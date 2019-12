Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kizárásos alapon a Magyar Telekomtól vásárolt meg a mobiltelefonok és használóik mozgásáról adatokat a turisztikai ügynökség.","shortLead":"Kizárásos alapon a Magyar Telekomtól vásárolt meg a mobiltelefonok és használóik mozgásáról adatokat a turisztikai...","id":"20191211_Mobilhasznalok_tomegeirol_szerzett_adatokat_egy_allami_ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e4d7e6-29a6-4286-b52e-88d54f8774c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Mobilhasznalok_tomegeirol_szerzett_adatokat_egy_allami_ugynokseg","timestamp":"2019. december. 11. 12:41","title":"Mobilhasználók tömegeiről szerzett adatokat egy állami ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958e8fcc-f4d1-4009-b1bd-0a8bbff10bfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósok egy csoportja nemrég modern eszközökkel kezdte vizsgálni az első víz alatti atomrobbantás helyszínét. Egy 10 méter mély kráter jött létre, amely ma is jól kivehető.","shortLead":"Tudósok egy csoportja nemrég modern eszközökkel kezdte vizsgálni az első víz alatti atomrobbantás helyszínét. Egy 10...","id":"20191211_atomkiserlet_atomrobbantas_krater_bikini_atoll_csendes_ocean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958e8fcc-f4d1-4009-b1bd-0a8bbff10bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e37cc-4035-4ae7-ac5b-c96d39316a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_atomkiserlet_atomrobbantas_krater_bikini_atoll_csendes_ocean","timestamp":"2019. december. 11. 08:33","title":"73 évvel az atomkísérlet után is jól látható a Csendes-óceán \"sebe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b44589a-71d0-4678-bd06-9277c90caba8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatszáz négyzetméteren lángol Oroszország egyetlen repülőgéphordozója, a Kuznyecov admirális. Helyszíni jelentések szerint a füst miatt a tűzoltók nem férnek hozzá a tűzfészekhez.","shortLead":"Hatszáz négyzetméteren lángol Oroszország egyetlen repülőgéphordozója, a Kuznyecov admirális. Helyszíni jelentések...","id":"20191212_Tuz_pusztit_Oroszorszag_egyetlen_repulogephordozojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b44589a-71d0-4678-bd06-9277c90caba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1fb1b-b3af-42e7-b39e-c92ebde46c03","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Tuz_pusztit_Oroszorszag_egyetlen_repulogephordozojan","timestamp":"2019. december. 12. 13:36","title":"Tűz pusztít Oroszország egyetlen repülőgéphordozóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy év alatt több mint háromszázzal lett több.","shortLead":"Egy év alatt több mint háromszázzal lett több.","id":"20191212_Tiz_ev_utan_eloszor_nott_a_brit_kocsmak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e6af9c-7fa5-460d-805e-7aafbdfa5f26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_Tiz_ev_utan_eloszor_nott_a_brit_kocsmak_szama","timestamp":"2019. december. 12. 21:44","title":"Tíz év után először nőtt a brit kocsmák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik tovább.\r

","shortLead":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik...","id":"20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b684ea5e-67d5-440b-a3dd-51959ce19f33","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","timestamp":"2019. december. 12. 07:22","title":"Nem tud határidőre Pestre költözni a Semmelweis Egyetem összes klinikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az összes megkérdezett 45 százaléka is azt mondta, nem kell a világverseny. Ha pedig az emberek megtudták, mekkora összeg lehet ez, még többen ellenezték a rendezést.","shortLead":"Az összes megkérdezett 45 százaléka is azt mondta, nem kell a világverseny. Ha pedig az emberek megtudták, mekkora...","id":"20191212_A_fideszesek_harmada_semmikepp_sem_akar_atletikai_vebet_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43b07a2-4958-4a73-8190-acf5d3de25cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_A_fideszesek_harmada_semmikepp_sem_akar_atletikai_vebet_Budapesten","timestamp":"2019. december. 12. 06:00","title":"A fideszesek harmada semmiképp sem akar atlétikai vébét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ac47e9-9cbc-40bb-8c2e-d3b3ea570b8c","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bár a miniszterelnök fia már nem vezetője a társaival alapított vallási mozgalomnak, továbbra is a legfontosabb tagjuknak tartják. A Felház utódszervezetei a vidéki hálózatépítés mellett Brazíliáig is eljutottak.","shortLead":"Bár a miniszterelnök fia már nem vezetője a társaival alapított vallási mozgalomnak, továbbra is a legfontosabb...","id":"201950__a_felhaz_utan__orban_gaspar__fekete_profil__transzmisszio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99ac47e9-9cbc-40bb-8c2e-d3b3ea570b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741bd51a-bdab-41e2-8ef5-194ac7fc7b06","keywords":null,"link":"/360/201950__a_felhaz_utan__orban_gaspar__fekete_profil__transzmisszio","timestamp":"2019. december. 12. 13:00","title":"A katonának állt Orbán Gáspár után is van élet a Felházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi hetekben Emmanuel Macron francia államfő sosem látott külpolitikai aktivitásról tett tanúbizonyságot: „agyhalottnak” nevezte a NATO-t, elkezdte szorgalmazni az EU és Oroszország közti kapcsolatok új alapokra helyezését, majd megtorpedózta, hogy Brüsszel meghatározza az Albániával és Észak-Makedóniával tervezett csatlakozási tárgyalások kezdő időpontját. A Foreign Policy elemzője szerint a francia elnök tudatosan politizál, és szövetségeseket keres.","shortLead":"Az utóbbi hetekben Emmanuel Macron francia államfő sosem látott külpolitikai aktivitásról tett tanúbizonyságot...","id":"20191211_macron_franciaorszag_kulpolitika_diplomacia_nato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d330bb-1deb-4b65-8407-e06369692f37","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_macron_franciaorszag_kulpolitika_diplomacia_nato","timestamp":"2019. december. 11. 16:21","title":"\"Macron új stratégiája, hogy hülyegyerek legyen\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]