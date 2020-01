Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány az utolsó pillanatban gondolta meg magát.","shortLead":"A kormány az utolsó pillanatban gondolta meg magát.","id":"20200114_Visszavontak_a_Tokajhegyaljai_borvidek_vedelmerol_szolo_uj_rendeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b34b6c-68c7-49b0-b475-a3d98671cdd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Visszavontak_a_Tokajhegyaljai_borvidek_vedelmerol_szolo_uj_rendeletet","timestamp":"2020. január. 14. 08:45","title":"Visszavonták a Tokaj-hegyaljai borvidék védelméről szóló új rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc426a1-7bf6-492e-bf95-18a7d28141fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy gyakran szarvasok ugrálnak az autók elé, már a légi veszélyre is fel kell készülni.","shortLead":"Nem elég, hogy gyakran szarvasok ugrálnak az autók elé, már a légi veszélyre is fel kell készülni.","id":"20200113_nyuzsi_autos_video_hattyu_szelvedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc426a1-7bf6-492e-bf95-18a7d28141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eb3949-86df-4a61-91ba-3fd5d276b0a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_nyuzsi_autos_video_hattyu_szelvedo","timestamp":"2020. január. 13. 12:21","title":"Hattyú csapódott egy kocsi szélvédőjébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben, az önkormányzati választási kudarc tanulságait valójában már levonta és a héten el is kezdi megosztani az érintettekkel. A jövőben információink szerint nem lehet választókerületi elnök, akinek kormányzati tisztsége is van, hogy minden jövőbeli képviselőjelölt csak a körzetére összpontosítsa az energiáit.","shortLead":"Bár Orbán Viktor eddig mind saját képviselői, mind a külvilág felé úgy tett, mintha minden rendben lenne a Fideszben...","id":"20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c285c49-ecd1-426e-8627-2fb74bcd326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02ef6a2-1a4d-4f87-915d-bf615b8b4257","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Fidesz_Orban_Viktor_felidos_ertekeles_valasztokeruleti_elnokok","timestamp":"2020. január. 13. 11:45","title":"Mindenki szeretné már tudni, hogy Orbán felfelé vagy lefelé fordítja-e a hüvelykujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","shortLead":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","id":"20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc6ca73-f899-4983-9b17-4bc87bcb67a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","timestamp":"2020. január. 14. 07:16","title":"\"A repülés szégyen\": csökkent a légi forgalom Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy helyen lehet ezentúl kezelni a médiatartalmakat a Google Chrome böngészőjében, így nem kell külön keresgetni az azokhoz tartozó lapot.","shortLead":"Egy helyen lehet ezentúl kezelni a médiatartalmakat a Google Chrome böngészőjében, így nem kell külön keresgetni...","id":"20200114_google_chrome_bongeszo_frissitese_youtube_zene_leallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c738c88d-d13c-43b8-b0fd-3d10303697e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_google_chrome_bongeszo_frissitese_youtube_zene_leallitasa","timestamp":"2020. január. 14. 09:33","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, sokkal kényelmesebb lett a böngészés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d90b809-874a-4506-b669-530c2a32b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočner 50 ezer eurót vett ki a bankból, mikor megtalálták a holttesteket.","shortLead":"A Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočner 50 ezer eurót vett ki a bankból, mikor megtalálták...","id":"20200113_jan_kuciak_gyilkossag_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d90b809-874a-4506-b669-530c2a32b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d340f4-e32d-41b5-9d2f-acfacfaa6c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_jan_kuciak_gyilkossag_szlovakia","timestamp":"2020. január. 13. 14:49","title":" Amint előkerültek a holttestek, 50 ezer eurót vett fel a szlovák újságíró-gyilkosság állítólagos megrendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d603e5-0c88-4edd-aa8e-8f8d4bf78f9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nukleáris riadóra ébredt vasárnap reggel Kanada Ontario államának 14 millió lakosa, ám kiderült, hogy vaklárma volt a riasztás.\r

\r

