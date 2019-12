Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csanádalbertin járt a volt kancelláriaminiszter.","shortLead":"Csanádalbertin járt a volt kancelláriaminiszter.","id":"20191221_Elarult_egy_titkot_a_miniszterelnokrol_Lazar_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5acbfa0-bb8b-40a2-9379-e183def97a39","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Elarult_egy_titkot_a_miniszterelnokrol_Lazar_Janos","timestamp":"2019. december. 21. 13:21","title":"Elárult egy titkot a miniszterelnökről Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","shortLead":"Szerepmodell is lehet belőle. Amerikában kipróbálták. ","id":"20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5228b0df-c29e-4bbe-99f1-51c698d4bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975be33-1850-4e4f-b7bc-466929775b31","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Eloszor_tancolhatja_no_a_Diotoro_cimszerepet","timestamp":"2019. december. 20. 15:21","title":"És ha a Diótörő egy nő, akkor mi van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05983cfc-c2b0-461d-963a-47a5dee221a8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Gyümölcs ekkora indulatot még nem váltott ki a világból. Ilyen drága sem volt még soha egyetlen darab banán. Olyat sem látott még élő ember, hogy demonstráló takarítók vonultak volna az utcára egy banán miatt. De mi köze van a nemrég meghalt szexuális ragadozó Jeffrey Epsteinnek a szigetelőszalaggal falra ragasztott gyümölcshöz? Ez itt a Nagy Banán cikk.","shortLead":"Gyümölcs ekkora indulatot még nem váltott ki a világból. Ilyen drága sem volt még soha egyetlen darab banán. Olyat sem...","id":"20191219_Ez_nem_egy_banan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05983cfc-c2b0-461d-963a-47a5dee221a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a72386-f814-47fc-b2d4-8decb6d38692","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Ez_nem_egy_banan","timestamp":"2019. december. 19. 20:30","title":"Ez nem egy banán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826e62d-37fd-4e6e-8fad-39c8e696bb55","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden második ember élményt akar adni ajándékként az idén karácsonyra. A legtöbben 3-4 embernek terveznek élményt ajándékozni, összesen 25 ezer forint körüli értékben - derült ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital karácsonyi felméréséből. A válaszolók több, mint fele nagyon várja az ünnepet, 41 százaléka műfenyőt díszít, és harmada stresszel az előkészületek miatt. ","shortLead":"Minden második ember élményt akar adni ajándékként az idén karácsonyra. A legtöbben 3-4 embernek terveznek élményt...","id":"20191221_Divat_lett_elmenyt_ajandekozni_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d826e62d-37fd-4e6e-8fad-39c8e696bb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e322ce06-a9d7-406d-933f-6992b1b5a84e","keywords":null,"link":"/elet/20191221_Divat_lett_elmenyt_ajandekozni_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 21. 10:54","title":"Divat lett élményt ajándékozni karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2a7fc0-373c-4be5-8cfe-4a115054db1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kapott további frekvenciaengedélyt a hírközlési hatóságtól. ","shortLead":"Nem kapott további frekvenciaengedélyt a hírközlési hatóságtól. ","id":"20191221_Ma_ejfelkor_elhallgat_a_Civil_Radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2a7fc0-373c-4be5-8cfe-4a115054db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6cfdb5-5102-433f-be58-543ebc5ffe96","keywords":null,"link":"/kkv/20191221_Ma_ejfelkor_elhallgat_a_Civil_Radio","timestamp":"2019. december. 21. 18:29","title":"Ma éjfélkor elhallgat a Civil Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8b6848-d806-4967-8356-43e60edf1a60","c_author":"MTI","category":"elet","description":"78 éves volt.","shortLead":"78 éves volt.","id":"20191220_Meghalt_Claudine_Auger_az_elso_francia_Bondlany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a8b6848-d806-4967-8356-43e60edf1a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4059bae4-45d4-4e1f-b947-5f2e9c6f1b2e","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Meghalt_Claudine_Auger_az_elso_francia_Bondlany","timestamp":"2019. december. 20. 16:43","title":"Meghalt Claudine Auger, az első francia Bond-lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör tradíciója több mint ezeréves.","shortLead":"Igazi sörissza ünnepekkor is ragaszkodik a betevő söréhez. Semmi kivetnivaló nincs ebben. Az év végi téli sör...","id":"20191220_Sor_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e9d2720-c18f-4182-ac42-8c472ea3822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bfd8de-facc-4de0-9ed4-c50c2f79ea84","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Sor_karacsony","timestamp":"2019. december. 20. 09:20","title":"Sör karácsonykor? Miért ne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország keleti részét ellenőrzése alatt tartó Halífa Haftar tábornok offenzíváját a főváros, Tripoli ellen. Erdogan török elnök korábban jelezte, ha kérik, török csapatok mennek a líbiai kormány segítségére.","shortLead":"A nemzetközileg elismert líbiai egységkormány öt országhoz fordult katonai segítségért, hogy kivédhesse az ország...","id":"20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84f60c7-035e-46f8-8bb9-25c07de81d06","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_tripoli_kormany_katonai_segitseget_kert_Haboru_fenyeget_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2019. december. 21. 10:12","title":"A tripoli kormány katonai segítséget kért. Háború fenyeget a Földközi-tengeren?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]