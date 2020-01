Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor állami sportakadémiai rendszert hoz létre, de a rendszer a határon túlra is átnyúlik. Romániában 8 millió euró mehet el erre.","shortLead":"Orbán Viktor állami sportakadémiai rendszert hoz létre, de a rendszer a határon túlra is átnyúlik. Romániában 8 millió...","id":"20200110_Nagyvaradon_27_milliardbol_epithet_fociakademiat_a_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2070ea-62fc-4ebf-ba8d-bc121fbcf188","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Nagyvaradon_27_milliardbol_epithet_fociakademiat_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. január. 10. 13:04","title":"Nagyváradon 2,7 milliárdból építhet fociakadémiát a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"De ezen nem szexorgia látható.","shortLead":"De ezen nem szexorgia látható.","id":"20200111_Ismet_egy_video_miatt_lehet_botrany_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89acef3-2c02-4149-bce7-50f161ff7935","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Ismet_egy_video_miatt_lehet_botrany_Gyorben","timestamp":"2020. január. 11. 15:25","title":"Ismét egy videó miatt lehet botrány Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8840836d-10a7-46a0-a123-be2cd7bbe25a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fogyasztók védelmében az EU szabályozni készül az olcsó kínai áruk internetes kereskedelmét, de ezzel jócskán elkésett.","shortLead":"A fogyasztók védelmében az EU szabályozni készül az olcsó kínai áruk internetes kereskedelmét, de ezzel jócskán...","id":"202002__olcso_online_boltok__euszabaly_jon__wish_joom__ocska_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8840836d-10a7-46a0-a123-be2cd7bbe25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b57fe9-649e-4e37-8504-00f1bf2dcada","keywords":null,"link":"/360/202002__olcso_online_boltok__euszabaly_jon__wish_joom__ocska_piac","timestamp":"2020. január. 12. 09:00","title":"Szokott a Wishről, AliExpressről rendelni? Lehet, hogy nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8333179-f0e5-488f-ba17-9c35c97a3740","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Jogosultak-e kedvezményes valutaárfolyamra a többgyerekesek vagy a nyugdíjasok? – jellegzetes NDK-kérdés, ahogyan az is, mit keres Mocsok-Ede, az őskommunista propagandista a nyugati tévében. ","shortLead":"Jogosultak-e kedvezményes valutaárfolyamra a többgyerekesek vagy a nyugdíjasok? – jellegzetes NDK-kérdés, ahogyan...","id":"20200111_MocsokEde_a_csatornamunkas__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_11","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8333179-f0e5-488f-ba17-9c35c97a3740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59d4623-d63e-4b0b-a473-bba727977eae","keywords":null,"link":"/360/20200111_MocsokEde_a_csatornamunkas__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_11","timestamp":"2020. január. 11. 16:30","title":"Mocsok-Ede, a csatornamunkás – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af8157-fd4e-475e-8475-c899971e5a48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Stirling Moss nevével fémjelzett autó magas árát az erősen limitált példányszám és a minimális futásteljesítmény indokolja.","shortLead":"A Stirling Moss nevével fémjelzett autó magas árát az erősen limitált példányszám és a minimális futásteljesítmény...","id":"20200112_860_millio_forintot_kernek_ezert_a_10_evesen_is_uj_mercedesert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8af8157-fd4e-475e-8475-c899971e5a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b17c232-a3bb-410c-97cd-3283757f8915","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_860_millio_forintot_kernek_ezert_a_10_evesen_is_uj_mercedesert","timestamp":"2020. január. 12. 06:41","title":"860 millió forintot kérnek ezért a 10 évesen is új Mercedesért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit első fokon húsz év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, az ügyészség szerint azonban ez kevés.","shortLead":"A férfit első fokon húsz év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, az ügyészség szerint azonban ez kevés.","id":"20200110_eletfogytiglan_ugyeszseg_vademeles_obudai_ovono_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c389e69-a28e-4104-9c89-56c12fc0d46f","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_eletfogytiglan_ugyeszseg_vademeles_obudai_ovono_gyilkos","timestamp":"2020. január. 10. 10:47","title":"Életfogytiglant kérnek az óbudai óvónő gyilkosára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt állat nem élte túl a balesetet.","shortLead":"A szerencsétlenül járt állat nem élte túl a balesetet.","id":"20200110_Eloszor_egy_autoval_majd_egy_kamionnal_utkozott_egy_lo_Kiskunfelegyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb71edb-d7bc-4ba2-ab9f-f4aeb479d076","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_Eloszor_egy_autoval_majd_egy_kamionnal_utkozott_egy_lo_Kiskunfelegyhazan","timestamp":"2020. január. 10. 19:22","title":"Először egy autóval, majd egy kamionnal ütközött egy ló Kiskunfélegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff5692d-b736-4684-8c80-a539bda7a319","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az, hogy \"egy fillért se fizessünk\" a fogvatartás körülményei miatt perlőknek, nem jelenti azt, hogy nem is fizetünk.","shortLead":"Az, hogy \"egy fillért se fizessünk\" a fogvatartás körülményei miatt perlőknek, nem jelenti azt, hogy nem is fizetünk.","id":"20200111_Volner_maris_pontositotta_Orban_szavait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff5692d-b736-4684-8c80-a539bda7a319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5ff0cd-c1a1-47b5-b714-934ec1ec7de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Volner_maris_pontositotta_Orban_szavait","timestamp":"2020. január. 11. 19:29","title":"Völner máris pontosította Orbán szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]