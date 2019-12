Az óránként 190 kilométeres sebességű széllökésekkel puszító Ursula tájfun elsősorban az ország középső részét sújtotta. Több szigeten is földcsuszamlásokat, áradásokat okozott. A vihar miatt kikötőket zártak be, légi járatokat töröltek, így a BBC szerint több tízezer ember nem jutott haza karácsonyra.

A trópusi ciklon először szenteste napján okozott komolyabb károkat, december 26-ra pedig már a helyi média halálos áldozatokról is beszámolt. Információik szerint legalább tíz ember vesztette életét a viharban, az AFP azonban már 16 meghalt emberről adott hírt, és egy 3 éves gyerek is van az áldozatok között. Egy áradás következtében egy teljes család is meghalhatott.

Leyte szigetén, Tacloban Cityben és Biliran tartomány Kawayan nevű városában az Ursula házakat rombolt le, az emiatt hajléktalanná váló emberek közül jó néhányan egyelőre sátrakban húzzák meg magukat. Több régióban is víz- és áramellátás nélkül maradt a lakosság.

Ursula közel azokhoz a régiókhoz csapott le, ahol 2013-ban a Haiyan tájfun pusztított. Ez volt a Fülöp-szigetek történelmének egyik legtöbb halálos áldozatot követelő vihara, az óránként 310 kilométeres sebességgel pusztító széllökések következtében 6000 ember halt meg akkor novermberben.