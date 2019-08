Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos csúcstelefonja.","shortLead":"Letaszította a trónról a másfél éve első helyen álló Huaweit a Samsung múlt héten bemutatott új androidos...","id":"20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c202945c-8b2f-4890-bd9b-a0d7d9711593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d2a8f5-b2e9-431b-9768-e5367385f7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note_10_plus_dxo_mark_legjobb_kameras_mobil","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:33","title":"Minden mást megelőzött: a legjobb kamerás telefon most már a Samsung Galaxy Note 10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cddb394-f106-4b83-a955-0ca36c2381a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két fiatal holttestét múlt héten találták meg a Nelson folyó partján, de akkor még nem tudták megállapítani a halál okát.","shortLead":"A két fiatal holttestét múlt héten találták meg a Nelson folyó partján, de akkor még nem tudták megállapítani a halál...","id":"20190813_Ongyilkosok_lehettek_a_tinedzserek_akik_tobb_emberrel_vegeztek_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cddb394-f106-4b83-a955-0ca36c2381a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f7194-3f4d-4f71-b666-001ff4699402","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ongyilkosok_lehettek_a_tinedzserek_akik_tobb_emberrel_vegeztek_Kanadaban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:01","title":"Öngyilkosok lehettek a tinédzserek, akik több emberrel végeztek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyére piros figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. ","shortLead":"Több megyére piros figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt. ","id":"20190812_A_mai_lehet_az_ev_legmelegebb_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e18279b-ed18-43ca-82b7-1d62f4c18e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_A_mai_lehet_az_ev_legmelegebb_napja","timestamp":"2019. augusztus. 12. 05:28","title":"A mai lehet az év legmelegebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d7621e-9136-4332-96ba-fed1bc89cbff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két holland férfinál összesen százmillió forint értékű kábítószert találtak.","shortLead":"A két holland férfinál összesen százmillió forint értékű kábítószert találtak.","id":"20190813_Ismert_futo_lehet_az_egyik_Szigeten_elkapott_holland_diler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d7621e-9136-4332-96ba-fed1bc89cbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ec7b60-d3fa-491f-be14-bb377b0167aa","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ismert_futo_lehet_az_egyik_Szigeten_elkapott_holland_diler","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:47","title":"Ismert futó lehet az egyik Szigeten elkapott holland díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","shortLead":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","id":"20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a045788-6618-415d-abb3-35cfa7c9ceff","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","shortLead":"Az építőipart pörgeti a kormány az egyházak támogatásával.","id":"20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3425b1-c15c-418f-b847-59e17135dc98","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_A_felere_esett_az_egyhazak_tamogatasa_de_meg_igy_is_tizezreket_kapnak_a_hivok_utan","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:53","title":"A felére esett az egyházak támogatása, de még így is tízezreket kapnak a hívők után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","shortLead":"A szocialista párt egykori alelnöke 67 éves volt.","id":"20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e12dd4-44a5-468f-8377-6799e04ec1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd940e9-7c26-4969-9b18-41053ee4f706","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elhunyt_Mate_Laszlo_korabbi_MSZPs_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:47","title":"Elhunyt Máté László korábbi MSZP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabályok a feljelentő szerint rá is vonatkoznak.","shortLead":"A szabályok a feljelentő szerint rá is vonatkoznak.","id":"20190812_Feljelentettek_Vlagyimir_Putyint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab9fd81-ee53-42eb-bb53-3911986d87f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Feljelentettek_Vlagyimir_Putyint","timestamp":"2019. augusztus. 12. 20:15","title":"Feljelentették Vlagyimir Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]