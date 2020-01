Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbe4d0a-675a-476f-b32f-536a56b2f54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen emberölés gyanúja miatt indítottak eljárást.","shortLead":"A férfi ellen emberölés gyanúja miatt indítottak eljárást.","id":"20200103_elfogtak_az_oroszlanyi_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dbe4d0a-675a-476f-b32f-536a56b2f54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6b1e3b-ebb8-473c-801e-da717ca31815","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_elfogtak_az_oroszlanyi_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 03. 11:31","title":"Elfogták az oroszlányi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vissza nem térítendő összegek az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkeztek.","shortLead":"A vissza nem térítendő összegek az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól érkeztek.","id":"20200103_ner_epitoipar_vallalkozas_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584695a2-fdcb-4a41-af97-89e83017befc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_ner_epitoipar_vallalkozas_allami_tamogatas","timestamp":"2020. január. 03. 08:50","title":"Százmilliós támogatásokat kaptak az államtól NER-közeli építőipari vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fideszben sokan úgy vélik, már el is bukták a 2022-es választást.","shortLead":"A politológus szerint a Fideszben sokan úgy vélik, már el is bukták a 2022-es választást.","id":"20200104_Torok_Gabor_nem_biztos_hogy_Orban_harom_ev_mulva_is_meghatarozo_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3afcf93-7f3e-4a3b-9dd1-a26251677796","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Torok_Gabor_nem_biztos_hogy_Orban_harom_ev_mulva_is_meghatarozo_lesz","timestamp":"2020. január. 04. 09:44","title":"Török Gábor: nem biztos, hogy Orbán három év múlva is meghatározó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","shortLead":"A tilalom alól kizárólag a menetrend szerinti BKK-buszok mentesülnek.","id":"20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182148d2-bcbc-4dac-994b-d44d2e433fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_lanchid_lezaras_bkk_sulykorlatozas","timestamp":"2020. január. 03. 10:06","title":"Lezárják a Lánchidat a turistabuszok és a teherautók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"Windisch Judit - Domány András","category":"itthon","description":"Bár az Emmi kitartóan bizonygatja, hogy a veszélyesnek tartott rendelet ellenére a független színházak állami támogatása nincs veszélyben, a kormány eddigi működése alapján nem árt fenntartással kezelni ezt a nyilatkozatot. Sokszor és sokféleképpen sunnyogott már a kormány, a legjobb, mikor sajátjai előtt is titkol egy elképzelést. ","shortLead":"Bár az Emmi kitartóan bizonygatja, hogy a veszélyesnek tartott rendelet ellenére a független színházak állami...","id":"20200103_sunyi_jogalkotas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3135304f-b277-4c00-9571-7e49b3f1343d","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_sunyi_jogalkotas","timestamp":"2020. január. 03. 12:45","title":"Hátha nem tűnik fel – így sunnyog a törvényalkotással az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belépés gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra érkező utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a kilépő forgalom az autópálya-átkelőt veheti igénybe.","shortLead":"A belépés gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra érkező utasok használhatják a röszkei közúti...","id":"20200104_Csak_belepni_lehet_Roszkenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c699cb11-1cfc-4483-bc0f-c41e269017e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Csak_belepni_lehet_Roszkenel","timestamp":"2020. január. 04. 13:54","title":"Csak belépni lehet Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b3d133-58ee-48c1-ba25-742ff20d6074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200102_Marabu_Feknyuz_Mit_hoz_Orban_az_uj_evnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b3d133-58ee-48c1-ba25-742ff20d6074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f39148-579f-48b7-95b1-6d09a9944b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Marabu_Feknyuz_Mit_hoz_Orban_az_uj_evnek","timestamp":"2020. január. 02. 18:56","title":"Marabu Féknyúz: Mit hoz Orbán az új évnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ünnepek alatt is több ügyviteli alkalmazott és bérszámfejtő dolgozott azon, hogy valamennyi jogosult megkapja pénzét. ","shortLead":"Az ünnepek alatt is több ügyviteli alkalmazott és bérszámfejtő dolgozott azon, hogy valamennyi jogosult megkapja...","id":"20200102_Megerkezett_a_brutto_felmillio_a_rendorok_szamlajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa88baa0-cce4-4c79-8acd-7f2537e95ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2026c6-88c5-4a63-bb6d-79e1700688e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Megerkezett_a_brutto_felmillio_a_rendorok_szamlajara","timestamp":"2020. január. 02. 20:37","title":"Megérkezett a bruttó félmillió a rendőrök számlájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]