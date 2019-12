Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dac4a422-cedc-41bd-a30a-d6f584ee3640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drakes Beach-en most nem biztos, hogy sokan szeretnének fürdeni.\r

\r

","shortLead":"Drakes Beach-en most nem biztos, hogy sokan szeretnének fürdeni.\r

\r

","id":"20191213_Elarasztottak_egy_partot_a_peniszhalak_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac4a422-cedc-41bd-a30a-d6f584ee3640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea493e7-906a-49cc-a3b9-818f45f49e26","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Elarasztottak_egy_partot_a_peniszhalak_Kaliforniaban","timestamp":"2019. december. 13. 09:19","title":"Elárasztottak egy partot a péniszhalak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző helyükre elemzi az „újeszdéeszeseket”, meg az egész ellenzéket.","shortLead":"Az elemző helyükre elemzi az „újeszdéeszeseket”, meg az egész ellenzéket.","id":"20191213_Torok_Gabor_szerint_ket_kozos_lista_kellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579da2f6-4b14-4078-b731-eb653d3caf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Torok_Gabor_szerint_ket_kozos_lista_kellene","timestamp":"2019. december. 13. 10:55","title":"Török Gábor szerint két közös lista kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp 2024 júniusáig szerződött le a Bajnokok Ligájában címvédő angol futballklubbal.","shortLead":"Jürgen Klopp 2024 júniusáig szerződött le a Bajnokok Ligájában címvédő angol futballklubbal.","id":"20191213_liverpool_jurgen_klopp_szerzodes_hosszabbitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f16997-cefd-4cc0-956a-73bc309b35a9","keywords":null,"link":"/sport/20191213_liverpool_jurgen_klopp_szerzodes_hosszabbitas","timestamp":"2019. december. 13. 15:22","title":"Hosszabbított edzőjével a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf47336-e4bc-4b2e-8024-5b6652f424a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha új lenne, akkor akár a sok üléses családi autókra járó állami támogatást is fel lehetne venni erre az NDK járgányra.","shortLead":"Ha új lenne, akkor akár a sok üléses családi autókra járó állami támogatást is fel lehetne venni erre az NDK járgányra.","id":"20191214_8_ulessel_hodit_a_legdragabb_elado_hazai_barkas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf47336-e4bc-4b2e-8024-5b6652f424a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22da0538-d86e-4f3b-ab6a-6fef77bee688","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_8_ulessel_hodit_a_legdragabb_elado_hazai_barkas","timestamp":"2019. december. 14. 06:41","title":"8 üléssel hódít a legdrágább eladó hazai Barkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amit eddig csak a kiváltságosak érhettek el, azt mostantól fokozatosan minden androidos (pontosabban az Android 7-et, illetve ennél újabb rendszert futtatók): a Microsoft YourPhone alkalmazása lehetővé teszi, hogy a PC-jükről intézzék telefonhívásaikat.","shortLead":"Amit eddig csak a kiváltságosak érhettek el, azt mostantól fokozatosan minden androidos (pontosabban az Android 7-et...","id":"20191214_microsoft_yourphone_app_android_telefonalas_funkcio_hanghivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16584855-bb34-4bcd-b95a-905c977a98c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de787d5-7d92-4256-917b-066091287451","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_microsoft_yourphone_app_android_telefonalas_funkcio_hanghivas","timestamp":"2019. december. 14. 09:03","title":"Androidos? Mostantól a számítógépéről is telefonálgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van az agy működésében – csak azt nem tudják, pontosan mi az.","shortLead":"A gondolatokból kiűzhetetlen slágerrefrének kutatói szerint ezeknek az idegesítő dallamtöredékeknek fontos szerepük van...","id":"201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9942e28b-e348-497b-a59f-3f0afe9018f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b011a92b-bf3d-4f9e-8438-0131fa30a425","keywords":null,"link":"/360/201950__dallamtapadas__temposan__hurokra_akadnak__fulbemaszok","timestamp":"2019. december. 15. 08:15","title":"Miért akad be időnként egy dallam, amit aztán egész nap dúdolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ca3f3d-39d0-4274-891f-fc6e49611a18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teherautó találkozásával kezdődött.","shortLead":"Két teherautó találkozásával kezdődött.","id":"20191213_Magomles_volt_a_kocsordi_objektumnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ca3f3d-39d0-4274-891f-fc6e49611a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66854ff-baef-429c-85b2-821ee5463e33","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Magomles_volt_a_kocsordi_objektumnal","timestamp":"2019. december. 13. 11:09","title":"Magömlés volt Kocsordnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pontosabban: az Alkotmánybíróság szerint nem sértették meg az alaptörvényt azok a bíróságok, amelyek nem marasztalták el a Magyar Nemzeti Bank elnökét lopással vádoló politikust.","shortLead":"Pontosabban: az Alkotmánybíróság szerint nem sértették meg az alaptörvényt azok a bíróságok, amelyek nem marasztalták...","id":"20191213_Alkotmanyosan_tolvajoztak_le_Matolcsyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8a9987-78a2-469e-9815-7862e138e58a","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Alkotmanyosan_tolvajoztak_le_Matolcsyt","timestamp":"2019. december. 13. 13:37","title":"Alkotmányosan tolvajozták le Matolcsyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]