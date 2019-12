Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MOL Fehérvár FC közel négyszer annyi támogatást igényelt, mint amennyit tavaly kapott.","shortLead":"A MOL Fehérvár FC közel négyszer annyi támogatást igényelt, mint amennyit tavaly kapott.","id":"20191218_Nem_Felcsutra_hanem_Fehervarra_utaljak_a_legtobb_taopenzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851e8f9d-329f-4bc8-900a-0c63c54ac044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Nem_Felcsutra_hanem_Fehervarra_utaljak_a_legtobb_taopenzt","timestamp":"2019. december. 18. 17:37","title":"Nem Felcsútra, hanem Fehérvárra utalhatják a legtöbb tao-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","shortLead":"Barcson 19,6 fokot mértek, északkeleten 10 fokkal hidegebbet.","id":"20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2836b80-ccf7-4f95-bcb7-0614eeb226cb","keywords":null,"link":"/elet/20191217_somogyban_alig_hianyzott_par_tized_a_20_fokhoz","timestamp":"2019. december. 17. 15:29","title":"Somogyban alig hiányzott pár tized a 20 fokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b4a3e-e12b-4fa6-99e3-f97ef146cbdb","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Életre keltette a francia szakszervezeteket a tervezett nyugdíjreform. Az elnöki ciklusa második felére készülő Emmanuel Macron újraválasztási esélyeit is meghatározhatja, tud-e sikeres választ adni a második hete tartó tiltakozásokra.","shortLead":"Életre keltette a francia szakszervezeteket a tervezett nyugdíjreform. Az elnöki ciklusa második felére készülő...","id":"201950__francia_nyugdijreform__sztrajkok__macron_remenye__megelozo_csapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594b4a3e-e12b-4fa6-99e3-f97ef146cbdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567c3b70-889b-4a9b-8e1e-9cc8162d4a25","keywords":null,"link":"/360/201950__francia_nyugdijreform__sztrajkok__macron_remenye__megelozo_csapas","timestamp":"2019. december. 18. 13:00","title":"Macron feladta magának a leckét, a franciák nem adják a kedvezményes nyugdíjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5055c0cc-1a8b-4448-815f-d52c089ef5ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Golden Globe-ra jelölt színésznő egy 1994-es incidenst hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A Golden Globe-ra jelölt színésznő egy 1994-es incidenst hozott nyilvánosságra.","id":"20191218_Charlize_Theron_allitja_hires_rendezo_zaklatta_szexualisan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5055c0cc-1a8b-4448-815f-d52c089ef5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49dde2a-305d-4c06-a2b1-e1ad6f134b8d","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Charlize_Theron_allitja_hires_rendezo_zaklatta_szexualisan","timestamp":"2019. december. 18. 10:20","title":"Charlize Theron állítja, híres rendező zaklatta szexuálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé hűl az idő a hétvégén, de többfelé még így is 10 fok felett alakulnak a maximumok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Kissé hűl az idő a hétvégén, de többfelé még így is 10 fok felett alakulnak a maximumok – derül ki az Országos...","id":"20191219_idojaras_enyhe_teli_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb6a9ad-40b4-416e-839e-e4b72ee64459","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_idojaras_enyhe_teli_ido","timestamp":"2019. december. 19. 12:46","title":"Nem akar múlni a téli tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070d243f-c086-41b1-a600-14eb667ce2e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz évig hiányzott a Győr-Moson-Sopron megyében futó és Szlovákiával közvetlen kapcsolatot teremtő M15-ös sztrádaszakasz befejezése Hegyeshalom és Rajka között.","shortLead":"Húsz évig hiányzott a Győr-Moson-Sopron megyében futó és Szlovákiával közvetlen kapcsolatot teremtő M15-ös...","id":"20191218_Vegig_kesz_a_Budapest__Pozsony__Praga_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070d243f-c086-41b1-a600-14eb667ce2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c65c7-802f-4c3e-82ad-1c42fc61dd1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Vegig_kesz_a_Budapest__Pozsony__Praga_autopalya","timestamp":"2019. december. 18. 14:50","title":"Végig kész a Budapest–Pozsony–Prága autópálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b492220-ed9f-4711-a23a-e18e0c80d254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Köztudott a kínai Xiaomiról, hogy sokoldalú cég, a legújabban nyilvánosságra került szabadalma mégis egy kis meglepetés.","shortLead":"Köztudott a kínai Xiaomiról, hogy sokoldalú cég, a legújabban nyilvánosságra került szabadalma mégis egy kis meglepetés.","id":"20191219_xiaomi_asvanyvizes_palack_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b492220-ed9f-4711-a23a-e18e0c80d254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302fa031-97ce-439a-b6db-7ad75ba0e568","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_xiaomi_asvanyvizes_palack_szabadalom","timestamp":"2019. december. 19. 11:03","title":"És akkor a Xiaomi következő újdonsága... egy ásványvizes palack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd217c72-0736-4340-b842-8ea7fbed1a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bajor kormány álláspontja szerint megtett mindent, amit lehetett, hogy az egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem közötti megállapodás létrejöjjön.","shortLead":"A bajor kormány álláspontja szerint megtett mindent, amit lehetett, hogy az egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem...","id":"20191218_A_magyar_kormany_miatt_nem_rendezodik_a_CEU_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd217c72-0736-4340-b842-8ea7fbed1a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfb4917-0f9c-48b5-842e-9c956abc6392","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_A_magyar_kormany_miatt_nem_rendezodik_a_CEU_ugye","timestamp":"2019. december. 18. 14:58","title":"A bajorok szerint a magyar kormány miatt nem rendeződik a CEU ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]