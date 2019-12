Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83041cf8-4c3a-4dbe-9548-71b464e72ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit poll adatok szerint - a várakozásoknak megfelelően - Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata Párt (SDP) jelöltje és Kolinda Grabar-Kitarovic hivatalban lévő államfő, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltje jut tovább a horvátországi elnökválasztás második fordulójába.","shortLead":"Az exit poll adatok szerint - a várakozásoknak megfelelően - Zoran Milanovic volt horvát kormányfő, a Szociáldemokrata...","id":"20191222_Nincs_meglepetes_a_horvat_elnokvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83041cf8-4c3a-4dbe-9548-71b464e72ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfaaca2-8675-419f-a18f-cef6a240de21","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Nincs_meglepetes_a_horvat_elnokvalasztason","timestamp":"2019. december. 22. 19:28","title":"Nincs meglepetés a horvát elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860ab061-9ec5-42de-b1bb-0920de15fd7a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A nagyvárosok többségében politikai vérfrissítést hoztak az önkormányzati választások, ám a polgármesterek szociológiai összetételén alapvetően ez sem változtatott.","shortLead":"A nagyvárosok többségében politikai vérfrissítést hoztak az önkormányzati választások, ám a polgármesterek szociológiai...","id":"201951__polgarmesteri_szociografia__hvgkutatas__idosek_elonyben__helyhatarozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=860ab061-9ec5-42de-b1bb-0920de15fd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93d06e2-9c42-41cf-ba7b-1ee5947b0034","keywords":null,"link":"/360/201951__polgarmesteri_szociografia__hvgkutatas__idosek_elonyben__helyhatarozok","timestamp":"2019. december. 23. 10:00","title":"Többgyerekes, középkorú, diplomás férfi – felrajzoltuk a polgármesterek szociológiai profilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová ételt is osztott. Szerinte a hajléktalanság olyanokat is utolérhet, akik nem is gondoltak volna rá.","shortLead":"Zuzana Caputová ételt is osztott. Szerinte a hajléktalanság olyanokat is utolérhet, akik nem is gondoltak volna rá.","id":"20191223_zuzana_caputova_szlovak_elnok_hajlektalanok_etelosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1edef010-207d-4c13-905a-103ae1ee1149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3525e2-5d0f-4157-83f5-95b6fcc86d39","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_zuzana_caputova_szlovak_elnok_hajlektalanok_etelosztas","timestamp":"2019. december. 23. 21:10","title":"A szlovák elnök hajléktalanokat segítő szervezeteket támogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b00894-c8ff-446b-9ddc-ca78dd040c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit áruházlánc mindenesetre nem árulja a lapokat.","shortLead":"A brit áruházlánc mindenesetre nem árulja a lapokat.","id":"20191223_Kina_csak_kitalacio_hogy_rabok_gyartjak_a_karacsonyi_lapokat_a_Tesconak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b00894-c8ff-446b-9ddc-ca78dd040c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e94f18-6843-4482-8ce4-61278d3dfd93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Kina_csak_kitalacio_hogy_rabok_gyartjak_a_karacsonyi_lapokat_a_Tesconak","timestamp":"2019. december. 23. 15:22","title":"Kína: csak kitaláció, hogy rabok gyártják a karácsonyi lapokat a Tescónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","shortLead":"Az öt horvát állampolgárból álló banda farzsebben tartott mobilokra és pénztárcákra ment.","id":"20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397aba7-4db1-489b-b10c-c73fd9d2c468","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_kulfoldi_zsebtolvaj_budapest_karacsonyi_vasar_vorosmarty_ter","timestamp":"2019. december. 23. 14:32","title":"Külföldi zsebtolvajokat fogtak el a budapesti karácsonyi vásárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"2018-ban indult a visszaesés.","shortLead":"2018-ban indult a visszaesés.","id":"20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8372cfbc-eec4-4ebd-8edf-895bbb944244","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_A_vamhaboru_miatt_jovore_is_kevesebb_autot_adnak_el_Kinaban","timestamp":"2019. december. 22. 11:06","title":"A vámháború miatt jövőre is kevesebb autót adnak el Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4977cf10-65e0-4b36-9dc6-6a7ef873445a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A robotok nemcsak elveszik az emberek munkáját, hanem állást is kínálnak nekik: terjed a mesterséges intelligencia alkalmazása az álláskeresésben és a jelentkezők kiválogatásában.","shortLead":"A robotok nemcsak elveszik az emberek munkáját, hanem állást is kínálnak nekik: terjed a mesterséges intelligencia...","id":"201951__emberfelvetel_geppel__arcoskodas__nok_hatranyban__szemelytelen_szemelyzetis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4977cf10-65e0-4b36-9dc6-6a7ef873445a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2631cb-70de-45e2-9663-b34602055080","keywords":null,"link":"/360/201951__emberfelvetel_geppel__arcoskodas__nok_hatranyban__szemelytelen_szemelyzetis","timestamp":"2019. december. 23. 15:00","title":"Vannak az állásinterjúknak ravasz trükkjei, melyeket csak a gépek szúrnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunaferrnél már korábban megkongatták a vészharangot.","shortLead":"A Dunaferrnél már korábban megkongatták a vészharangot.","id":"20191222_Vilagszerte_visszaesett_az_aceltermeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b308f29d-3320-4779-b73d-85bd9503318d","keywords":null,"link":"/kkv/20191222_Vilagszerte_visszaesett_az_aceltermeles","timestamp":"2019. december. 22. 10:41","title":"Világszerte visszaesett az acéltermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]