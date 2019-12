Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET legfrissebb jelentése alapján. Az elemzés szerint a 2020-as amerikai elnökválasztás ráirányítja a figyelmet a választások megzavarására és manipulációjára irányuló kísérletekre is, amelyek szinte biztosra vehetők a jövő évi voksoláson.","shortLead":"Jövőre tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók az informatikai biztonsággal és védelemmel foglalkozó ESET...","id":"20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4486ceff-30ab-4818-bf6d-8c92aafa9fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_Van_mitol_felni_tomeges_adatvesztesek_es_rendszerfeltoresek_varhatok","timestamp":"2019. december. 21. 08:17","title":"Van mitől félni: tömeges adatvesztések és rendszerfeltörések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae307c0-5003-49d9-bc60-275f2f01f569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január másodikán lejár az erről kötött szerződés, újat viszont nem kötött a főváros. ","shortLead":"Január másodikán lejár az erről kötött szerződés, újat viszont nem kötött a főváros. ","id":"20191219_Erzsebet_korut_birsag_parkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae307c0-5003-49d9-bc60-275f2f01f569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00117b1d-a85d-479d-9ad6-29310afa03ff","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Erzsebet_korut_birsag_parkolas","timestamp":"2019. december. 19. 21:16","title":"Két hét múlva nem lesz, aki az Erzsébet körúton bírságoljon a parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfd924-361d-4ae6-94a0-3e61daaf30e3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elindult a nevezés a Brillante - 2020 Hungarian Spirits Award elnevezésű nemzetközi párlatversenyre, amelyet jövő áprilisban rendeznek meg a Gyulai Pálinkafesztivál keretében.","shortLead":"Elindult a nevezés a Brillante - 2020 Hungarian Spirits Award elnevezésű nemzetközi párlatversenyre, amelyet jövő...","id":"20191221_Elindult_a_nevezes_a_Gyulai_Palinkafesztival_parlatversenyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4adfd924-361d-4ae6-94a0-3e61daaf30e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320d7e54-0605-4bbf-b654-d441cfcb146f","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Elindult_a_nevezes_a_Gyulai_Palinkafesztival_parlatversenyere","timestamp":"2019. december. 21. 09:33","title":"Elindult a nevezés a Gyulai Pálinkafesztivál párlatversenyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee23fc4-dd65-41a8-a2c3-1205b95c814d","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Pár nap múlva a vidéki vendégházak tulajdonosai is nagy bajba kerülhetnek, ha figyelmen kívül hagyják új kötelezettségüket.","shortLead":"Pár nap múlva a vidéki vendégházak tulajdonosai is nagy bajba kerülhetnek, ha figyelmen kívül hagyják új...","id":"20191220_Bajban_vannak_az_airbnbzok_es_a_videki_vendeghazak_tulajdonosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee23fc4-dd65-41a8-a2c3-1205b95c814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e7db38-a5fb-46c3-a3f1-67a865e3d768","keywords":null,"link":"/360/20191220_Bajban_vannak_az_airbnbzok_es_a_videki_vendeghazak_tulajdonosai","timestamp":"2019. december. 20. 13:00","title":"Újabb fórumon lehet feljelenteni a titokban működő airbnb-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 66 éves asszonyt a Kossuth Lajos úton ütötte el egy autó. ","shortLead":"A 66 éves asszonyt a Kossuth Lajos úton ütötte el egy autó. ","id":"20191220_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Rakamazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d194999-0cc4-412c-9962-6e5bfbb5d0cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Rakamazon","timestamp":"2019. december. 20. 20:22","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Rakamazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc3c38b-51c3-4ced-91c4-2dd0461a4e71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Szilárd exfideszes kengyeli polgármester nem tagadta az információt, hogy megegyezett az ügyészséggel. ","shortLead":"Nagy Szilárd exfideszes kengyeli polgármester nem tagadta az információt, hogy megegyezett az ügyészséggel. ","id":"20191219_Vadalku__Boldog_Istvan_Nagy_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cc3c38b-51c3-4ced-91c4-2dd0461a4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47196c2f-760f-4e7d-b4f6-13f4b85fd166","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Vadalku__Boldog_Istvan_Nagy_Szilard","timestamp":"2019. december. 19. 19:05","title":"Vádalku segíthet felgöngyölíteni Boldog István ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d96b861-37fe-49a7-9c9d-db9cb11d300d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Valószínűleg többen jógáznak, mint ahányan templomba járnak.","shortLead":"Valószínűleg többen jógáznak, mint ahányan templomba járnak.","id":"20191220_A_csehek_65_szazaleka_ateista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d96b861-37fe-49a7-9c9d-db9cb11d300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8181fde1-2dcd-4598-b49f-59c239c550cf","keywords":null,"link":"/elet/20191220_A_csehek_65_szazaleka_ateista","timestamp":"2019. december. 20. 13:29","title":"A csehek 65 százaléka ateista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019f598f-ef35-42e6-9c9d-44af55ee0aff","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Három támadó tüzet nyitott csütörtök este az orosz titkosszolgálat moszkvai székházában. Kettőjüket rögtön lelőtték, a harmadik az utcán tovább lövöldözött, de végül őt is leterítették. ","shortLead":"Három támadó tüzet nyitott csütörtök este az orosz titkosszolgálat moszkvai székházában. Kettőjüket rögtön lelőtték...","id":"20191219_Lovoldozes_volt_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=019f598f-ef35-42e6-9c9d-44af55ee0aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2f6e84-353b-4312-bd67-b1ad59d14546","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Lovoldozes_volt_Moszkvaban","timestamp":"2019. december. 19. 17:07","title":"Terrortámadás történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]