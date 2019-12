Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy egy csoportos chat valamennyi beszélgetési előzménye eltűnik. Nos éppen ezt okozhatja egy súlyos biztonsági rés, amit azóta már befoltoztak, azaz nem árt frissíteni az appot.","shortLead":"Képzelje el, hogy egy csoportos chat valamennyi beszélgetési előzménye eltűnik. Nos éppen ezt okozhatja egy súlyos...","id":"20191220_sulyos_hiba_whatsapp_csoportos_chat_eltunt_uzenetek_elozmeny_torles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f27f4b-9b72-4443-9365-bf74c1bfde30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a3c1e5-cb43-4f52-aa33-e25145cddffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_sulyos_hiba_whatsapp_csoportos_chat_eltunt_uzenetek_elozmeny_torles","timestamp":"2019. december. 20. 10:03","title":"Újabb súlyos hibát találtak a WhatsAppban, érdemes frissíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című képe is.","shortLead":"A Czartoryski-gyűjteményben látható a világ egyik legértékesebb festménye, Leonardo da Vinci Hölgy hermelinnel című...","id":"20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31a13eb-2dca-4da8-94a9-31d3d2ed83cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52cf318-6727-40f1-904b-b2fd6e205d44","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kilenc_evig_utan_ujra_megnyilt_Europa_egyik_leggazdagabb_mukincstara","timestamp":"2019. december. 20. 12:43","title":"Kilenc év után újra megnyílt Európa egyik leggazdagabb műkincstára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudták megmenteni.","shortLead":"Nem tudták megmenteni.","id":"20191220_Ongyilkos_lett_az_Ujpalotan_elfogott_fegyveres_szokeveny_a_bortonben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ecd884-8d19-4855-b513-0ae964fbdab9","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Ongyilkos_lett_az_Ujpalotan_elfogott_fegyveres_szokeveny_a_bortonben","timestamp":"2019. december. 20. 10:34","title":"Öngyilkos lett az Újpalotán elfogott fegyveres szökevény a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy nem készül új Nemzeti alaptanterv.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy nem készül új Nemzeti alaptanterv.","id":"20191220_Lemondasra_szolitotta_fel_Kaslert_a_pedagogus_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a678ae46-e5af-4c2b-a9ff-e777cd2f0b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7360c7-367f-4ec3-87af-0724007cfff5","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Lemondasra_szolitotta_fel_Kaslert_a_pedagogus_szakszervezet","timestamp":"2019. december. 20. 16:28","title":"Lemondásra szólította fel Kásler Miklóst a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostanra jutnak el odáig a horvát bíróságok, hogy a 2009-es Mol–INA ügyben elsőfokú ítéletet hozzanak.","shortLead":"Mostanra jutnak el odáig a horvát bíróságok, hogy a 2009-es Mol–INA ügyben elsőfokú ítéletet hozzanak.","id":"20191219_Meg_karacsony_elott_iteletet_hozhatnak_Hernadi_Zsolt_horvat_buntetougyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd48285b-8e01-410d-8430-eec8b4f79b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294824ed-cf6d-483c-b426-f43f412f939c","keywords":null,"link":"/kkv/20191219_Meg_karacsony_elott_iteletet_hozhatnak_Hernadi_Zsolt_horvat_buntetougyeben","timestamp":"2019. december. 19. 12:50","title":"Még karácsony előtt ítéletet hozhatnak Hernádi Zsolt horvát büntetőügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot. Az Apple-nek több okból is szúrta a szemét az app.","shortLead":"Nem időzött túl sokat az App Store-ban az az alkalmazás, amely az iPhone képernyőjére hozza a klasszikus iPodot...","id":"20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b723f9e6-dd1f-4b7c-a06e-3d2750b113a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d013aa-a830-40d9-828d-0d86b856f0ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_rewound_ipod_imitalo_alkalmazas_app_store_torles_apple","timestamp":"2019. december. 19. 21:03","title":"Ripsz-ropsz kitessékelték az App Store-ból az iPodot imitáló alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375366df-4a04-4918-bb81-f8466ae04599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető ügyvédhez fordult.","shortLead":"A műsorvezető ügyvédhez fordult.","id":"20191219_Svaby_kepevel_reklamoznak_egy_cukorbetegseg_elleni_csodaszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=375366df-4a04-4918-bb81-f8466ae04599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3a4bc4-740d-4168-ad6b-39ec6bbeabd4","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Svaby_kepevel_reklamoznak_egy_cukorbetegseg_elleni_csodaszert","timestamp":"2019. december. 19. 20:15","title":"Sváby képével reklámoznak egy cukorbetegség elleni \"csodaszert\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","shortLead":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","id":"20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacb3ed4-1668-49bb-b57f-0bf93bdd9aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","timestamp":"2019. december. 19. 11:41","title":"Már Sydney-t fenyegeti a bozóttűz, szükségállapotot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]