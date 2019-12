Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"033c089e-e639-4d91-b243-4b16479cdb1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Könnyen lehet, hogy nem tudják megmenteni az áprilisban lángba borult templomot.



","shortLead":"Könnyen lehet, hogy nem tudják megmenteni az áprilisban lángba borult templomot.



","id":"20191226_Otven_szazalekos_esely_van_a_NotreDame_megmentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=033c089e-e639-4d91-b243-4b16479cdb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0153ce5-932f-49dc-968c-4eb9beacd74a","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Otven_szazalekos_esely_van_a_NotreDame_megmentesere","timestamp":"2019. december. 26. 15:25","title":"Ötven százalékos esély van a Notre-Dame megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál hétfőtől három napig.","shortLead":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó...","id":"20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca72b7-f2e9-45fb-a702-63f28e03d09c","keywords":null,"link":"/kkv/20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","timestamp":"2019. december. 27. 19:21","title":"Sztrájkot hirdettek az év végére a Germanwingsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0","c_author":"RTL-hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta az MSZP is saját jelöltjét a 13. kerületi időközi választásokra. Ezzel biztossá vált, hogy az ellenzéki pártoknak nem lesz közös jelöltjük márciusban. A Momentumos főpolgármester-helyettes Kerpel-Fronius Gábor helyére kell új képviselőt választani. Az MSZP és a Momentum azonban nem tudott megegyezni, kinek a jelöltje induljon a Fideszes jelölttel szemben.","shortLead":"Bemutatta az MSZP is saját jelöltjét a 13. kerületi időközi választásokra. Ezzel biztossá vált, hogy az ellenzéki...","id":"20191226_Nem_lesz_kozos_ellenzeki_jelolt_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ab5287-5ec8-438e-bdf8-8c3a28162e26","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Nem_lesz_kozos_ellenzeki_jelolt_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. december. 26. 20:45","title":"Nem lesz közös ellenzéki jelölt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f5650f-8c6e-4ea5-98d0-7670c5839526","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Herczeg András úgy fogalmazott, azzal szolgálja a klub javát, ha távozik.","shortLead":"Herczeg András úgy fogalmazott, azzal szolgálja a klub javát, ha távozik.","id":"20191227_dvsc_debrecen_herczeg_andras_edzo_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f5650f-8c6e-4ea5-98d0-7670c5839526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3668b4-3d8e-4696-ab51-2cac7673b20c","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dvsc_debrecen_herczeg_andras_edzo_lemondas","timestamp":"2019. december. 27. 19:47","title":"Lemondott a Debrecen vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 26 éves osztrák sítúrázó járt szerencsétlenül Stájerországban, a több mint 2000 méter magas Pleschnitzzinken-hegyen. A mentők szerint kisebb csoda, hogy túlélte az öt órát a hó alatt.



","shortLead":"Egy 26 éves osztrák sítúrázó járt szerencsétlenül Stájerországban, a több mint 2000 méter magas...","id":"20191226_Karacsonyi_csoda_elve_astak_ki_egy_embert_ot_ora_utan_a_lavina_alol_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e6553-d0ac-4cbb-a222-e77fda3f28bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Karacsonyi_csoda_elve_astak_ki_egy_embert_ot_ora_utan_a_lavina_alol_Ausztriaban","timestamp":"2019. december. 26. 14:36","title":"Karácsonyi csoda: élve ástak ki egy embert öt óra után a lavina alól Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ritka fülöp-szigeteki krokodil mart bele gondozója kezébe a zürichi állatkertben, és nem is engedte el áldozatát.\r

\r

","shortLead":"Egy ritka fülöp-szigeteki krokodil mart bele gondozója kezébe a zürichi állatkertben, és nem is engedte el...","id":"20191226_Ratamadt_a_gondozojara_a_krokodil_lelottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1af2917-f7d4-4464-a628-bb01a9e252ba","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Ratamadt_a_gondozojara_a_krokodil_lelottek","timestamp":"2019. december. 26. 17:18","title":"Rátámadt a gondozójára a krokodil, lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b762d1-9823-48d2-8459-07d4fb878673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Cecília, Borkai Zsolt, Gyurcsány Ferenc, Tiborcz István és a két Orbán: Ráchel és Viktor – 2019-ben is nagyszerű csapat gyűlt össze a HVG címlapjain. Egy ideig az utcán is láthatták őket, de aztán a hatalom úgy gondolta, ez nem annyira szerencsés, tehát letiltotta a lapot a hirdetőoszlopokról. Mondták, kell a helynek másnak, aztán többszörösen kiderült: valójában semminek. Csak a HVG ne legyen ott. Ami azt jelenti, hogy zavarta őket, tehát jó. Mi most kiválasztottuk az év 51 címlapjából azokat, amelyek nekünk a legkedvesebbek voltak, annak eldöntését azonban, hogy melyiknél sült el legjobban a címlapteam keze, az olvasókra bízzuk. Szavazzon!","shortLead":"Rogán Cecília, Borkai Zsolt, Gyurcsány Ferenc, Tiborcz István és a két Orbán: Ráchel és Viktor – 2019-ben is nagyszerű...","id":"20191227_Szavazzon_2019_legerosebb_HVGcimlapjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b762d1-9823-48d2-8459-07d4fb878673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a773a2d2-efa0-42ea-977c-b7ba8ea7cfc4","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Szavazzon_2019_legerosebb_HVGcimlapjara","timestamp":"2019. december. 27. 11:00","title":"Mi így láttuk, de ön mit gondol: melyik volt 2019 legütősebb HVG-címlapja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon erős lett a biztonságos autók mezőnye 2019-ben, a független európai szervezetként működő EuroNCAP összesen 59 autó töréstesztjét végezte el idén, és ebből 41 modell kapta meg a maximális, öt csillagos értékelést. Jó hír, hogy három csillagnál rosszabbra egyetlen autót sem értékelt a szervezet.","shortLead":"Nagyon erős lett a biztonságos autók mezőnye 2019-ben, a független európai szervezetként működő EuroNCAP összesen 59...","id":"20191226_ev_legbiztonsagosabb_autoi_europa_euroncap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9999a80-e1eb-40b6-844f-913dc582ddf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_ev_legbiztonsagosabb_autoi_europa_euroncap","timestamp":"2019. december. 26. 17:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]