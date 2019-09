Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vonat valószínűleg nem ment gyorsabban a megengedettnél. ","shortLead":"A vonat valószínűleg nem ment gyorsabban a megengedettnél. ","id":"20190913_tehervonat_gazolas_zuglo_lany_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b0f117b-997c-438a-bd8e-c8ecf2974de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93b0c50-f23e-4593-bc53-e1801cfc4af1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_tehervonat_gazolas_zuglo_lany_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:28","title":"Válságos állapotban van a tehervonat alá esett lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a26de4-c079-4c0c-9882-efe928382bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció hívta fel a figyelmet az akcióra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció hívta fel a figyelmet az akcióra.","id":"20190912_led_izzo_akcio_ujbuda_szemelyes_adatok_regisztracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a26de4-c079-4c0c-9882-efe928382bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c62468-2167-43f1-84d1-aea41c6e501d","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_led_izzo_akcio_ujbuda_szemelyes_adatok_regisztracio","timestamp":"2019. szeptember. 12. 22:31","title":"Személyes adatokért cserébe jár LED izzó az újbudaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d662973f-6709-4662-ad1a-3edb8ecf9a21","c_author":"Hargitai András","category":"tudomany","description":"A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások hangszerként tekintenek? Mire jó ez a retró hóbortnak is beillő művészet, amikor ma már mindent a számítógépes grafika és a digitális kódon alapuló vizuális tartalmak uralnak? A hagyományos tévékészülékekkel használható analóg videoszintik évtizedes pihenő után most újra élnek, virulnak, és egyre több művészeti területen bukkannak fel.","shortLead":"A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások...","id":"20190912_videoszintetizatorok_demo_videok_lzx_lars_larsen_philip_baljeu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d662973f-6709-4662-ad1a-3edb8ecf9a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8e0ed-191d-4edc-97fb-2bb594e81e51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_videoszintetizatorok_demo_videok_lzx_lars_larsen_philip_baljeu","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:03","title":"“Bizonyos értelemben ez egy párhuzamos univerzum” – reneszánszukat élik a videoszintetizátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó rohant egymásba Soroksárnál, egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.","shortLead":"Két autó rohant egymásba Soroksárnál, egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.","id":"20190914_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalya_egy_szakaszat_Budapesten_belul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f8dd7a-6904-4ce2-87b5-8b6b463ac5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalya_egy_szakaszat_Budapesten_belul","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:07","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya egy szakaszát Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek. ","id":"20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93fe2fe-3a6a-4ecb-bbee-383123349aa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_karambol_baleset_andrassy_ut","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:13","title":"Karambolozott két autó az Andrássy út egyik kereszteződésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Svédországban az emberek csaknem egynegyede, egészen pontosan 23 százaléka kevesebbet vagy egyáltalán nem repült tavaly annak érdekében, hogy csökkentse az üvegházhatást. ","shortLead":"Svédországban az emberek csaknem egynegyede, egészen pontosan 23 százaléka kevesebbet vagy egyáltalán nem repült tavaly...","id":"20190913_A_klimavaltozas_miatt_megy_ki_a_repules_a_divatbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff2b3b6-723d-49f6-8654-84281c9f8e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef4cdc8-a9b3-454c-b778-dd7c68a59bb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_A_klimavaltozas_miatt_megy_ki_a_repules_a_divatbol","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:20","title":"A klímaváltozás miatt megy ki a repülés a divatból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan még arra is, hogy \"egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen\".","shortLead":"Alkalmatlan még arra is, hogy \"egyéni vagyonosodás célját szolgáló tevékenységet végezzen\".","id":"20190913_Zugloi_fideszes_Karacsony_meg_lopni_se_tud_maganak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec03e6-0849-4b7c-9b01-bdff3d283bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Zugloi_fideszes_Karacsony_meg_lopni_se_tud_maganak","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:22","title":"Zuglói fideszes szerint Karácsony még lopni se tud magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"168 rendőr vett részt az akcióban, és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","shortLead":"168 rendőr vett részt az akcióban, és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","id":"20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838f019-62a5-49f8-aeb9-ccd8b6e78fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:39","title":"Három megyében egyszerre csaptak le a rendőrök a drogkereskedőkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]