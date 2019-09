Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal működő rakéta tesztje során történt augusztus 8-án az a baleset, melynek során radioaktív szennyezés jutott a levegőbe az észak-oroszországi Szeverodvinszk közelében. Az amerikaiak úgy tudják, egy atommeghajtású rakéta vízből való kiemelése során következett be a hét halálos áldozatot követelő robbanás.","shortLead":"Amerikai források szerint az orosz hatóságok nem mondtak igazat, amikor azt állították, egy folyékony üzemanyaggal...","id":"20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a88a99c8-e075-41ac-8353-69a22f89719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3923ea-fe04-4c5b-b0d0-2cbc7d59b968","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Egy_vizbe_esett_atommeghajtasu_raketa_kiemelesekor_tortent_a_rejtelyes_oroszorszagi_robbanas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:57","title":"Vízbe esett atommeghajtású rakéta kiemelésekor történt a rejtélyes oroszországi robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ef1a03-9224-4be8-9837-aee944f5606d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok látványos vulkánkitöréseket, lávaömléseket és hamuesőt figyeltek meg a Stromboli szigetén lévő vulkánon. ","shortLead":"A tudósok látványos vulkánkitöréseket, lávaömléseket és hamuesőt figyeltek meg a Stromboli szigetén lévő vulkánon. ","id":"20190831_stromboli_vulkan_kitores_lava_hamu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ef1a03-9224-4be8-9837-aee944f5606d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d9ae54-2b46-4ace-8788-c4e9faeb35e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190831_stromboli_vulkan_kitores_lava_hamu","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:18","title":"Fortyog a Stromboli, száz év óta nem volt ilyen aktív – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","shortLead":"A kisbuszban a nyolc lőfegyver mellett 1500 lőszert is találtak.\r

","id":"20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f019f0a-7833-44c7-b2fb-32a371996696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8dac83-01c6-42b5-8b7d-d4e8acdab46d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_torok_ferfi_fegyverek_loszerek_rajka_letartoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 31. 12:02","title":"Fegyverekkel megpakolt kocsival érkező törököt fogtak Rajkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil az állapota. Egyelőre nem tudni, miért támadtak rá a férfira, aki 1968-ban gyilkolta meg a Kennedy-család ismert tagját.","shortLead":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil...","id":"20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c91dd-94ba-4469-8638-c973ac2839f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:38","title":"Megkéselték a börtönben Robert Kennedy gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","shortLead":"Anthoine Hubert a Belga Nagydíjon bukott óriásit. ","id":"20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49225a67-5392-4b27-a893-77fbf8f16a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b373d16-c6ab-40fe-b68e-adfb84137486","keywords":null,"link":"/sport/20190831_anthoine_hubert_f2_halalos_baleset_spa","timestamp":"2019. augusztus. 31. 19:30","title":"Belehalt borzalmas balesetébe az F2-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok égető gondját megoldaná a határvédelemnek, de nagy kérdés, megéri-e a beruházás. A migrációs trendek ugyanis a határsértések csökkenését jelzik.","shortLead":"A nemrég közreadott határvédelmi stratégia szerint autonóm robotrajjal is védenék a déli határt. A robothadsereg sok...","id":"20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29ac2729-70bf-4d46-a2d5-5035e9244204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4cdff0-0dfd-4990-913f-c5e8ac9592a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Lassan_robothadsereg_vedi_a_deli_hatart_csak_migrans_nem_lesz_hozza","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:50","title":"Robotzsaruk masíroznak majd a déli határon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra a területét, és akkor is fizetett, ha nyertes háború nyomán gyarapodott.","shortLead":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra...","id":"201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f7a5a-f6a5-438a-8fa7-a72cf95df34b","keywords":null,"link":"/vilag/201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"Ha akarta, Amerika mindig szerzett földet, ám Grönlandba harmadszor is beletörhet a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daa9671-1863-4826-ac55-911814477d97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Utazási Irodák Szövetsége egyeztetést kezdeményezett tagjai körében. ","shortLead":"A Magyar Utazási Irodák Szövetsége egyeztetést kezdeményezett tagjai körében. ","id":"20190830_Ha_ez_sikerul_mostantol_egy_osszegben_latja_majd_mennyibe_kerul_az_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7daa9671-1863-4826-ac55-911814477d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5318a3-167a-4a16-a97c-75dc6d71c101","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Ha_ez_sikerul_mostantol_egy_osszegben_latja_majd_mennyibe_kerul_az_utazas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 19:11","title":"Ha ezt betartják az utazási irodák, egy összegben látja majd, mennyibe kerül az út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]