Nagy cikkben mutatja be a CNN David Cornsteint, az Egyesült Államok budapesti nagykövetét. A riport szerint Cornstein hasonló stílust képvisel, mint Donald Trump: a tárgyalásain inkább egy üzletemberre hasonlít, mint politikusra, nagyon fontosnak gondolja a személyes kapcsolatokat, és nem tulajdonít nagy jelentőséget a hagyományos protokollnak, valamint intézményrendszernek. Ami pedig a politikát illeti, a nagykövet elődjeivel ellentétben aktívan védi Orbán Viktort,

akit a CNN egyszerűen szélsőjobboldali miniszterelnöknek nevez.

A riporterek találkoztak Cornsteinnel is. Megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy régi barátja, Rudolph Giuliani, aki most Donald Trump személyi ügyvédjeként dolgozik, Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel találkozott, akik segíthetnek az amerikai elnöknek az őt fenyegető alkotmányos vádemelés következményeinek az elhárításában, és hogy miről beszélgettek, amikor nemrég együtt vacsoráztak. Cornstein azt mondta nekik: meg sem kérdezte Giulianit, miért van Budapesten.

A CNN azt is megemlíti: ugyan gyakori eset, hogy karrierdiplomaták kerülnek egy-egy nagykövetség élére, politikai tapasztalat nélkül, de ilyenkor is egyértelmű, hogy az Egyesült Államok és az amerikai polgárok, cégek, intézmények érdekeit képviselik. A CEU ügyében azonban Cornstein nem így tett, és azért is sok kritikát kapott, hogy nem állt ki eléggé a jogállamiság mellett – írták. A nagykövet ezt úgy kommentálta a CNN-nek: ő egyedül az Egyesült Államok elnökének tartozik elszámolással, és ha valamit mondani szeretne, akkor neki mondja majd.