálás adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét végén nem csak az kapott Győr legnépszerűbb és egyetlen napilapjából, aki elő is fizetett rá: szembetűnő módon valamiért rengeteg postaládában ott volt szerte a városban a Kisalföld legújabb száma – írta az azonnali.hu.

","shortLead":"A hét végén nem csak az kapott Győr legnépszerűbb és egyetlen napilapjából, aki elő is fizetett rá: szembetűnő módon...","id":"20191208_Ingyen_kampany_a_gyori_Fideszes_polgamesterjeloltnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f4ae09-c95a-4420-8181-2fdf9b25202a","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Ingyen_kampany_a_gyori_Fideszes_polgamesterjeloltnek","timestamp":"2019. december. 08. 09:12","title":"Ingyen kampány a győri fideszes polgámester-jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Melyik talál?” Ne csak úgy képzeljük el Arany Jánost, ahogy Barabás Miklós megfestette. Egy új Arany-ikonográfia jobban testközelbe hozza a nagy költőt.","shortLead":"„Melyik talál?” Ne csak úgy képzeljük el Arany Jánost, ahogy Barabás Miklós megfestette. Egy új Arany-ikonográfia...","id":"201949_album__bongeszkonyv_melyik_talal_arany_janos_eleteben_keszult_kepmasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab16e97-8b1c-41ab-96e7-263c3c59dfa8","keywords":null,"link":"/360/201949_album__bongeszkonyv_melyik_talal_arany_janos_eleteben_keszult_kepmasai","timestamp":"2019. december. 08. 12:15","title":"Nyolcvanoldalnyi szenzáció jelent meg Arany Jánosról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki politikusok állítólagos kokainozásáról, korrupciójáról ígér részleteket az „Angyal ügyvédje” nevű blog.","shortLead":"Ellenzéki politikusok állítólagos kokainozásáról, korrupciójáról ígér részleteket az „Angyal ügyvédje” nevű blog.","id":"20191208_Ellenzeki_Borkaiugyet_iger_az_Angyal_ugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af1bd30a-36fa-4968-8832-b24f163559e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7bf38a-fd8d-4417-b207-58400b3db1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Ellenzeki_Borkaiugyet_iger_az_Angyal_ugyvedje","timestamp":"2019. december. 08. 09:44","title":"Ellenzéki Borkai-ügyet ígér az „Angyal ügyvédje”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a99855f-5023-4c44-bcf3-6d99df420126","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 34-26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság alsóházi rájátszásában, vasárnap.\r

","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 34-26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női...","id":"20191208_Magyar_siker_Argentina_ellen_a_noi_kezilabdavilagbajnoksagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a99855f-5023-4c44-bcf3-6d99df420126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928331b7-39be-4d80-9963-2e5c4e1571d2","keywords":null,"link":"/sport/20191208_Magyar_siker_Argentina_ellen_a_noi_kezilabdavilagbajnoksagon","timestamp":"2019. december. 08. 08:05","title":"Magyar siker Argentína ellen a női kézilabda-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","shortLead":"A színházakat érintő törvénymódosítás ellen ezrek tüntetnek.","id":"20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d966b-70c8-4c77-971a-445d835bdb2f","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_A_nagy_erdeklodes_miatt_a_Madach_terre_tettek_at_a_hetfoi_tuntetest","timestamp":"2019. december. 08. 16:20","title":"A nagy érdeklődés miatt a Madách térre tették át a hétfői tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","shortLead":"A rendező levelet írt azoknak a színházi embereknek, akik eddig hallgattak.","id":"20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa2025f-2101-46e0-b65c-f1dc6e38d164","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Schilling_Arpad_Eddig_is_a_kultura_volt_veszelyben_csak_te_elfelejtetted_ezt_szova_tenni","timestamp":"2019. december. 09. 09:58","title":"Schilling Árpád: „Eddig is a kultúra volt veszélyben, csak te elfelejtetted ezt szóvá tenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]