Nem kötnek vádalkut a Kuciak-ügy vádlottjai és az ügyész – derült ki a Bazini Specializált Büntetőbíróság előtt, ahol csütörtökön megkezdődött a szlovák politikai életet felkavaró Kuciak-gyilkosság előkészítő tárgyalása. Az Új Szó cikke szerint itt dönthetnek a vád megalapozottságáról, ha ezt megerősíti a testület, kitűzik a főtárgyalás időpontját.

Ján Kuciak újságíró és a jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Miroslav Marček és Szabó Tamás ellen emeltek vádat. Andruskó Zoltán, aki az összekötő funkcióját töltötte be, kezdettől fogva együttműködik a rendőrséggel, az ügyésszel pedig vádalkut kötött. Ján Kuciakot és barátnőjét, Martina Kušnírovát 2018. február 21-én gyilkolták meg nagymácsédi házukban. A vád szerint Marian Kočner rendelte meg a gyilkosságot, aki azért akart bosszút állni, mert Kuciak a gazdasági jellegű bűncselekményeiről cikkezett.

Felkavaró ügy

Nem akarunk maffiaállamban élni - skandálták a tüntetők az utcákon Szlovákiában a gyilkosság után. A rendőrség csak napokkal később hozta nyilvánosságra a bűntényt. Nem véletlenül takargatta a tényeket Tibor Gaspar rendőrfőnök: a hatalom szerepe is meglehetősen kétes ebben az ügyben. A tüntetések hatására egyre másra mondtak le a kulcsemberek: előbb a rendőrfőnök, majd Kalinak belügyminiszter, végül pedig maga Robert Fico miniszterelnök is. A tüntetéseket szervező mozgalom egyik vezetőjét azután Szlovákia elnökévé választották.

Szlovákiában azért is váltott ki tüntetéssorozatot Kuciaknak és kedvesének a meggyilkolása, mert sokan emlékeztek még a Meciar-korszakra, amikor a titkosszolgálat hajtott végre hasonló akciókat. A legnevezetesebb ilyen az akkori államfő, Mihal Kovacs fiának az elrablása volt. Az ügyben kulcsszerepet játszó Robert Remias egykori rendőrtisztnek az autóját felrobbantották, a tettest sosem találták meg. Nem is nagyon keresték, hiszen minden valószínűség szerint a titkosszolgálat halálkommandója végzett vele Meciar miniszterelnök utasítására.

Kínos párhuzamok

Az ügyészség most Marian Kocner üzletembert nevezte meg mint a Kuciak-gyilkosság megrendelőjéét. Ő többször is megfenyegette az oknyomozó újságírót, aki utolsó cikkében épp őt leplezte le. Csakhogy Kocner igen jó kapcsolatot ápolt Robert Fico miniszterelnökkel és az egész hatalmi elittel Pozsonyban. Jan Kuciak pedig épp ezekre az összefonódásokra irányította a közvélemény figyelmét. Cikkeiből kiderült: a dél-itáliai maffia betelepült Szlovákiába, ahol a 'Ndragheta az európai pénzek lenyúlására szakosodott. Ezt nem tehette meg a szlovákiai politikai elit közreműködése nélkül. Jan Kuciak arra hívta fel a figyelmet, hogy az olasz maffiafőnök szeretője, Maria Troskova Robert Fico miniszterelnök kabinetjében munkálkodik. Ez volt az a banánhéj, melyen az oly befolyásos miniszterelnök elcsúszott.

Marian Kocner, a szürke eminenciás

"Kevés olyan politikai ügy volt Szlovákiában , amelyben nem volt benne Marian Kocner" - írta a Dennik N portál. A kétes hírű üzletember, aki kiváló politikai kapcsolatokkal rendelkezett, először az ezredfordulón okozott nyilvános botrányt a Technopol üggyel. A 2,3 millió dolláros ügy kapcsán kiderült: zsebében az igazságszolgáltatás. Konkrétan Dobroslav Trnkáról volt szó, aki előbb a főügyész helyettese, majd főügyész volt Szlovákiában.

2013-ban az OTP helyi vezetője tett feljelentést, mert a bank ügyvédjét életveszélyesen megfenyegette Marian Kocner egyik embere, aki közölte Roman Kvasnica ügyvéddel, hogy golyót röpítenek a fejébe, ha nem hátrál meg. Per is lett az ügyből, de Marian Kocnert be sem idézték. Miért nem? Az okot, a sértett, az OTP ügyvédje igy fogalmazta meg: „Marian Kocnert az állam abszolút hatalma védelmezi.”

A mostani vádirat szerint Kuciak meggyilkolását Marian Kocner bizalmasa, Alena Zuzsova szervezte meg. Miroslav Marcek és Tibor Szabo hajtotta végre a kettős gyilkosságot. Ők a vádlottak, de a közvéleményt valójában nem a végrehajtók érdeklik igazán hanem a felbújtók.

Amikor a nyomozók megtalálták Marian Kocner okos telefonját, akkor megdöbbentő felfedezést tettek: a politikai elit sok tagjának nevére bukkantak. Az elit tagjai aligha tartottak volna fenn szoros kapcsolatot Marian Kocnerrel, a kétes hírű üzletemberrel hosszú éveken keresztül, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatnak erről nem volt tudomása.

Mire derülhet fény a tárgyaláson?

Kuciak meggyilkolása külföldön is nagy figyelmet keltett: az Európai Unió központjában is kiverte a biztosítékot az oknyomozó újságíró halála. Épp ezért reflektorfényben dolgoznak majd az igazságszolgáltatás emberei a Kuciak-ügyben, melynek szálai messzire vezethetnek. Grigorij Meseznikov politológus, aki a német közszolgálati Deutsche Wellenek nyilatkozott, kijelentette, hogy épp a nagy érdeklődés miatt a bíróságnak mintaszerűen kell viselkednie, hogy kiderüljön: valójában miért is kellett meghalnia a fiatal oknyomozó újságírónak, és ki adta ki erre az utasítást Szlovákiában.