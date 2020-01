Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött az 53-as főúton.","shortLead":"Két autó ütközött az 53-as főúton.","id":"20200116_Halalos_baleset_Tompanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fdac4e-6e37-4d31-921a-f161b6987692","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_Halalos_baleset_Tompanal","timestamp":"2020. január. 16. 11:06","title":"Halálos baleset Tompánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet csak arra áldoz energiát, amire megéri neki. Ha nincs esély a teherbe esésére, inkább kikapcsolja a fajfenntartó funkciókat.","shortLead":"A szervezet csak arra áldoz energiát, amire megéri neki. Ha nincs esély a teherbe esésére, inkább kikapcsolja...","id":"20200115_Brit_tudosok_Ha_rendszeresen_szexel_a_menopauza_sem_erkezik_tul_koran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3664564a-c6d3-4a4e-952d-57bf5cce5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166f1ddf-e1d3-47a9-838b-b5a6de764b51","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Brit_tudosok_Ha_rendszeresen_szexel_a_menopauza_sem_erkezik_tul_koran","timestamp":"2020. január. 15. 13:07","title":"Brit tudósok: Ha rendszeresen szexel, a menopauza sem érkezik túl korán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40968ad6-5920-476b-afd1-9050ef1d505d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a Microsoft a Google Chrome által is használt Chromium motorra épülő Edge böngészőjével, amit nemcsak a windowsos gépekre, hanem macOS-re, Androidra és iOS-re is telepíthetünk.","shortLead":"Elkészült a Microsoft a Google Chrome által is használt Chromium motorra épülő Edge böngészőjével, amit nemcsak...","id":"20200116_microsoft_edge_bongeszo_telepitese_windows_macos_ios_android_chromium_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40968ad6-5920-476b-afd1-9050ef1d505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67e302b-de08-4dd6-adb3-f8fbdbc31ce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_bongeszo_telepitese_windows_macos_ios_android_chromium_motor","timestamp":"2020. január. 16. 09:33","title":"Így tudja telepíteni a Microsoft új Edge böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint le kellene fújni az átnevezést.","shortLead":"A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint le kellene fújni az átnevezést.","id":"20200115_goncz_arpad_varoskozpont_3as_metro_atnevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0367d9cd-a54b-4665-aa19-a586b05c6052","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_goncz_arpad_varoskozpont_3as_metro_atnevezes","timestamp":"2020. január. 15. 18:19","title":"Január végétől Göncz Árpád nevét viseli az Árpád híd metróállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csak nemrég azonosított újfajta koronavírus először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti megbetegedéseket. Japánba is behurcolták.

","shortLead":"A csak nemrég azonosított újfajta koronavírus először a kínai Vuhan tartományban okozott tüdő- és légúti...","id":"20200116_koronavirus_japan_kina_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257b0d8b-d140-409e-bf19-c8eaa88f7134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c59a71-dd33-4f92-829e-2e7a65c91d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_koronavirus_japan_kina_betegseg","timestamp":"2020. január. 16. 05:28","title":"Japánban is megjelent a rejtélyes új betegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de azokat soha nem adják ki, mert nemzetbiztonságilag veszélyesnek tartják.","shortLead":"Maga az amerikai haditengerészet erősítette meg, hogy több képi anyag is a birtokában van a 2004-es UFO-észlelésről, de...","id":"20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764a4df7-e203-4963-9777-a9beb8a5d09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4ee53f-7726-412e-8946-98fb2bd624c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_ufo_talalkozas_amerikai_haditengereszet_titkositott_video","timestamp":"2020. január. 17. 09:03","title":"Videója van a haditengerészetnek egy UFO-találkozásról, de soha nem láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79508484-046d-41a3-931c-dc492cc7ff52","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"II. Erzsébet engedett kedvenc unokájának, Harry hercegnek, és belement abba, hogy amerikai feleségével kilépjen az uralkodói család protokolljának szorításából.","shortLead":"II. Erzsébet engedett kedvenc unokájának, Harry hercegnek, és belement abba, hogy amerikai feleségével kilépjen...","id":"20200115_Birodalmi_kilepgetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79508484-046d-41a3-931c-dc492cc7ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306ab50b-094d-4eb5-a775-c5d020c7eae6","keywords":null,"link":"/360/20200115_Birodalmi_kilepgetok","timestamp":"2020. január. 15. 19:00","title":"Nem egyértelmű, hogyan tud majd pénzügyileg függetlenedni Harry és Meghan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7d7c1-006c-47aa-b37d-d3f87c3e1f3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van miért örülnie a Zwicky Transient Facility (ZTF) égboltfelmérő program kutatóinak. Egy különleges pályán mozgó aszteroidára bukkantak.","shortLead":"Van miért örülnie a Zwicky Transient Facility (ZTF) égboltfelmérő program kutatóinak. Egy különleges pályán mozgó...","id":"20200115_fold_egitest_venusz_ztf_aszteroida_ZTF09k5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7d7c1-006c-47aa-b37d-d3f87c3e1f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6270733b-d4f7-46c5-89ee-d4fb9ae4cffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_fold_egitest_venusz_ztf_aszteroida_ZTF09k5","timestamp":"2020. január. 15. 10:53","title":"Új égitestet fedeztek fel a Föld szomszédságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]