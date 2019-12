Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt meg. A megvádolt politikus szerint rágalmazzák, ezért büntetőfeljelentést tesz. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc szerint onnantól közügy a zaklatás, ha bebizonyítják a vádakat, ami Gréczy Zsolt esetében nem történt...","id":"20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8584ba-e54d-4077-ab58-0f33c468ec81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8406ef-0d59-4360-a9ac-c5156099fd09","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Gyurcsany_is_reagalt_arra_hogy_Greczy_Zsoltot_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. december. 18. 14:36","title":"Gyurcsány is reagált arra, hogy Gréczy Zsoltot zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában. Magyarországon is megindult az aláírásgyűjtés.","shortLead":"A Netflixen elérhető, Jézust melegként ábrázoló film betiltásáért már kétmillióan írták alá a petíciót Brazíliában...","id":"20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1c0817-c78a-4219-a66a-a0e559f31cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81169b7f-edf1-477d-ac5d-b05789fe001c","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Homoszexualis_Jezus_borzolja_a_kedelyeket_karacsony_elott","timestamp":"2019. december. 18. 13:15","title":"A Netflix homoszexuális Jézusa már Magyarországon is borzolja a kedélyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Elég kimondania, hogy a közpénz az új saját, az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, NER és tacskó-Horthy, és az emberek fele dől a nevetéstől. A stand-up sztárja az első regénye megjelenését követően újra úton van. Interjú Bödőcs Tiborral. ","shortLead":"Elég kimondania, hogy a közpénz az új saját, az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, NER és tacskó-Horthy, és...","id":"201951__bodocs_tibor__apokaliptikus_csehorol_uj_hulyekrol__orultekhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07871821-4896-48d2-a47a-c0a17f8b8d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc7389-b886-4503-b71f-6155e879d8ca","keywords":null,"link":"/360/201951__bodocs_tibor__apokaliptikus_csehorol_uj_hulyekrol__orultekhaza","timestamp":"2019. december. 19. 19:00","title":"Bödőcs: Dönthetnék úgy, hogy nem foglalkozom politikával, de zavar az igazságtalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a \"mikor jön már?\" jellegű idegeskedésnek az amerikai Domino's Pizza ügyfeleinél. A cég lehetővé tette, hogy valós időben kövessék nyomon az éhes vásárlók, merre jár a pizzájuk.","shortLead":"Vége a \"mikor jön már?\" jellegű idegeskedésnek az amerikai Domino's Pizza ügyfeleinél. A cég lehetővé tette, hogy valós...","id":"20191219_pizzarendeles_gps_nyomon_kovetes_domino_pizza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6773b8f3-0bde-45f4-9de2-5808e713d122","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_pizzarendeles_gps_nyomon_kovetes_domino_pizza","timestamp":"2019. december. 19. 11:33","title":"Fogadjunk, hogy ön is szívesen rendelne így pizzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","shortLead":"Négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. ","id":"20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88962544-7ad7-4e5a-b7f0-4537abb7f70f","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_tartos_suru_kodre_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2019. december. 19. 05:58","title":"Tartós, sűrű ködre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a52cc9-f959-4561-96d3-ffa288ee0307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A városi önkormányzat betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba.","shortLead":"A városi önkormányzat betekintést kért a helyi uszodaépítéssel összefüggésben keletkezett iratokba.","id":"20191219_Leallitottak_a_velencei_FINAuszoda_epiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7a52cc9-f959-4561-96d3-ffa288ee0307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd01e943-a916-4f9a-a047-1ca4b66b9b96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191219_Leallitottak_a_velencei_FINAuszoda_epiteset","timestamp":"2019. december. 19. 16:36","title":"Leállították a velencei FINA-uszoda építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább ötven kutya veszi igénybe a canterburyi férfi találmányát, aki gallyakat szabott méretre és csiszolt le a helyi kisállatoknak.","shortLead":"Legalább ötven kutya veszi igénybe a canterburyi férfi találmányát, aki gallyakat szabott méretre és csiszolt le...","id":"20191219_Kutyabotkolcsonzo_nyilt_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2357f03c-a6f6-422c-baab-b8945af335ea","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Kutyabotkolcsonzo_nyilt_UjZelandon","timestamp":"2019. december. 19. 11:19","title":"Kutyabotkölcsönző nyílt Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leisztinger Tamás cégbirodalmához tartozik mostantól az FK Kosice is.","shortLead":"Leisztinger Tamás cégbirodalmához tartozik mostantól az FK Kosice is.","id":"20191218_Szlovak_masodosztalyu_focicsapat_kerult_magyar_kezbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ac7643-fda3-4da9-9771-cc3239e26de8","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Szlovak_masodosztalyu_focicsapat_kerult_magyar_kezbe","timestamp":"2019. december. 18. 07:47","title":"Szlovák másodosztályú focicsapat került magyar kézbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]