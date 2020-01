Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8333632-eb08-4d3f-8706-9bb6f0f9cea3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A legjobb dráma kategória győzteseként Martin Scorsese maffia történetét, Az írt várják, Quentin Tarantino, Volt egyszer egy Hollywoodja, és a legtöbb jelölést szerző Házassági történet, Noah Baumbachtól sem marad elismerés nélkül, de az Élősködők is esélyes. Legalábbis a papírforma szerint.","shortLead":"A legjobb dráma kategória győzteseként Martin Scorsese maffia történetét, Az írt várják, Quentin Tarantino, Volt...","id":"20200105_Ma_adjak_at_a_Golden_Globedijakat_Hollywoodban__maffiatortenet_az_eselyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8333632-eb08-4d3f-8706-9bb6f0f9cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1a899b-e30e-4890-a26c-de3c4b077e7c","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ma_adjak_at_a_Golden_Globedijakat_Hollywoodban__maffiatortenet_az_eselyes","timestamp":"2020. január. 05. 15:44","title":"Ma adják át a Golden Globe-díjakat Hollywoodban - maffiatörténet az esélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14a7b-068a-4525-823b-c053bb9b83f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ARD szerint a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF) 19 éve vezető magyar szakemberrel kapcsolatban az okirathamisítás és a hűtlen kezelés gyanúja is felmerül.","shortLead":"Az ARD szerint a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget (IWF) 19 éve vezető magyar szakemberrel kapcsolatban...","id":"20200106_Tobbmillio_dollaros_sikkasztasi_ugyhoz_lehet_koze_Ajan_Tamasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14a7b-068a-4525-823b-c053bb9b83f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1d6e06-759b-4e30-a971-11f3403f6bc1","keywords":null,"link":"/sport/20200106_Tobbmillio_dollaros_sikkasztasi_ugyhoz_lehet_koze_Ajan_Tamasnak","timestamp":"2020. január. 06. 09:48","title":"Nagyon súlyos vádak Aján Tamás ellen: millió dolláros sikkasztás, csalás a doppingvizsgálatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komolyan meglepődtek a családi ház új lakói, amikor találtak 100 kiló higanyt a pincében.","shortLead":"Komolyan meglepődtek a családi ház új lakói, amikor találtak 100 kiló higanyt a pincében.","id":"20200106_Egy_mazsa_higanyt_talaltak_egy_csaladi_hazban_Cereden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da6b46a-f8d6-47d7-8e0d-6688f09e0add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de21de6b-b324-4a31-8774-7bb3ab19c493","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Egy_mazsa_higanyt_talaltak_egy_csaladi_hazban_Cereden","timestamp":"2020. január. 06. 12:53","title":"Egy mázsa higanyt találtak egy családi házban Cereden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","shortLead":"A magyar miniszterelnök Andrej Babis meghívására érkezett felújított intézmény gálaestjére.","id":"20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ecf6fcd-ba87-46be-bcda-059f87e27460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b784-4fca-485d-967a-9b05d4b5f318","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Orban_Viktor_is_reszt_vett_a_pragai_operahaz_megnyitojan","timestamp":"2020. január. 05. 21:15","title":"Orbán Viktor is részt vett a prágai operaház megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360...","id":"20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2ccff-9c5d-46b0-9819-9a73a5a3b141","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","timestamp":"2020. január. 06. 08:05","title":"Radar360: Bukott a Netflix a Golden Globe-on, hónapokig lángolhat Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség komolyan veszi az ARD műsorában elhangzottakat.","id":"20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02c9e8ff-aa89-4787-99c7-ee57539083d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6304a-ef5f-4f65-9b03-1865d406ceb8","keywords":null,"link":"/sport/20200106_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas_korrupcio_dopping_ard_vadak","timestamp":"2020. január. 06. 19:58","title":"Botrány a súlyemelőknél: Ajánék visszautasítják a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy csak egy szörfdeszka-bizniszbe akarta bevonni a nőt, aki bepezsgőzött és túlszívta magát.","id":"20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b11a592-c24e-4c8b-a114-291db658850a","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_Tagadja_a_bunosseget_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_vadolt_ferfi","timestamp":"2020. január. 07. 13:15","title":"A VV Fanni meggyilkolásával vádolt férfi azt mondta, \"problémamegoldó emberekhez\" vitte a nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69118f8-c43a-4dec-9c4a-cb102dd0047d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A munkagép vezetője életveszélyes állapotban van.","shortLead":"A munkagép vezetője életveszélyes állapotban van.","id":"20200105_Vonattal_utkozott_egy_kerti_traktor_Tiszaalparon_mentohelikopter_erkezett_a_helyszinre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f69118f8-c43a-4dec-9c4a-cb102dd0047d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932ac6f6-02cc-43d1-ae75-457ec35d687f","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Vonattal_utkozott_egy_kerti_traktor_Tiszaalparon_mentohelikopter_erkezett_a_helyszinre","timestamp":"2020. január. 05. 17:19","title":"Vonattal ütközött egy kerti traktor Tiszaalpáron, mentőhelikopter érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]