[{"available":true,"c_guid":"54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás telefonokat is megajándékozná 5G-s lapkakészlettel.","shortLead":"Nagyszabású tervei vannak a MediaTeknek: jövőre nemcsak a csúcskategóriába térne vissza, hanem a középkategóriás...","id":"20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b3d481-6706-45a4-86a0-d75e972d79d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae5c9c-1904-47cf-ac66-cb3be63a8be5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_dimensity_800_lapkakeszlet_kozepkategorias_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 05. 08:03","title":"Nem minden 5G-s telefon lesz drága: bejelentették a Dimensity 800 lapkakészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több órás várakozásra számíthatnak az autósok a Horgos-Röszke határátkelőnél. A szerb-magyar határszakaszon érdemes a kisebb közúti határátkelőket használni.","shortLead":"Több órás várakozásra számíthatnak az autósok a Horgos-Röszke határátkelőnél. A szerb-magyar határszakaszon érdemes...","id":"20200104_Oriasi_a_tomeg_a_roszkei_hataratkelonel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7075b8-cee9-4ea8-98fa-f76bc1b83c2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_Oriasi_a_tomeg_a_roszkei_hataratkelonel","timestamp":"2020. január. 04. 18:57","title":"Óriási a tömeg a röszkei határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól hétfőig nagyobb katonai járműforgalom várható az ország útjain. A honvédség szerint a határvédelem megerősítése miatt történik ez.","shortLead":"Szombattól hétfőig nagyobb katonai járműforgalom várható az ország útjain. A honvédség szerint a határvédelem...","id":"20200103_katonai_jarmuforgalom_m5_m6_m43_autopalya_migracios_nyomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3cae-cc58-483d-80d1-1481ec189107","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_katonai_jarmuforgalom_m5_m6_m43_autopalya_migracios_nyomas","timestamp":"2020. január. 03. 19:40","title":"Sok katonával találkozhat a hétvégén az utakon, nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c0be43-dd9f-4961-8ed4-08e0f8ce5256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor új okosórájára igaz, hogy viszik, mint a cukrot: egyetlen perc alatt 10 ezer darabot adtak el belőle.","shortLead":"A Honor új okosórájára igaz, hogy viszik, mint a cukrot: egyetlen perc alatt 10 ezer darabot adtak el belőle.","id":"20200104_honor_magic_watch2_okosora_kereslet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c0be43-dd9f-4961-8ed4-08e0f8ce5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1651cb0f-2fce-4c56-af1c-e9117c4a9cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_honor_magic_watch2_okosora_kereslet","timestamp":"2020. január. 04. 08:03","title":"166 darab kelt el másodpercenként a Honor új okosórájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. Donald Trump elnök közben Iránnak címzett üzenetében utalt a tárgyalásos rendezésre.","shortLead":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. Donald Trump elnök közben Iránnak címzett...","id":"20200103_Az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsege_Irak_elhagyasara_szolitotta_fel_az_amerikaikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d546714-f3ca-4bc9-bfc4-33d04b5b0cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsege_Irak_elhagyasara_szolitotta_fel_az_amerikaikat","timestamp":"2020. január. 03. 14:55","title":"Az USA azt üzeni, minden amerikai hagyja el Irakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar foci a német mellett sok más nagy futballnemzetet is megelőz. Legalábbis ami a profi játékosok arányát illeti - hangzott el az RTL Klub híradójában. ","shortLead":"A magyar foci a német mellett sok más nagy futballnemzetet is megelőz. Legalábbis ami a profi játékosok arányát illeti...","id":"20200104_A_magyar_profi_focistak_szama_tobb_futballnemzetet_is_megeloz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e22f0fc-400d-4235-a753-0b43965bcea5","keywords":null,"link":"/sport/20200104_A_magyar_profi_focistak_szama_tobb_futballnemzetet_is_megeloz","timestamp":"2020. január. 04. 21:23","title":"A magyar profi focisták több futballnemzetet is megelőznek, annyian vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1abf245-74c9-4868-9f10-878423ede0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy MSZP-s képviselő érdeklődött arról, merre jártak az Airbusok és a Dassault-k.","shortLead":"Egy MSZP-s képviselő érdeklődött arról, merre jártak az Airbusok és a Dassault-k.","id":"20200104_Dubajozo_nemkormanygepek_valaszolt_a_honvedelmi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1abf245-74c9-4868-9f10-878423ede0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dec42b-4854-4f24-b346-f95ca0e4d73b","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Dubajozo_nemkormanygepek_valaszolt_a_honvedelmi_miniszter","timestamp":"2020. január. 04. 10:50","title":"Dubajozó nem-kormánygépek: „válaszolt” a honvédelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"","category":"elet","description":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett a biztonsági őrökkel.","shortLead":"A híres énekest azzal vádolják, hogy egy gyermekek számára rendezett floridai újévi magánpartin összeverekedett...","id":"20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197681c0-da38-4201-954e-bf317ffa65da","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Konnyu_testi_sertes_miatt_emeltek_vadat_Rod_Stewart_ellen","timestamp":"2020. január. 04. 18:19","title":"Vádat emeltek Rod Stewart ellen, mert biztonsági őrt vert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]